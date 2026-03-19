O técnico Lukas Kwasniok, do 1. FC Köln, time da Bundesliga, lamentou com palavras emocionadas a situação de sua estrela em ascensão, Said El Mala.
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"É de enlouquecer o que acontece hoje em dia com jovens de 18, 19 anos": rumores sobre Said El Mala deixam o técnico do Colônia, Lukas Kwasniok, furioso
O jogador de 19 anos tem estado recentemente no centro das atenções por vários motivos. Por um lado, devido a uma possível convocação para a seleção alemã; por outro, por causa de um suposto acordo para se transferir para a Premier League. “Como o rapaz deve estar se sentindo? Para ser franco, é perverso o que acontece hoje em dia com jovens de 18, 19 anos, a pressão que eles têm de suportar”, disse Kwasniok na quinta-feira.
Kwasniok não soube de nada sobre o suposto acordo de transferência. Conforme noticiado pelo Bild na terça-feira, El Mala teria dado sua palavra ao Brighton & Hove Albion. “No fim das contas, qualquer um pode escrever qualquer coisa, alegar algo, outros copiam, e se é verdade ou não, não importa”, criticou Kwasniok. Isso faz com que El Mala “agora seja obviamente ofendido nesse mundo social estranho – um desenvolvimento muito, muito legal.”
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Said El Mala não integra a convocatória da seleção alemã
Kwasniok disse estar “triste por ter acontecido isso. Sei que os rapazes ganham cada vez mais dinheiro, e mais ainda, e mais ainda. Mas: acredito que todos nós aproveitaríamos mais a presença de Said se falássemos menos sobre ele.”
“Acho que, em algum momento, tiramos uma coisa deles: a alegria de fazer o que mais gostam. Que é jogar futebol”, disse Kwasniok. Nos últimos jogos, El Mala, como exigido, entre outros, pelo técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, “trabalhou mais, mas não dribla mais tanto”.
El Mala não foi convocado para a seleção principal. Depois de ter faltado recentemente aos treinos por motivo de doença, o ponta está, pelo menos, “totalmente apto” para o clássico do Reno contra o Borussia Mönchengladbach no sábado (15h30/Sky).
Said El Mala: Seus números nesta temporada
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