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'É engraçado em parte, mas...' - Kylian Mbappe critica meme viral de 'ditador' enquanto astro do Real Madrid questiona a 'consciência política' dos torcedores
Mbappé condena comparações com "ditador"
Mbappe rebateu os trolls das redes sociais após o surgimento de um meme viral que o retrata como um ditador. A imagem, que mostra o atacante do Real Madrid e da França vestido com uniforme militar completo, circulou amplamente em várias plataformas, provocando uma resposta dura do jogador de 27 anos.
O atacante foi firme em sua avaliação da tendência, afirmando que isso "mostra uma falta de consciência política e humana nas pessoas". Embora a origem exata da imagem siga incerta, alguns acreditam que ela decorre de uma disputa judicial de 2024 em que Mbappe processou um dono de kebab por usar seu nome na descrição de um sanduíche. Outros apontaram para seu suposto papel de "diretor" no Paris Saint-Germain e sua influência atual no Bernabéu.
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Uma mensagem séria por trás do humor
Apesar de seu status como um dos atletas mais reconhecíveis do mundo, Mbappe parece desconfortável com o peso da comparação. Em entrevista à publicação francesa L'Equipe, ele detalhou a dualidade da situação, dizendo: "É em parte engraçado porque dá a sensação de que, para algumas pessoas, tudo isso é na brincadeira.
"Mas também há a parte que não é tão engraçada, porque sabemos o dano que esse tipo de pessoa causou ao longo da história.
"Ser comparado a pessoas que matam outras, ou que causaram miséria a milhões e milhões de pessoas... Não acho que eu já tenha feito algo assim na minha vida. Então há uma mistura de coisas.
"Por um lado, eu sei que isso é feito de forma leve e não deve ser levado tão longe, mas talvez isso mostre uma falta de consciência política e humana nas pessoas."
O apelido "Mobutu" e o papel de Dembele
Mbappé também aproveitou a oportunidade para abordar um apelido específico que ganhou força dentro da concentração da seleção francesa. Seu companheiro de equipe Ousmane Dembele supostamente o apelidou de "Mobutu", uma referência direta a Mobutu Sese Seko. O falecido ditador foi presidente da RD Congo, que ele rebatizou de Zaire, durante um longo e controverso governo entre 1965 e 1997.
Ao falar sobre o senso de humor do jogador do Paris Saint-Germain, o craque do Real Madrid conseguiu abrir um sorriso apesar das críticas feitas anteriormente. "Ousmane, ele é diferente", riu Mbappé ao ser questionado sobre o nome. "Ele encontrou isso nas redes sociais! Ele está só brincando!"
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O foco de Mourinho continua no campo
Enquanto a tempestade nas redes sociais continua, Mbappe deixa o seu futebol falar por si sob o comando de Jose Mourinho na capital espanhola. O francês teve um início arrasador na temporada 2026-27, marcando cinco gols nas suas cinco primeiras partidas pelo Real Madrid.
O Real Madrid volta a campo na noite de sábado, quando recebe o Rayo Vallecano, em um jogo no qual Mourinho vai esperar que sua principal estrela mantenha a sequência de gols. Apesar das distrações em torno de sua imagem pública e dos memes virais, Mbappe segue como o ponto focal do ataque madrilenho.
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