É dúvida para a semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique? O PSG está preocupado com a sua estrela após a substituição

Inicialmente, o jogador de 26 anos desapareceu nos bastidores do estádio; pouco depois, foi visto mancando em direção ao banco de reservas sem o tênis, ainda com visíveis dificuldades para pisar. No entanto, não foi possível avaliar com precisão a gravidade da lesão naquele momento.

Consequentemente, ainda não se sabe se Vitinha perderá a próxima semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. Em cerca de uma semana e meia, no dia 28 de abril, será disputada a partida de ida em Paris; uma semana depois, está marcada a partida de volta na Allianz Arena, em Munique.