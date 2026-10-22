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“É difícil dizer não ao Manchester United”: transferência de Youri Tielemans surpreendeu o compatriota belga Philippe Albert, mas o apelo de um “clube mítico” é compreensível
Manchester United desembolsou 35 milhões de libras por Tielemans
Tielemans nunca escondeu que acompanhava de perto o Manchester United quando começou a se apaixonar pelo futebol. Ele não deixaria passar a oportunidade de integrar o clube quando recebeu uma proposta formal.
O jogador de 29 anos já teve sucesso na Inglaterra pelo Leicester e pelo Aston Villa, conquistando títulos da Copa da Inglaterra e da Liga Europa, mas agora mira mais títulos importantes em Manchester.
O Manchester United ainda busca regularidade como equipe em 2026-27, Tielemans ainda não conseguiu dominar o meio-campo, e seguem os questionamentos sobre se Michael Carrick recebeu o apoio necessário da diretoria na última janela de transferências.
Também surgiram questionamentos pontuais sobre se Tielemans representa uma melhora significativa em relação ao que o Manchester United já tinha à disposição, já que Mason Mount é plenamente capaz de manter a equipe funcionando. Ainda assim, a expectativa é que o acordo de 35 milhões de libras (47 milhões de dólares) se mostre um bom investimento.
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Tielemans elevaria o nível do meio-campo em Old Trafford?
Questionado se a transferência de Tielemans causou surpresa na casa dos Albert, o ex-defensor da Premier League, que falou em parceria com o BestCasino.co.uk, disse à GOAL sobre seu compatriota: “É difícil dizer não a um clube como o Manchester United. Mesmo que não seja o mesmo clube da época de Sir Alex [Ferguson].
“Sir Alex fez do Manchester United o melhor time do mundo em determinado momento. Mas, quando se joga pelo Aston Villa, ele foi muito bem. Também conquistou a Copa dos Campeões da Europa. Ganhou a Copa da Inglaterra com o Leicester e, quando o Manchester United aparece, é difícil dizer não.
“Mesmo sabendo que é difícil, porque não é o mesmo clube de antes, ainda é um clube enorme, mítico, lendário. Fiquei surpreso por ele ter assinado com o Manchester United, mas, como eu disse, quando o clube demonstra interesse, é quase impossível dizer não.
“Você diz não ao Manchester United se o Manchester City aparecer, ou o Real Madrid, o Barcelona ou talvez o Bayern de Munique. Mas o United ainda é um grande clube e sempre será, porque grandes clubes nunca morrem.”
Atleta da seleção belga realizou sonho de infância
Tielemans falou sobre a decisão de se juntar ao United ao encerrar uma passagem de três anos pelo Villa: “Conversei com o clube em duas ocasiões, mas as conversas não deram em nada.
“Eu estava muito tranquilo. Para ser sincero, não esperava muita coisa neste verão. Estava concentrado apenas no meu futebol, na Copa do Mundo e em tentar jogar o melhor possível pela minha seleção. Mas, como se sabe, algo pode acontecer a cada verão, e eu obviamente sabia da cláusula.
“Sou muito grato ao Aston Villa. Devo tudo ao clube. É um grande clube, fizemos coisas incríveis e eles me ajudaram a voltar ao meu melhor nível. Mas há clubes acima do Villa, e o Manchester United é um deles.
“Chegar aqui é uma grande conquista para qualquer jogador. Significa que você fez um bom trabalho ao longo da carreira. Mas não termina aí. Quero conquistar títulos.”
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Carrick sob pressão em meio à irregularidade do Manchester United
Tielemans disputou 11 partidas pelo Manchester United até agora, entre Premier League, Copa da Liga Inglesa e Champions League. Ele saiu vitorioso apenas duas vezes.
Essa situação fez a pressão aumentar sobre o técnico Carrick, alvo de críticas, e uma reação passou a ser cobrada no chamado ‘Teatro dos Sonhos’. O Manchester United, após uma derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League, voltará a jogar em competição nacional no domingo, quando receberá o Bournemouth.
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