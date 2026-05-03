"É muito difícil, em termos de motivação, voltar à rotina do campeonato depois de um jogo importante num ambiente tão incrível. É uma pena este resultado, pois precisávamos desses três pontos", afirmou o técnico espanhol na coletiva de imprensa após o confronto contra o FC Lorient.
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"É complicado em termos de motivação": Luis Enrique, técnico do PSG, chama a atenção antes do grande confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique
No jogo contra o nono colocado da Ligue 1, o Paris não conseguiu passar do empate em 2 a 2 (1 a 1) no sábado, tendo Enrique poupado grande parte de seu time titular habitual. Entre outros, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Marquinhos não entraram em campo, enquanto Warren Zaire-Emery foi apenas substituído.
“Escalamos apenas dois jogadores que já estavam no time titular na noite de terça-feira. Tentamos controlar o jogo da maneira que queríamos. Queríamos vencer, mas perdemos essa chance”, afirmou Enrique. Os gols do clube da capital foram marcados pelo atacante Ibrahim Mbaye (6’) e Zaire-Emery (62’), enquanto pelo Lorient marcaram Pablo Pagis (12’) e Aiyegun Tosin (78’).
Com isso, o PSG perdeu a chance de garantir o título a três rodadas do fim. A vantagem sobre o segundo colocado, o Lens, que também empatou com o Nice (1 a 1), é de seis pontos. A próxima chance decisiva para a equipe de Enrique será no próximo domingo, em casa, contra o Stade Brest.
- AFP
PSG enfrenta desafio na partida de volta contra o Bayern
No entanto, Enrique não quis criticar sua equipe: “Em termos de empenho, cumprimos bem nossa tarefa. Eles marcaram dois gols em duas jogadas de ataque”, afirmou o técnico espanhol.
O PSG enfrenta o Bayern de Munique na próxima terça-feira, na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na Allianz Arena, em Munique. Os franceses levam uma vantagem de 5 a 4 da partida de ida, disputada há pouco menos de uma semana. O lateral-direito Achraf Hakimi, que sofreu uma lesão na coxa na partida de ida, certamente perderá o confronto.