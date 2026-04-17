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"É como uma final!" – Erling Haaland lança um aviso desafiador ao Arsenal antes do grande confronto contra o Manchester City
Haaland se prepara para o confronto
O atacante emblemático do City destacou a importância do confronto de domingo contra os Gunners. Os dois gigantes se enfrentam em uma partida que muitos acreditam que determinará o rumo da disputa pelo título, à medida que a temporada chega à reta final.
O Arsenal sofreu um revés significativo com a derrota para o Bournemouth no último fim de semana, enquanto o City aproveitou a oportunidade para garantir três pontos contra o Chelsea. Os resultados deixaram os Gunners com uma vantagem mínima de seis pontos na liderança, embora a equipe de Pep Guardiola tenha um jogo a menos a disputar.
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“É como uma final”, diz Haaland
Em declarações antes do confronto, o jogador de 25 anos sugeriu que o City adotou uma mentalidade decisiva e implacável. Ele enfatizou que a pressão da disputa pelo título é exatamente o que motiva os jogadores do Etihad.
“É sempre uma disputa legal e é sempre bom, como eu disse, jogar contra os melhores, porque é isso que a gente quer fazer”, disse Haaland àSky Sports. “É um jogo importantíssimo, sem dúvida. Todos sabemos da importância desse jogo. É como uma final.”
A pressão da reta final
Haaland observou que a mentalidade de encarar os jogos do campeonato como finais já está bem enraizada no elenco. Ele apontou a vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea na semana passada como referência para o desempenho exigido daqui até o final de maio, enquanto sua equipe busca mudar o rumo da disputa pelo título.
“Assim como no último fim de semana contra o Chelsea, foi uma final também. Sejamos honestos e admitamos isso”, explicou ele. “Teremos uma final todos os fins de semana nas próximas seis semanas. É um jogo importantíssimo, provavelmente o maior e o melhor que haverá, então espero que seja uma partida incrível. São esses os jogos que você quer disputar e esses os momentos em que você quer estar.”
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Os campeões enfrentam o teste decisivo pelo título
O City chega à reta final com sete desafios pela frente, contra os seis do Arsenal. Embora os Gunners tenham liderado durante grande parte da temporada, o desempenho recente do City sugere que o time está recuperando seu tradicional ritmo de primavera exatamente no momento certo.
O confronto contra os Gunners representa seu teste mais significativo antes da última partida da temporada. Após esse jogo, o City enfrenta uma sequência relativamente favorável de jogos, mas precisa primeiro superar a pressão de enfrentar a equipe de Mikel Arteta, que está desesperada para encerrar sua longa espera por um título da liga.