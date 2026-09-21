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'É como um filme' - Kylian Mbappe relembra reencontro cinematográfico com Zinedine Zidane 15 anos após período de testes no Real Madrid
Um reencontro cinematográfico para Mbappe e Zidane
Falando em entrevista ao diário espanhol AS, Mbappe relembrou a história que compartilha com Zidane. O novo técnico da seleção substituiu Deschamps na sexta-feira, assumindo o comando da França antes do duelo pela Liga das Nações contra a Turquia.
Mbappe relembrou o encontro inicial entre os dois e afirmou: "Ele foi a primeira pessoa que me buscou para me levar ao Real Madrid, ao centro de treinamento. Eu tinha 13 ou 14 anos, então faz muito tempo. Agora ele é meu técnico na seleção. Parece um filme, mas é incrível. É real." A França começou sua preparação sob o comando de Zidane com otimismo renovado.
- AFP
Adaptando-se à vida sem Didier Deschamps
A mudança no comando marca o fim de uma era, já que Deschamps viu seu ciclo de 14 anos chegar ao fim depois de a França sofrer uma derrota na semifinal contra a Espanha na Copa do Mundo, em julho.
Ao falar sobre a transição, Mbappe detalhou as ambições da equipe: "Estamos começando um novo processo com a França. Temos dois anos para nos preparar para a Eurocopa e é nisso que estamos focados agora. É uma nova era com um novo técnico. Temos a Liga das Nações pela frente, quatro jogos, e vamos ver como eles se saem. Vai ser novidade para todo mundo porque tudo o que conhecemos foi Deschamps. Vai ser uma mudança para nós, mas acho que tudo vai correr muito bem."
Real Madrid tropeça contra o Atlético de Madrid
Longe dos compromissos com a seleção, Mbappe desfrutou de um início de temporada prolífico, marcando oito gols em oito partidas. No entanto, o Real Madrid sofreu um revés no domingo, ao perder o clássico por 2 a 1 para o Atlético de Madrid. O resultado deixa o técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, e seu elenco seis pontos atrás do Barcelona em La Liga.
Apesar de Mourinho criticar a arbitragem, Mbappe se recusou a entrar na polêmica. "Tenho minhas opiniões, mas guardo para mim. Nunca fui esse tipo de jogador e não vou começar agora", explicou Mbappe. "O árbitro é humano e comete erros, e houve erros, mas não quero entrar nisso."
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O que vem a seguir para a França e o Real Madrid?
Zidane comandará a França pela primeira vez quando a equipe viajar para enfrentar a Turquia, em Izmit. Depois desse confronto da Liga das Nações, a seleção seguirá sua movimentada pausa internacional com partidas contra Bélgica e Itália.
Enquanto isso, Mbappe precisará voltar rapidamente o foco para seus compromissos pelo clube após a pausa, já que o Real Madrid busca diminuir a diferença para o Barcelona e voltar a vencer.
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