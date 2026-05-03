"É complicado em termos de motivação": Luis Enrique, técnico do PSG, chama a atenção antes do grande confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

No jogo contra o nono colocado da Ligue 1, o Paris não conseguiu passar do empate em 2 a 2 (1 a 1) no sábado, tendo Enrique poupado grande parte de seu time titular habitual. Entre outros, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Marquinhos não entraram em campo, enquanto Warren Zaire-Emery foi apenas substituído.

“Escalamos apenas dois jogadores que já estavam no time titular na noite de terça-feira. Tentamos controlar o jogo da maneira que queríamos. Queríamos vencer, mas perdemos essa chance”, afirmou Enrique. Os gols do clube da capital foram marcados pelo atacante Ibrahim Mbaye (6’) e Zaire-Emery (62’), enquanto pelo Lorient marcaram Pablo Pagis (12’) e Aiyegun Tosin (78’).

Com isso, o PSG perdeu a chance de garantir o título a três rodadas do fim. A vantagem sobre o segundo colocado, o Lens, que também empatou com o Nice (1 a 1), é de seis pontos. A próxima chance decisiva para a equipe de Enrique será no próximo domingo, em casa, contra o Stade Brest.