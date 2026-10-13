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“É demais para mim”: declaração sincera de Michael Carrick sobre o cargo no Manchester United vem à tona em meio à crescente pressão por sua demissão
Início ruim acende o sinal de alerta em Old Trafford
Apesar de ter conquistado um contrato permanente após levar o Manchester United ao terceiro lugar na temporada passada, Carrick teve um início difícil na temporada 2026-27. O Manchester United ocupa atualmente a 13ª posição na Premier League, com apenas uma vitória nas seis primeiras partidas. As esperanças de recuperação sofreram outro golpe com o recente empate por 1 a 1 diante do Tottenham Hotspur, que jogou com dez jogadores.
As copas nacionais também não trouxeram alívio. O Brighton eliminou o Manchester United da Copa da Liga Inglesa logo na estreia, agravando o clima sombrio em Manchester. A má fase contrasta com o otimismo que cercou a efetivação de Carrick após a saída de Ruben Amorim, no início deste ano.
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Butt compartilha conversa franca
Com a pressão aumentando sobre o técnico de 45 anos, seu ex-companheiro de equipe Nicky Butt revelou como ele pensava antes de assumir o comando em Old Trafford. Em participação no podcast The Good, The Bad, and The Football, Butt explicou que o treinador inglês, a princípio, relutava muito em voltar a trabalhar como técnico.
Ao relatar a conversa que tiveram em particular, Butt revelou: “Eu estava com Michael antes de ele conseguir o cargo no United e [estava] conversando com ele sobre ser técnico. Ele disse: ‘Não, isso não é para mim. É coisa demais, e minha cabeça está uma bagunça. Eu só aceitaria um cargo de peso, e esse cargo é o do United.’”
Do sucesso provisório às dificuldades já conhecidas
Carrick passou a trabalhar como treinador após uma carreira de 19 anos como jogador repleta de conquistas. Em 2021, assumiu brevemente o comando interino do United. Depois, dirigiu o Middlesbrough por três anos no Riverside, até ser demitido ao fim da temporada 2024-25 da Championship. Quando Amorim foi demitido em janeiro, a diretoria do clube optou por Carrick em vez de Ole Gunnar Solskjaer para estabilizar a equipe interinamente.
A decisão inicialmente pareceu um grande acerto, já que o United garantiu vaga na Champions League. No entanto, as oscilações voltaram a atormentar o clube. Após uma derrota para o Hull City na rodada de abertura e uma única vitória, por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, a equipe teve dificuldades para controlar as partidas, perdeu por uma margem apertada para o Manchester City e deixou pontos pelo caminho contra Everton, Fulham e Tottenham. Dado o histórico do United de demitir treinadores que não apresentam bons resultados no meio da temporada, a margem de erro de Carrick diminui rapidamente.
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Uma sequência decisiva de jogos está por vir
A direção do clube parece disposta a manter o treinador por enquanto, mas uma sequência desgastante de sete jogos antes da pausa para as seleções em novembro pode definir seu futuro. Esse período decisivo inclui confrontos difíceis no cenário nacional contra Chelsea e Aston Villa, além de duelos europeus de peso contra Roma e Atlético de Madrid.
A agenda exigente começa na terça-feira, com uma viagem ao Riyadh Air Metropolitano para enfrentar o Atlético de Madrid. O United ocupa atualmente a quarta posição na tabela da Champions League após uma vitória contundente por 4 a 0 sobre o Sabah e espera repetir esse desempenho na Espanha. Depois, terá de voltar rapidamente as atenções para uma rivalidade acirrada da Premier League, visitando o Leeds United em Elland Road no domingo.
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