AFP
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É de enlouquecer! Maresca pede à torcida do Manchester City que faça frutas infláveis voarem em protesto contra decisão da Premier League
Maresca vê com bons olhos a febre das bananas em meio à crise fora de campo
O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, espera ver o Etihad Stadium cheio de bananas infláveis durante a partida de sábado contra o Ipswich Town. O símbolo das décadas de 1980 e 1990 voltou a aparecer nas arquibancadas, com os torcedores demonstrando resistência após o veredicto da comissão independente sobre as finanças do clube.
O clube foi considerado responsável por mais de 100 violações das regras da Premier League, embora o City sustente sua inocência e tenha recorrido da decisão.
Maresca acredita que a pressão externa apenas uniu o elenco, a comissão técnica e a torcida.
- Every Second Media
Técnico do Manchester City destaca união crescente e postura desafiadora da torcida
Maresca elogiou o apoio visual vindo das arquibancadas e revelou que até seus quatro filhos pediram bananas infláveis. “É muito legal. Eu não conhecia a história por trás da banana, mas espero ver muitas bananas no estádio amanhã”, afirmou Maresca.
“Acho que isso cria um ambiente agradável para os torcedores e para todos que estão no estádio.”
O treinador acrescentou: “Acho que Ruben [Dias] disse que as pessoas não gostam de ver o City vencer, mas nós gostamos de vencer. Então, acho que essa é uma boa mensagem para todos.”
“Acho que, provavelmente, desde que começou esse barulho, pelo que posso ver, os torcedores, o clube e o time estão mais unidos, com certeza.”
Maresca ignora o ruído externo para manter o foco
Apesar de ter de responder constantemente a perguntas sobre as questões jurídicas do clube, o técnico de 46 anos afirmou que a situação fora de campo não lhe causa nenhuma ansiedade. “Já disse muitas vezes que não sinto nenhum tipo de estresse com a situação externa, porque é algo que não controlo”, explicou Maresca.
“Eu me concentro apenas, mais uma vez, em como podemos tentar vencer o próximo jogo.”
“Estou muito satisfeito. Lidamos bastante bem com isso, todos juntos: o clube, a torcida, o time, todo mundo.”
- Getty Images Sport
Manchester City busca fazer história contra o Ipswich no Etihad
Ao vencer suas seis primeiras partidas na Premier League, Maresca igualou o melhor início de trabalho de um técnico na história da competição.
No entanto, o italiano segue totalmente concentrado em conquistar os três pontos contra o Ipswich, em vez de alcançar marcas pessoais.
“O jogo de sábado vale três pontos, exatamente os mesmos pontos que o jogo em Anfield”, concluiu Maresca. “Esses recordes podem ser bons se, ao fim da temporada, você conquistar alguma coisa.”
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