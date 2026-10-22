Tielemans nunca escondeu que acompanhava de perto o Manchester United quando começou a se apaixonar pelo futebol. Ele não deixaria passar a oportunidade de integrar o clube quando recebeu uma proposta formal.

O jogador de 29 anos já teve sucesso na Inglaterra pelo Leicester e pelo Aston Villa, conquistando títulos da Copa da Inglaterra e da Liga Europa, mas agora mira mais títulos importantes em Manchester.

O Manchester United ainda busca regularidade como equipe em 2026-27, Tielemans ainda não conseguiu dominar o meio-campo, e seguem os questionamentos sobre se Michael Carrick recebeu o apoio necessário da diretoria na última janela de transferências.

Também surgiram questionamentos pontuais sobre se Tielemans representa uma melhora significativa em relação ao que o Manchester United já tinha à disposição, já que Mason Mount é plenamente capaz de manter a equipe funcionando. Ainda assim, a expectativa é que o acordo de 35 milhões de libras (47 milhões de dólares) se mostre um bom investimento.