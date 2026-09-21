'É como um filme' - Kylian Mbappe relembra reencontro cinematográfico com Zinedine Zidane 15 anos após período de testes no Real Madrid

Falando em entrevista ao diário espanhol AS, Mbappe relembrou a história que compartilha com Zidane. O novo técnico da seleção substituiu Deschamps na sexta-feira, assumindo o comando da França antes do duelo pela Liga das Nações contra a Turquia.

Mbappe relembrou o encontro inicial entre os dois e afirmou: "Ele foi a primeira pessoa que me buscou para me levar ao Real Madrid, ao centro de treinamento. Eu tinha 13 ou 14 anos, então faz muito tempo. Agora ele é meu técnico na seleção. Parece um filme, mas é incrível. É real." A França começou sua preparação sob o comando de Zidane com otimismo renovado.