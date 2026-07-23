Getty/GOAL
Traduzido por
“É difícil chegar ao nível de Lionel Messi” - Karim Adeyemi faz um julgamento sincero sobre Lamine Yamal, enquanto o novo reforço do Barcelona busca a glória na Liga dos Campeões
Adeyemi tem como meta a Liga dos Campeões
Adeyemi foi apresentado oficialmente ao Barcelona nesta quinta-feira, marcando o início de um novo capítulo para o atacante de 24 anos após sua saída do Borussia Dortmund, com um contrato válido até 2031. O atacante alemão já se integrou ao ambiente da Ciutat Esportiva, tendo visitado as instalações na semana passada para conhecer seus novos companheiros de equipe, embora tenha precisado aguardar a formalização de seu contrato antes de participar de um treino completo sob o comando de Flick.
Ao falar com a imprensa reunida sobre suas motivações para se transferir para a Espanha, Adeyemi deixou claro que a grandeza do clube e a presença de seu ex-técnico da seleção nacional tiveram um papel fundamental em sua decisão. “As expectativas são altas. Estou chegando ao melhor clube do mundo e espero mostrar ao técnico e aos torcedores que sou um jogador do Barça”, afirmou. Ao falar sobre a Liga dos Campeões, ele acrescentou: “É o principal objetivo, mas não o único. É a principal razão; ele me disse do que o clube precisava e vim para cá para provar isso. Para mim, é um grande passo. É um clube diferente de qualquer outro no mundo.”
- AFP
Inspirado por Messi e Ronaldinho
Adeyemi admitiu que o interesse do Barcelona foi uma surpresa, considerando seu desempenho nos meses anteriores, mas dá crédito a Flick por lhe dar a confiança necessária para dar esse salto. “Quando fiquei sabendo, não consegui acreditar; minha última temporada não foi das melhores. Flick tem sido um grande apoio; ele me disse para dar o meu melhor. Fiquei realmente impressionado. Para mim, é uma oportunidade única. Meus modelos e ídolos no Barça são [Lionel] Messi e também Ronaldinho, embora haja muitos outros”, explicou o atacante, citando duas das maiores figuras da história do Blaugrana.
Adeyemi teve uma temporada um tanto mediana com o Borussia Dortmund na última temporada, contribuindo com 10 gols e seis assistências em 39 partidas em todas as competições. Seus esforços ajudaram o Dortmund a terminar como vice-campeão da Bundesliga, enquanto as campanhas nas copas terminaram prematuramente com eliminações precoces nas oitavas de final da DFB-Pokal e nas eliminatórias da fase de mata-mata da Liga dos Campeões.
- Getty Images
Yamal recebe apoio para a disputa da Bola de Ouro
Um dos aspectos mais intrigantes da chegada de Adeyemi é sua parceria com o prodígio Yamal, de 19 anos. Ao mesmo tempo em que elogiou o potencial do companheiro de equipe, Adeyemi apresentou uma visão realista em relação às comparações com Messi e às chances de Yamal de ganhar a Bola de Ouro: “Lamine não se importaria se eu dissesse que é difícil chegar ao nível de Messi. Lamine joga com muita liberdade. Ele só precisa continuar seguindo seu próprio caminho — e por que ele não deveria ganhar?” observou Adeyemi sobre a Bola de Ouro.
A química entre os dois atacantes será importante para que o Barcelona possa disputar os principais títulos nacionais e europeus nesta temporada. Yamal retorna ao Barcelona em alta após conquistar a Copa do Mundo com a Espanha, coroando uma campanha notável pelo clube, na qual levou o Barça aos títulos da La Liga e da Supercopa da Espanha com 24 gols e 18 assistências em 45 partidas em todas as competições. “Acho que ele é um jogador incrível; consigo me entrosar com ele. Ele marca gols e a gente tem que passar a bola para ele. Espero me entrosar bem com ele e com o resto dos jogadores”, acrescentou Adeyemi.
- AFP
E agora, o que vem a seguir?
Adeyemi concluiu reiterando seu foco na tarefa em questão e seu entusiasmo por começar a atuar em um ambiente competitivo. “Tive a oportunidade de observar os jogadores, mas não fiquei preocupado com a transferência. Não fiquei remoendo isso. Assisti aos treinos e estou ansioso para me juntar a eles. Isso é futebol; é o meu trabalho. Tenho gostado de estar aqui”, disse ele. Com seu primeiro treino marcado para sexta-feira, Adeyemi espera começar com o pé direito e rapidamente se tornar um titular em um time que está sendo montado para dominar tanto no campeonato nacional quanto no internacional.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.