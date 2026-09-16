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'É estranho!' - Gary Lineker critica o tratamento bizarro de Michael Carrick com estrela do Manchester United enquanto má fase continua
Lineker questiona recusa por Sesko
O Manchester United sofreu uma amarga derrota no dérbi para o Manchester City, que teve um jogador a menos, em Old Trafford, com Erling Haaland marcando o polêmico gol da vitória. No entanto, o foco no pós-jogo rapidamente mudou para as escolhas táticas de Michael Carrick. O técnico do United optou por deixar o atacante em boa fase Sesko no banco, colocando-o em campo apenas depois de o City abrir o placar, aos 67 minutos.
Sesko encerrou a campanha passada com dez gols em 15 partidas e marcou recentemente contra Everton e Sabah. Apesar dessa boa sequência, o jogador de 23 anos foi limitado a entradas saindo do banco nas quatro partidas da Premier League nesta temporada.
Em vez disso, Carrick tem preferido Cunha em uma função de falso 9. O brasileiro ainda não marcou na temporada e, em grande parte, tem tido dificuldades para causar impacto, deixando comentaristas perplexos com a exclusão contínua de uma referência reconhecida no ataque.
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Comentaristas criticam escolhas na convocação
Em participação no podcast The Rest Is Football, o ex-atacante da Inglaterra Gary Lineker expressou preocupação com o ataque sem poder de fogo do United. Ele observou que, embora os donos da casa tenham criado algumas chances, a falta de um centroavante de ofício era gritante.
"Lá na frente... parece que falta alguma coisa. Eles têm Sesko no banco", disse Lineker. "É estranho, ele entra e já marcou em jogos, mas você se pergunta por que não está ganhando uma vaga entre os titulares. Obviamente eles têm Cunha, ele é mais um camisa 10 do que um 9, [Bryan] Mbeumo joga mais pela direita e, obviamente, [Marcus] Rashford está pela esquerda."
Lineker argumentou que Carrick demorou demais para colocar seu principal artilheiro. Ele acrescentou: "Você ficava olhando para aquilo e pensando: 'Se colocar alguém lá na frente... vai botar o grandalhão?', e ele realmente entrou um pouco tarde."
Ataque não convence
Alan Shearer, maior artilheiro da história da Premier League, fez eco a esses sentimentos e insistiu que Sesko deveria ter sido colocado muito antes para mudar o rumo do jogo. "Ele poderia ter dado mais tempo a ele, ao Sesko", afirmou Shearer. "Eu estava dizendo: 'Ele tem que colocá-lo em campo!', e achei que ele poderia tê-lo colocado pelo menos dez minutos antes do que realmente fez."
Shearer também questionou o equilíbrio geral na montagem do elenco do United. Apesar do forte investimento mais à frente no campo durante a janela de transferências, a lenda do Newcastle segue sem estar convencida pelo poder de fogo ofensivo da equipe em comparação com seus rivais.
"Fala-se sobre como eles reforçaram o ataque e reforçaram o meio-campo, mas não se reforçaram defensivamente", explicou Shearer. "Não estou 100% certo de que eles sejam tudo isso lá na frente. Acho que estão ok, são decentes. Mas quando você os compara a muitos dos grandes times..."
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Confrontos cruciais à vista
Carrick está sob pressão crescente para entregar resultados, com o Manchester United atualmente afundado na 13ª colocação da Premier League. O United tentará dar uma resposta imediata quando receber o Brighton em Old Trafford nesta noite, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.
Após os compromissos pela copa, o United viaja à capital para enfrentar o Fulham em um confronto crucial pela liga. Com Cunha em má fase e Sesko ansioso para provar seu valor desde o apito inicial, Carrick enfrenta um grande dilema de escalação enquanto tenta dar novo fôlego a uma campanha que perdeu força.
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