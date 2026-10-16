A imagem tradicional da arbitragem no futebol foi posta à prova nesta semana, quando o Uruguai se tornou palco de um teste que pode marcar uma mudança global na atividade. Durante o confronto entre Nacional e Rentistas pelas oitavas de final da Copa AUF Uruguay, em 15 de outubro, o árbitro Eduardo Varela fez história ao deixar de lado os tradicionais cartões amarelos e vermelhos de papelão e usar um dispositivo eletrônico portátil.

No Gran Parque Central, em Montevidéu, a primeira advertência digital da história foi aplicada aos 12 minutos, quando o jogador do Rentistas Juan Pablo Plada recebeu cartão amarelo por uma entrada em Maxi Silvera.

Desenvolvido em parceria pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e uma empresa privada de tecnologia, o dispositivo foi projetado para funcionar como uma central digital completa para a gestão das partidas.