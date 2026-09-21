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Real Madrid Unveils New Signing Kylian MbappeGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

'É como um filme' - Kylian Mbappe relembra reencontro cinematográfico com Zinedine Zidane 15 anos após período de testes no Real Madrid

K. Mbappe
Z. Zidane
Turquia x França
Turquia
França
Liga das Nações A
Real Madrid

Kylian Mbappé expressou sua alegria por reencontrar Zinedine Zidane, descrevendo a nomeação do novo técnico da seleção francesa como um momento cinematográfico. Os dois se conheceram pela primeira vez quando o ex-meio-campista convidou um jovem Mbappé para fazer um período de testes no Real Madrid há mais de uma década, e agora trabalharão juntos após a saída de Didier Deschamps.

  • Um reencontro cinematográfico para Mbappe e Zidane

    Falando em entrevista ao diário espanhol AS, Mbappe relembrou a história que compartilha com Zidane. O novo técnico da seleção substituiu Deschamps na sexta-feira, assumindo o comando da França antes do duelo pela Liga das Nações contra a Turquia.

    Mbappe relembrou o encontro inicial entre os dois e afirmou: "Ele foi a primeira pessoa que me buscou para me levar ao Real Madrid, ao centro de treinamento. Eu tinha 13 ou 14 anos, então faz muito tempo. Agora ele é meu técnico na seleção. Parece um filme, mas é incrível. É real." A França começou sua preparação sob o comando de Zidane com otimismo renovado.

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  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGAFP

    Adaptando-se à vida sem Didier Deschamps

    A mudança no comando marca o fim de uma era, já que Deschamps viu seu ciclo de 14 anos chegar ao fim depois de a França sofrer uma derrota na semifinal contra a Espanha na Copa do Mundo, em julho.

    Ao falar sobre a transição, Mbappe detalhou as ambições da equipe: "Estamos começando um novo processo com a França. Temos dois anos para nos preparar para a Eurocopa e é nisso que estamos focados agora. É uma nova era com um novo técnico. Temos a Liga das Nações pela frente, quatro jogos, e vamos ver como eles se saem. Vai ser novidade para todo mundo porque tudo o que conhecemos foi Deschamps. Vai ser uma mudança para nós, mas acho que tudo vai correr muito bem."

  • Real Madrid tropeça contra o Atlético de Madrid

    Longe dos compromissos com a seleção, Mbappe desfrutou de um início de temporada prolífico, marcando oito gols em oito partidas. No entanto, o Real Madrid sofreu um revés no domingo, ao perder o clássico por 2 a 1 para o Atlético de Madrid. O resultado deixa o técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, e seu elenco seis pontos atrás do Barcelona em La Liga.

    Apesar de Mourinho criticar a arbitragem, Mbappe se recusou a entrar na polêmica. "Tenho minhas opiniões, mas guardo para mim. Nunca fui esse tipo de jogador e não vou começar agora", explicou Mbappe. "O árbitro é humano e comete erros, e houve erros, mas não quero entrar nisso."

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O que vem a seguir para a França e o Real Madrid?

    Zidane comandará a França pela primeira vez quando a equipe viajar para enfrentar a Turquia, em Izmit. Depois desse confronto da Liga das Nações, a seleção seguirá sua movimentada pausa internacional com partidas contra Bélgica e Itália.

    Enquanto isso, Mbappe precisará voltar rapidamente o foco para seus compromissos pelo clube após a pausa, já que o Real Madrid busca diminuir a diferença para o Barcelona e voltar a vencer.

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