O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, espera ver o Etihad Stadium cheio de bananas infláveis durante a partida de sábado contra o Ipswich Town. O símbolo das décadas de 1980 e 1990 voltou a aparecer nas arquibancadas, com os torcedores demonstrando resistência após o veredicto da comissão independente sobre as finanças do clube.

O clube foi considerado responsável por mais de 100 violações das regras da Premier League, embora o City sustente sua inocência e tenha recorrido da decisão.

Maresca acredita que a pressão externa apenas uniu o elenco, a comissão técnica e a torcida.