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Red Card24.hu
Mohamed Saeed
Traduzido por

É esse o futuro do futebol? Árbitro surpreende torcedores ao substituir os cartões tradicionais por um dispositivo eletrônico durante uma partida de competição no Uruguai

Rentistas
Nacional-URU

O futebol pode estar prestes a passar por sua mudança visual mais significativa em décadas, após um teste em que os tradicionais cartões disciplinares foram substituídos por tecnologia. Durante uma partida recente de copa na América do Sul, um membro da equipe de arbitragem deixou de lado os conhecidos cartões de plástico e usou um dispositivo digital que gerencia todos os aspectos das punições aos jogadores.

  • Revolução digital estreia em Montevidéu

    A imagem tradicional da arbitragem no futebol foi posta à prova nesta semana, quando o Uruguai se tornou palco de um teste que pode marcar uma mudança global na atividade. Durante o confronto entre Nacional e Rentistas pelas oitavas de final da Copa AUF Uruguay, em 15 de outubro, o árbitro Eduardo Varela fez história ao deixar de lado os tradicionais cartões amarelos e vermelhos de papelão e usar um dispositivo eletrônico portátil.

    No Gran Parque Central, em Montevidéu, a primeira advertência digital da história foi aplicada aos 12 minutos, quando o jogador do Rentistas Juan Pablo Plada recebeu cartão amarelo por uma entrada em Maxi Silvera.

    Desenvolvido em parceria pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e uma empresa privada de tecnologia, o dispositivo foi projetado para funcionar como uma central digital completa para a gestão das partidas.

  • yellow cardGetty Images

    Cartões digitais prometem revolucionar a arbitragem das partidas

    Semelhante a um smartphone moderno, o dispositivo tem botões específicos que permitem ao árbitro iluminar a tela em amarelo ou vermelho intenso para sinalizar uma medida disciplinar. A iniciativa representa um passo significativo rumo à digitalização completa do campo, indo além do simples sinal visual para criar uma conexão em tempo real entre o que acontece no gramado e os registros administrativos oficiais da competição.

    A sofisticação técnica do projeto foi destacada como um grande avanço para a eficiência administrativa. Segundo Marcelo De León, representante da arbitragem, o objetivo final é garantir que os dados da partida sejam transmitidos instantaneamente à entidade responsável e, futuramente, aos veículos de comunicação de todo o mundo. Ao integrar o dispositivo diretamente à plataforma de gestão de competições utilizada em todo o futebol uruguaio, o sistema garante que cada advertência, substituição, gol e pênalti seja registrado no momento em que acontece.

  • Benefícios práticos e desafios de conectividade

    Uma das características mais impressionantes da nova tecnologia é sua independência da infraestrutura convencional. Os desenvolvedores projetaram o sistema para funcionar sem uma conexão Wi-Fi convencional, fator crucial para viabilizar seu uso em estádios remotos ou nos níveis inferiores do futebol, onde o acesso à internet pode ser irregular ou inexistente.

    Apesar da demonstração bem-sucedida da capacidade do dispositivo de registrar informações, o teste também apresentou problemas iniciais. A principal preocupação levantada tanto por observadores quanto por árbitros diz respeito à visibilidade dos cartões digitais sob diferentes condições de iluminação. Durante uma partida-teste anterior entre Defensor Sporting e Plaza Colonia, o reflexo da luz solar intensa tornou a tela quase impossível de ler à distância, deixando o dispositivo temporariamente ineficaz.

    Mesmo durante o confronto noturno no Nacional, torcedores nas arquibancadas e telespectadores observaram que as cores exibidas na pequena tela não tinham a clareza imediata e inconfundível que um cartão físico de cor viva oferece quando visto do outro lado do estádio.

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  • Abordando o dilema da visibilidade e da confiabilidade

    Por enquanto, as autoridades no Uruguai tratam a introdução dos cartões digitais como um projeto estritamente experimental. A falta de impacto visual continua sendo um obstáculo significativo: a “encenação” do cartão vermelho é uma parte essencial da comunicação no futebol, pois garante que todos, dos jogadores ao espectador mais distante no setor superior da arquibancada, entendam a decisão imediatamente.

    Agora, cabe aos desenvolvedores aperfeiçoar a tecnologia das telas para garantir que os ícones e as cores tenham brilho suficiente para se destacar mesmo sob os refletores do estádio ou a luz direta do sol ao meio-dia. Até que esses problemas práticos de confiabilidade sejam resolvidos, os cartões tradicionais continuarão sendo a principal ferramenta dos árbitros, mesmo que o sistema digital de apoio siga processando os dados nos bastidores.

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