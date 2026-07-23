Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Yamal-AdeyemiGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

Traduzido por

“É difícil chegar ao nível de Lionel Messi” - Karim Adeyemi faz um julgamento sincero sobre Lamine Yamal, enquanto o novo reforço do Barcelona busca a glória na Liga dos Campeões

Mercado da bola
L. Yamal
K. Adeyemi
Barcelona
L. Messi
Liga dos Campeões
La Liga
Borussia Dortmund
Bundesliga

Karim Adeyemi se juntou oficialmente ao projeto de Hansi Flick no Barcelona, tornando-se a segunda contratação de destaque do clube neste verão, logo após Anthony Gordon. O jogador da seleção alemã não perdeu tempo em definir como meta a conquista da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo em que ofereceu uma perspectiva fascinante sobre seu novo companheiro de equipe, Lamine Yamal.

  • Adeyemi tem como meta a Liga dos Campeões

    Adeyemi foi apresentado oficialmente ao Barcelona nesta quinta-feira, marcando o início de um novo capítulo para o atacante de 24 anos após sua saída do Borussia Dortmund, com um contrato válido até 2031. O atacante alemão já se integrou ao ambiente da Ciutat Esportiva, tendo visitado as instalações na semana passada para conhecer seus novos companheiros de equipe, embora tenha precisado aguardar a formalização de seu contrato antes de participar de um treino completo sob o comando de Flick.

    Ao falar com a imprensa reunida sobre suas motivações para se transferir para a Espanha, Adeyemi deixou claro que a grandeza do clube e a presença de seu ex-técnico da seleção nacional tiveram um papel fundamental em sua decisão. “As expectativas são altas. Estou chegando ao melhor clube do mundo e espero mostrar ao técnico e aos torcedores que sou um jogador do Barça”, afirmou. Ao falar sobre a Liga dos Campeões, ele acrescentou: “É o principal objetivo, mas não o único. É a principal razão; ele me disse do que o clube precisava e vim para cá para provar isso. Para mim, é um grande passo. É um clube diferente de qualquer outro no mundo.”



    • Publicidade
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    Inspirado por Messi e Ronaldinho

    Adeyemi admitiu que o interesse do Barcelona foi uma surpresa, considerando seu desempenho nos meses anteriores, mas dá crédito a Flick por lhe dar a confiança necessária para dar esse salto. “Quando fiquei sabendo, não consegui acreditar; minha última temporada não foi das melhores. Flick tem sido um grande apoio; ele me disse para dar o meu melhor. Fiquei realmente impressionado. Para mim, é uma oportunidade única. Meus modelos e ídolos no Barça são [Lionel] Messi e também Ronaldinho, embora haja muitos outros”, explicou o atacante, citando duas das maiores figuras da história do Blaugrana.

    Adeyemi teve uma temporada um tanto mediana com o Borussia Dortmund na última temporada, contribuindo com 10 gols e seis assistências em 39 partidas em todas as competições. Seus esforços ajudaram o Dortmund a terminar como vice-campeão da Bundesliga, enquanto as campanhas nas copas terminaram prematuramente com eliminações precoces nas oitavas de final da DFB-Pokal e nas eliminatórias da fase de mata-mata da Liga dos Campeões.


  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    Yamal recebe apoio para a disputa da Bola de Ouro

    Um dos aspectos mais intrigantes da chegada de Adeyemi é sua parceria com o prodígio Yamal, de 19 anos. Ao mesmo tempo em que elogiou o potencial do companheiro de equipe, Adeyemi apresentou uma visão realista em relação às comparações com Messi e às chances de Yamal de ganhar a Bola de Ouro: “Lamine não se importaria se eu dissesse que é difícil chegar ao nível de Messi. Lamine joga com muita liberdade. Ele só precisa continuar seguindo seu próprio caminho — e por que ele não deveria ganhar?” observou Adeyemi sobre a Bola de Ouro.

    A química entre os dois atacantes será importante para que o Barcelona possa disputar os principais títulos nacionais e europeus nesta temporada. Yamal retorna ao Barcelona em alta após conquistar a Copa do Mundo com a Espanha, coroando uma campanha notável pelo clube, na qual levou o Barça aos títulos da La Liga e da Supercopa da Espanha com 24 gols e 18 assistências em 45 partidas em todas as competições. “Acho que ele é um jogador incrível; consigo me entrosar com ele. Ele marca gols e a gente tem que passar a bola para ele. Espero me entrosar bem com ele e com o resto dos jogadores”, acrescentou Adeyemi.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-STUTTGART-DORTMUNDAFP

    E agora, o que vem a seguir?

    Adeyemi concluiu reiterando seu foco na tarefa em questão e seu entusiasmo por começar a atuar em um ambiente competitivo. “Tive a oportunidade de observar os jogadores, mas não fiquei preocupado com a transferência. Não fiquei remoendo isso. Assisti aos treinos e estou ansioso para me juntar a eles. Isso é futebol; é o meu trabalho. Tenho gostado de estar aqui”, disse ele. Com seu primeiro treino marcado para sexta-feira, Adeyemi espera começar com o pé direito e rapidamente se tornar um titular em um time que está sendo montado para dominar tanto no campeonato nacional quanto no internacional.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE
Amistosos de clubes
Duesseldorf crest
Duesseldorf
F95
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB