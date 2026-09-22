Quaisquer dificuldades fora de campo claramente não se traduziram em atuações ruins. Uma sequência arrasadora de sete gols em seus seis primeiros jogos consolidou o atacante como uma arma vital no esquema tático de Enrique.

Essa forma altamente produtiva pelo clube vem na sequência de um verão histórico para o atacante, que marcou o gol decisivo na vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo. Seus feitos no cenário global e sua regularidade no futebol doméstico lhe renderam, com razão, um lugar na lista de 30 finalistas da Bola de Ouro, ao lado dos compatriotas Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Rodri e do companheiro de PSG Ruiz.

Ao ser questionado sobre a prestigiada premiação, o atacante se recusou a fazer campanha para si mesmo ou apontar um vencedor específico, insistindo que a decisão final cabe exclusivamente aos votantes. "Quem tiver que ganhar, vai ganhar; não depende de mim", afirmou, antes de acrescentar: "Se um espanhol ganhar, melhor ainda."