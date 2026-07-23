“É difícil chegar ao nível de Lionel Messi” - Karim Adeyemi faz um julgamento sincero sobre Lamine Yamal, enquanto o novo reforço do Barcelona busca a glória na Liga dos Campeões

Adeyemi foi apresentado oficialmente ao Barcelona nesta quinta-feira, marcando o início de um novo capítulo para o atacante de 24 anos após sua saída do Borussia Dortmund, com um contrato válido até 2031. O atacante alemão já se integrou ao ambiente da Ciutat Esportiva, tendo visitado as instalações na semana passada para conhecer seus novos companheiros de equipe, embora tenha precisado aguardar a formalização de seu contrato antes de participar de um treino completo sob o comando de Flick.

Ao falar com a imprensa reunida sobre suas motivações para se transferir para a Espanha, Adeyemi deixou claro que a grandeza do clube e a presença de seu ex-técnico da seleção nacional tiveram um papel fundamental em sua decisão. “As expectativas são altas. Estou chegando ao melhor clube do mundo e espero mostrar ao técnico e aos torcedores que sou um jogador do Barça”, afirmou. Ao falar sobre a Liga dos Campeões, ele acrescentou: “É o principal objetivo, mas não o único. É a principal razão; ele me disse do que o clube precisava e vim para cá para provar isso. Para mim, é um grande passo. É um clube diferente de qualquer outro no mundo.”







