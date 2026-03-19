"É de enlouquecer o que acontece hoje em dia com jovens de 18, 19 anos": rumores sobre Said El Mala deixam o técnico do Colônia, Lukas Kwasniok, furioso

O jogador de 19 anos tem estado recentemente no centro das atenções por vários motivos. Por um lado, devido a uma possível convocação para a seleção alemã; por outro, por causa de um suposto acordo para se transferir para a Premier League. “Como o rapaz deve estar se sentindo? Para ser franco, é perverso o que acontece hoje em dia com jovens de 18, 19 anos, a pressão que eles têm de suportar”, disse Kwasniok na quinta-feira.

Kwasniok não soube de nada sobre o suposto acordo de transferência. Conforme noticiado pelo Bild na terça-feira, El Mala teria dado sua palavra ao Brighton & Hove Albion. “No fim das contas, qualquer um pode escrever qualquer coisa, alegar algo, outros copiam, e se é verdade ou não, não importa”, criticou Kwasniok. Isso faz com que El Mala “agora seja obviamente ofendido nesse mundo social estranho – um desenvolvimento muito, muito legal.”