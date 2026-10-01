Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

"É empolgante ver o rosto deles!" - Lionel Scaloni fala sobre dar estreias em Córdoba

Argentina
Argentina x Bolívia
Bolívia
Amistosos
L. Scaloni
J. Lopez

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, expressou profunda emoção em relação à integração de caras novas após a vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia. O treinador fez elogios especiais a Jose Lopez depois de o atacante marcar seu primeiro gol pela seleção em Córdoba.

  • Scaloni celebra momentos emocionantes de estreia no triunfo em Córdoba

    O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, refletiu sobre as recompensas emocionais de comandar uma seleção após ver sua equipe derrotar a Bolívia por 4 a 0 em Córdoba. Scaloni destacou a alegria de integrar novos talentos ao grupo da seleção durante a série de três jogos em casa.

    Gols de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e Jose Lopez garantiram uma vitória sem problemas.

    Scaloni admitiu que ver jovens jogadores entrarem em campo representa uma de suas maiores conquistas.

  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Técnico se emociona com a paixão dos jovens jogadores pela camisa da seleção

    Falando com os repórteres, Scaloni revelou seu orgulho ao ver estreantes cantando o hino nacional ao lado de líderes experientes do elenco. Ele enfatizou que todo jogador que entra na seleção traz alegria e empolgação genuínas, algo que se traduz diretamente em campo.

    Scaloni afirmou que representar a Argentina continua sendo um privilégio sagrado para jogadores veteranos e novatos.

    "Foi maravilhoso ver tantos jovens jogadores se divertindo e cantando o hino nacional como qualquer outro jogador", disse Scaloni à imprensa. "Para qualquer treinador, é emocionante dar a um jogador sua estreia. Para um técnico de seleção, ainda mais, porque dá para ver no rosto dos jogadores o que significa jogar com esta camisa."


  • Scaloni destaca "Flaco" Lopez por atuação completa no ataque

    Scaloni fez muitos elogios ao atacante do Palmeiras Jose 'Flaco' Lopez, que fechou a vitória com um gol no rebote já no fim. O treinador elogiou a intensidade de Lopez na pressão, a movimentação tática e a postura profissional desde que se juntou ao grupo principal.

    Ele enfatizou que a concorrência por vagas no centro do ataque fortalece todo o elenco.

    "Estamos felizes com Flaco; ele sempre cria chances e é um jogador completo, com boa pressão e qualidade", destacou Scaloni. "O comportamento dele também é ótimo. Seguimos sendo uma seleção competitiva. Eu disse aos jogadores que estava orgulhoso por eles quererem estar aqui."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Argentina se prepara para confronto com Burkina Faso em Córdoba

    Scaloni volta sua atenção para o amistoso internacional de quinta-feira contra Burkina Faso, enquanto a Argentina dá sequência à sua janela de retorno para casa. O técnico planeja seguir avaliando as opções do elenco, mantendo o nível de competitividade em alta.

    Benin será o último adversário da Argentina nesta janela.

    Scaloni busca mais evolução de seu elenco em desenvolvimento.

Amistosos
Argentina crest
Argentina
ARG
Burquina Fasso crest
Burquina Fasso
BUR
Amistosos
Bolívia crest
Bolívia
BOL
Gâmbia crest
Gâmbia
GMB