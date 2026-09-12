Apesar de seu status como um dos atletas mais reconhecíveis do mundo, Mbappe parece desconfortável com o peso da comparação. Em entrevista à publicação francesa L'Equipe, ele detalhou a dualidade da situação, dizendo: "É em parte engraçado porque dá a sensação de que, para algumas pessoas, tudo isso é na brincadeira.

"Mas também há a parte que não é tão engraçada, porque sabemos o dano que esse tipo de pessoa causou ao longo da história.

"Ser comparado a pessoas que matam outras, ou que causaram miséria a milhões e milhões de pessoas... Não acho que eu já tenha feito algo assim na minha vida. Então há uma mistura de coisas.

"Por um lado, eu sei que isso é feito de forma leve e não deve ser levado tão longe, mas talvez isso mostre uma falta de consciência política e humana nas pessoas."



