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'É difícil': Ferran Torres revela a parte mais difícil da saída do Barcelona e dá seu veredito sobre a Bola de Ouro após início voando de sua vida no PSG
Uma mudança repentina para a capital francesa
Deixar a Catalunha durante a janela de transferências de verão apresentou um obstáculo significativo fora de campo para o jogador de 26 anos. Embora sua transição em campo tenha sido tranquila, adaptar-se a uma nova rotina diária, lidar com um novo idioma e se estabelecer em um país desconhecido se mostrou muito mais desafiador.
Felizmente para o atacante, sua adaptação no Parc des Princes foi facilitada por várias figuras conhecidas. Reencontrando o técnico Luis Enrique, a quem vê como uma figura paterna no futebol, o jogador da seleção espanhola também se juntou aos compatriotas Fabian Ruiz e ao ex-jogador da base do Barcelona Dro Fernandez no vestiário dos bicampeões europeus.
- Getty Images Sport
"Um dia você está aqui, no outro está fazendo as malas"
A rapidez impressionante da transferência de verão pegou o atacante um pouco de surpresa. Ao refletir sobre sua mudança repentina, ele destacou a natureza caótica e imprevisível do mercado do futebol moderno.
"É difícil: um dia você está aqui e, no outro, está fazendo as malas", explicou. Apesar da reviravolta repentina, a estrela espanhola manteve o bom humor em relação àqueles que teve de deixar para trás em La Liga. Ele brincou: "O único que não posso levar comigo é Pedri."
Grande fase e reconhecimento com prêmio
Quaisquer dificuldades fora de campo claramente não se traduziram em atuações ruins. Uma sequência arrasadora de sete gols em seus seis primeiros jogos consolidou o atacante como uma arma vital no esquema tático de Enrique.
Essa forma altamente produtiva pelo clube vem na sequência de um verão histórico para o atacante, que marcou o gol decisivo na vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo. Seus feitos no cenário global e sua regularidade no futebol doméstico lhe renderam, com razão, um lugar na lista de 30 finalistas da Bola de Ouro, ao lado dos compatriotas Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Rodri e do companheiro de PSG Ruiz.
Ao ser questionado sobre a prestigiada premiação, o atacante se recusou a fazer campanha para si mesmo ou apontar um vencedor específico, insistindo que a decisão final cabe exclusivamente aos votantes. "Quem tiver que ganhar, vai ganhar; não depende de mim", afirmou, antes de acrescentar: "Se um espanhol ganhar, melhor ainda."
- AFP
Mantendo o embalo inicial
Tendo se firmado tão rapidamente como uma importante opção ofensiva na capital francesa, o principal objetivo do ex-jogador do Barcelona será manter seu prolífico ritmo de gols. Dar sequência a essa forma clínica será essencial para manter seu lugar no time titular de Enrique, além de elevar seu próprio status individual e impulsionar as ambições do PSG tanto nas competições nacionais quanto nas europeias.
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