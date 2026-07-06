AFP
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“É Dia da Mentira” - Rudi Garcia e a Bélgica ficam furiosos ao saber que a FIFA autorizou o astro da seleção americana Folarin Balogun a enfrentar os Diabos Vermelhos
- Getty Images Sport
"Estamos defendendo o futebol"
Garcia compartilhou sua reação imediata ao saber da notícia:
“Eu não sabia que, na Copa do Mundo, o dia 5 de julho é, na verdade, o dia 1º de abril — é o Dia da Mentira”, disse Garcia em sua coletiva de imprensa antes da partida.
Garcia enfatizou que a oposição dele à Bélgica não se resume apenas à partida que está por vir, mas sim a fazer com que a FIFA cumpra suas próprias regras e padrões.
“Não estamos defendendo a seleção nacional nem a federação”, disse Garcia. “Estamos defendendo o futebol.”
- Getty Images Sport
Declaração completa da Bélgica
Segue abaixo a declaração da Bélgica sobre a decisão da FIFA:
“A Federação Real Belga de Futebol (RBFA) está surpresa com a decisão da FIFA de declarar o jogador norte-americano Folarin Balogun, que se encontrava suspenso, apto a jogar na partida entre EUA e Bélgica na segunda-feira, 6 de julho, às 17h (horário de Seattle).
A FIFA baseia sua decisão no Artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA. Essa disposição estabelece que a Comissão Disciplinar da FIFA pode decidir suspender a aplicação de uma sanção disciplinar imposta anteriormente.
No entanto, o Artigo 66.4 do mesmo Código Disciplinar da FIFA estabelece claramente que um cartão vermelho (expulsão) resulta automaticamente em suspensão para a próxima partida da equipe, como tem sido o caso para todos os cartões vermelhos anteriores emitidos durante esta Copa do Mundo da FIFA.
Além disso, e independentemente do exposto acima, a decisão está em contradição direta com as disposições do Regulamento da Competição da Copa do Mundo da FIFA 2026, conforme estabelecido no Artigo 10.5:
“Se um jogador ou dirigente for expulso em consequência de um cartão vermelho direto ou indireto (segunda advertência), ele será automaticamente suspenso da partida seguinte de sua equipe. Além disso, outras sanções poderão ser impostas.”
A natureza automática dessa suspensão também foi explicitamente reafirmada na Circular nº 16 da Copa do Mundo da FIFA 2026, distribuída a todas as federações participantes em 12 de maio de 2026.
A mesma regra é reiterada em todas as Reuniões de Coordenação de Partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026, realizadas antes de cada partida, e está incluída em todas as apresentações dos workshops da Copa do Mundo da FIFA 2026.
A fim de salvaguardar os direitos legítimos de todas as seleções participantes e proteger os princípios fundamentais do fair play em nosso esporte, tanto nesta Copa do Mundo da FIFA quanto em futuras edições do torneio, a RBFA está investigando todas as opções possíveis.”
- Getty Images Sport
"Estaremos prontos"
O goleiro belga Thibaut Courtois também participou da coletiva de imprensa de Garcia e admitiu que gostaria que a FIFA tivesse tomado essa decisão mais cedo.
“Se tivesse sido feito antes, talvez pudéssemos estar mais preparados mentalmente”, disse Courtois. “É bom que tenhamos mais um treino [ainda por vir no domingo]...
“Mas estaremos prontos. Estaremos em campo. Eles têm 11 jogadores, não só o Balogun.”
- BBC Sport
E agora, o que vem a seguir?
O confronto entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas de final começa às 20h (horário da costa leste).
Uma vitória da Bélgica garantiria sua classificação para as quartas de final pela primeira vez desde 2018, enquanto os EUA buscam chegar às quartas de final pela primeira vez desde 2002.
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