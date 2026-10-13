Apesar de ter conquistado um contrato permanente após levar o Manchester United ao terceiro lugar na temporada passada, Carrick teve um início difícil na temporada 2026-27. O Manchester United ocupa atualmente a 13ª posição na Premier League, com apenas uma vitória nas seis primeiras partidas. As esperanças de recuperação sofreram outro golpe com o recente empate por 1 a 1 diante do Tottenham Hotspur, que jogou com dez jogadores.

As copas nacionais também não trouxeram alívio. O Brighton eliminou o Manchester United da Copa da Liga Inglesa logo na estreia, agravando o clima sombrio em Manchester. A má fase contrasta com o otimismo que cercou a efetivação de Carrick após a saída de Ruben Amorim, no início deste ano.



