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'É disso que você precisa' - Ex-astro do Tottenham explica por que o Spurs precisa vencer o Arsenal na contratação de Victor Osimhen
Alderweireld pede atravessada por Osimhen
O ex-zagueiro do Tottenham Alderweireld pediu ao seu antigo clube que atravesse a investida do Arsenal por Osimhen. Ele acredita que o atacante do Galatasaray reforçaria perfeitamente as opções ofensivas de De Zerbi. O Tottenham sobreviveu a uma desastrosa briga contra o rebaixamento na última temporada e, desde então, investiu pesado em seu elenco.
O clube do norte de Londres quebrou seu recorde de transferências duas vezes para contratar Mateus Fernandes e Sandro Tonali por um total de £ 185 milhões. Apesar de já ter contratado Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andy Robertson e Martin Dubravka, o Tottenham fez dos reforços para o ataque uma prioridade. A contratação de um centroavante comprovado segue sendo crucial antes do fechamento da janela.
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Experiência é fundamental para reforços no ataque
O Tottenham já foi ligado anteriormente a jogadores de lado como Savinho, Cody Gakpo e Pedro Neto. No entanto, Alderweireld insiste que o clube precisa se concentrar em garantir um centroavante de verdade como Osimhen.
"O Tottenham poderia contar com um atacante como Victor Osimhen, precisa dos gols dele porque foi isso que faltou na temporada passada também", disse Alderweireld em entrevista ao Hajper.
"A única preocupação para clubes como Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United talvez seja a idade dele. Ele já não é mais o jogador mais jovem e parece que todo mundo quer encontrar um superastro de 23 anos que possa fazer gols nos próximos sete ou oito anos, e eu entendo isso, mas você também precisa de uma boa mistura."
Seguindo o modelo de sucesso do Ajax
Alderweireld recorreu às próprias experiências na carreira para destacar por que contratar estrelas consagradas ao lado de jovens promessas é tão vital. Ele apontou especificamente para seu período de grande sucesso na Holanda.
"É por isso que pode ser importante contratar jogadores comprovados, que sabem como as coisas funcionam, para que possam ajudar a desenvolver os mais jovens, potenciais superestrelas, ao lado deles, porque podem dar o melhor exemplo", explicou.
"Penso no meu tempo no Ajax. A mistura era de outro nível. Tínhamos Dusan Tadic e Daley Blind, e Frenkie De Jong e Matthijs de Ligt surgindo. É disso que você precisa."
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Interesse do Arsenal complica possível investida
Garantir a contratação de Osimhen não será algo simples para o Tottenham, já que o internacional nigeriano despertou forte interesse do Arsenal. Relatos indicam que o Galatasaray procurou recentemente os Gunners para discutir negócios por Gabriel Martinelli e Ethan Nwaneri, cogitando uma possível transferência de Osimhen em troca. No entanto, nenhuma negociação ativa está em andamento no momento.
Ao ser questionado sobre os rumores de transferência em andamento, Osimhen manteve total foco em sua equipe atual. "Vou me concentrar no meu trabalho", afirmou na semana passada. "Depois, vamos ver e pensar no que vem a seguir."
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