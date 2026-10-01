O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, refletiu sobre as recompensas emocionais de comandar uma seleção após ver sua equipe derrotar a Bolívia por 4 a 0 em Córdoba. Scaloni destacou a alegria de integrar novos talentos ao grupo da seleção durante a série de três jogos em casa.

Gols de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e Jose Lopez garantiram uma vitória sem problemas.

Scaloni admitiu que ver jovens jogadores entrarem em campo representa uma de suas maiores conquistas.