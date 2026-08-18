O Tottenham já foi ligado anteriormente a jogadores de lado como Savinho, Cody Gakpo e Pedro Neto. No entanto, Alderweireld insiste que o clube precisa se concentrar em garantir um centroavante de verdade como Osimhen.

"O Tottenham poderia contar com um atacante como Victor Osimhen, precisa dos gols dele porque foi isso que faltou na temporada passada também", disse Alderweireld em entrevista ao Hajper.

"A única preocupação para clubes como Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United talvez seja a idade dele. Ele já não é mais o jogador mais jovem e parece que todo mundo quer encontrar um superastro de 23 anos que possa fazer gols nos próximos sete ou oito anos, e eu entendo isso, mas você também precisa de uma boa mistura."