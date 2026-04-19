O português foi substituído pelo técnico Luis Enrique aos 39 minutos do primeiro tempo, quando o placar estava 0 a 2, dando lugar a Warren Zaire-Emery. Antes disso, Vitinha havia caído de forma infeliz com o pé direito após uma disputa aérea e, em seguida, sinalizou que não poderia continuar.
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É dúvida para a semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique? O PSG está preocupado com a sua estrela após a substituição
Inicialmente, o jogador de 26 anos desapareceu nos bastidores do estádio; pouco depois, foi visto mancando em direção ao banco de reservas sem o tênis, ainda com visíveis dificuldades para pisar. No entanto, não foi possível avaliar com precisão a gravidade da lesão naquele momento.
Consequentemente, ainda não se sabe se Vitinha perderá a próxima semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. Em cerca de uma semana e meia, no dia 28 de abril, será disputada a partida de ida em Paris; uma semana depois, está marcada a partida de volta na Allianz Arena, em Munique.
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No Bayern, Serge Gnabry está fora do confronto contra o PSG
No Bayern, Serge Gnabry certamente ficará de fora do confronto. O atacante sofreu uma lesão nos adutores durante o treino que antecedeu a partida contra o VfB Stuttgart (4 a 2). Ele perderá definitivamente o restante da temporada, e até mesmo a Copa do Mundo está em risco.
Além da lesão de Vitinha, o PSG também recebeu notícias pouco animadoras no aspecto esportivo na noite de domingo. Após 90 minutos de jogo, o resultado foi uma derrota por 1 a 2 para o Lyon — com isso, o clube da capital francesa, que lidera a tabela, tem agora apenas um ponto de vantagem sobre o RC Lens.