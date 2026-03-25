O técnico do Manchester City, Pep Guardiola (55), revelou ser fã do estilo de jogo atual do FC Barcelona sob o comando de Hansi Flick (61).
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"É divertido": há uma equipe que o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, está adorando assistir neste momento
O ex-jogador e técnico do Blaugrana se entusiasmou em uma entrevista à TV3: “Quando o Barça do Flick joga e eu tenho tempo, eu me sento e assisto – porque é divertido. Às vezes pensamos demais e inventamos histórias. Mas, no fim das contas, é assim: quando você vai ao cinema ou a um bom restaurante, quer aproveitar. E me diga uma situação em que você não aproveita ver o Barça jogar!”
O ex-técnico da seleção alemã Flick assumiu o FC Barcelona no verão de 2024, substituindo Xavi, e impôs à equipe um estilo de jogo arriscado e espetacular, com uma linha defensiva extremamente avançada e um ataque intransigente. Isso resultou na conquista da dobradinha no primeiro ano.
Também na temporada atual, o Barça está na briga pelo título nacional e ocupa, no momento, a liderança da LaLiga. Os blaugranas também continuam na disputa da Liga dos Campeões.
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Thierry Henry também já está encantado com o FC Barcelona
A abordagem de Flick também gerou críticas após alguns resultados menos satisfatórios no outono. Entre outros, o ex-jogador do Real Madrid Toni Kroos sugeriu que o Barça não venceria a Liga dos Campeões com esse estilo de jogo. Thierry Henry, ex-jogador de Guardiola, também se manifestou de forma semelhante.
No entanto, o francês voltou atrás na semana passada, após a goleada por 7 a 2 na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle United, e elogiou na CBS Sports: “Parabéns, Barcelona. A Europa começa a sentir o perigo. Quando um time está em alta assim, nada é certo. Isso não foi apenas um triunfo, foi um terremoto mundial.”
O que mais impressionou Henry foi a forma como o Barça conduziu os segundos 45 minutos após a vantagem instável de 3 a 2 no intervalo. “Que segundo tempo foi esse?”, perguntou ele: “Foi uma transformação total, a equipe jogou com uma personalidade diferente. Esse foi o verdadeiro Barcelona. Quando querem, eles podem tudo. É uma equipe incrível.”
Henry chegou a se lembrar do lendário Dream Team de Johan Cruyff do início dos anos 1990 ao ver o turbilhão ofensivo de Lamine Yamal, Robert Lewandowski e seus companheiros, e sentiu pena do adversário Newcastle: “O Newcastle desmoronou diante desse rolo compressor ofensivo. Quando o Barcelona joga assim, é praticamente impossível pará-lo.”
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O FC Barcelona nesta temporada
Jogos 46 Vitórias 36 Empates 3 Derrotas 7 Diferença de gols 125:52 Média de pontos 2,41