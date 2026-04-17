"É como uma final!" – Erling Haaland lança um aviso desafiador ao Arsenal antes do grande confronto contra o Manchester City

O atacante emblemático do City destacou a importância do confronto de domingo contra os Gunners. Os dois gigantes se enfrentam em uma partida que muitos acreditam que determinará o rumo da disputa pelo título, à medida que a temporada chega à reta final.

O Arsenal sofreu um revés significativo com a derrota para o Bournemouth no último fim de semana, enquanto o City aproveitou a oportunidade para garantir três pontos contra o Chelsea. Os resultados deixaram os Gunners com uma vantagem mínima de seis pontos na liderança, embora a equipe de Pep Guardiola tenha um jogo a menos a disputar.