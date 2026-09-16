O Manchester United sofreu uma amarga derrota no dérbi para o Manchester City, que teve um jogador a menos, em Old Trafford, com Erling Haaland marcando o polêmico gol da vitória. No entanto, o foco no pós-jogo rapidamente mudou para as escolhas táticas de Michael Carrick. O técnico do United optou por deixar o atacante em boa fase Sesko no banco, colocando-o em campo apenas depois de o City abrir o placar, aos 67 minutos.

Sesko encerrou a campanha passada com dez gols em 15 partidas e marcou recentemente contra Everton e Sabah. Apesar dessa boa sequência, o jogador de 23 anos foi limitado a entradas saindo do banco nas quatro partidas da Premier League nesta temporada.

Em vez disso, Carrick tem preferido Cunha em uma função de falso 9. O brasileiro ainda não marcou na temporada e, em grande parte, tem tido dificuldades para causar impacto, deixando comentaristas perplexos com a exclusão contínua de uma referência reconhecida no ataque.



