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"É empolgante ver o rosto deles!" - Lionel Scaloni fala sobre dar estreias em Córdoba
Scaloni celebra momentos emocionantes de estreia no triunfo em Córdoba
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, refletiu sobre as recompensas emocionais de comandar uma seleção após ver sua equipe derrotar a Bolívia por 4 a 0 em Córdoba. Scaloni destacou a alegria de integrar novos talentos ao grupo da seleção durante a série de três jogos em casa.
Gols de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e Jose Lopez garantiram uma vitória sem problemas.
Scaloni admitiu que ver jovens jogadores entrarem em campo representa uma de suas maiores conquistas.
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Técnico se emociona com a paixão dos jovens jogadores pela camisa da seleção
Falando com os repórteres, Scaloni revelou seu orgulho ao ver estreantes cantando o hino nacional ao lado de líderes experientes do elenco. Ele enfatizou que todo jogador que entra na seleção traz alegria e empolgação genuínas, algo que se traduz diretamente em campo.
Scaloni afirmou que representar a Argentina continua sendo um privilégio sagrado para jogadores veteranos e novatos.
"Foi maravilhoso ver tantos jovens jogadores se divertindo e cantando o hino nacional como qualquer outro jogador", disse Scaloni à imprensa. "Para qualquer treinador, é emocionante dar a um jogador sua estreia. Para um técnico de seleção, ainda mais, porque dá para ver no rosto dos jogadores o que significa jogar com esta camisa."
Scaloni destaca "Flaco" Lopez por atuação completa no ataque
Scaloni fez muitos elogios ao atacante do Palmeiras Jose 'Flaco' Lopez, que fechou a vitória com um gol no rebote já no fim. O treinador elogiou a intensidade de Lopez na pressão, a movimentação tática e a postura profissional desde que se juntou ao grupo principal.
Ele enfatizou que a concorrência por vagas no centro do ataque fortalece todo o elenco.
"Estamos felizes com Flaco; ele sempre cria chances e é um jogador completo, com boa pressão e qualidade", destacou Scaloni. "O comportamento dele também é ótimo. Seguimos sendo uma seleção competitiva. Eu disse aos jogadores que estava orgulhoso por eles quererem estar aqui."
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Argentina se prepara para confronto com Burkina Faso em Córdoba
Scaloni volta sua atenção para o amistoso internacional de quinta-feira contra Burkina Faso, enquanto a Argentina dá sequência à sua janela de retorno para casa. O técnico planeja seguir avaliando as opções do elenco, mantendo o nível de competitividade em alta.
Benin será o último adversário da Argentina nesta janela.
Scaloni busca mais evolução de seu elenco em desenvolvimento.
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