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É esse o futuro do futebol? Árbitro surpreende torcedores ao substituir os cartões tradicionais por um dispositivo eletrônico durante uma partida de competição no Uruguai
Revolução digital estreia em Montevidéu
A imagem tradicional da arbitragem no futebol foi posta à prova nesta semana, quando o Uruguai se tornou palco de um teste que pode marcar uma mudança global na atividade. Durante o confronto entre Nacional e Rentistas pelas oitavas de final da Copa AUF Uruguay, em 15 de outubro, o árbitro Eduardo Varela fez história ao deixar de lado os tradicionais cartões amarelos e vermelhos de papelão e usar um dispositivo eletrônico portátil.
No Gran Parque Central, em Montevidéu, a primeira advertência digital da história foi aplicada aos 12 minutos, quando o jogador do Rentistas Juan Pablo Plada recebeu cartão amarelo por uma entrada em Maxi Silvera.
Desenvolvido em parceria pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e uma empresa privada de tecnologia, o dispositivo foi projetado para funcionar como uma central digital completa para a gestão das partidas.
- Getty Images
Cartões digitais prometem revolucionar a arbitragem das partidas
Semelhante a um smartphone moderno, o dispositivo tem botões específicos que permitem ao árbitro iluminar a tela em amarelo ou vermelho intenso para sinalizar uma medida disciplinar. A iniciativa representa um passo significativo rumo à digitalização completa do campo, indo além do simples sinal visual para criar uma conexão em tempo real entre o que acontece no gramado e os registros administrativos oficiais da competição.
A sofisticação técnica do projeto foi destacada como um grande avanço para a eficiência administrativa. Segundo Marcelo De León, representante da arbitragem, o objetivo final é garantir que os dados da partida sejam transmitidos instantaneamente à entidade responsável e, futuramente, aos veículos de comunicação de todo o mundo. Ao integrar o dispositivo diretamente à plataforma de gestão de competições utilizada em todo o futebol uruguaio, o sistema garante que cada advertência, substituição, gol e pênalti seja registrado no momento em que acontece.
Benefícios práticos e desafios de conectividade
Uma das características mais impressionantes da nova tecnologia é sua independência da infraestrutura convencional. Os desenvolvedores projetaram o sistema para funcionar sem uma conexão Wi-Fi convencional, fator crucial para viabilizar seu uso em estádios remotos ou nos níveis inferiores do futebol, onde o acesso à internet pode ser irregular ou inexistente.
Apesar da demonstração bem-sucedida da capacidade do dispositivo de registrar informações, o teste também apresentou problemas iniciais. A principal preocupação levantada tanto por observadores quanto por árbitros diz respeito à visibilidade dos cartões digitais sob diferentes condições de iluminação. Durante uma partida-teste anterior entre Defensor Sporting e Plaza Colonia, o reflexo da luz solar intensa tornou a tela quase impossível de ler à distância, deixando o dispositivo temporariamente ineficaz.
Mesmo durante o confronto noturno no Nacional, torcedores nas arquibancadas e telespectadores observaram que as cores exibidas na pequena tela não tinham a clareza imediata e inconfundível que um cartão físico de cor viva oferece quando visto do outro lado do estádio.
Abordando o dilema da visibilidade e da confiabilidade
Por enquanto, as autoridades no Uruguai tratam a introdução dos cartões digitais como um projeto estritamente experimental. A falta de impacto visual continua sendo um obstáculo significativo: a “encenação” do cartão vermelho é uma parte essencial da comunicação no futebol, pois garante que todos, dos jogadores ao espectador mais distante no setor superior da arquibancada, entendam a decisão imediatamente.
Agora, cabe aos desenvolvedores aperfeiçoar a tecnologia das telas para garantir que os ícones e as cores tenham brilho suficiente para se destacar mesmo sob os refletores do estádio ou a luz direta do sol ao meio-dia. Até que esses problemas práticos de confiabilidade sejam resolvidos, os cartões tradicionais continuarão sendo a principal ferramenta dos árbitros, mesmo que o sistema digital de apoio siga processando os dados nos bastidores.
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