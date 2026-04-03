“É como quando a WWE chega à cidade” – Será que a febre por Lionel Messi atingiu o auge na MLS? Perguntas feitas à superestrela do Inter Miami e à turnê do “GOAT”

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro continua lotando os estádios por toda a América do Norte, com muitos times rivais transferindo seus jogos para estádios maiores — aqueles ocupados por franquias da NFL — sempre que Messi e o Inter Miami vão visitar a região.

Os ingressos continuam sendo vendidos a um ritmo impressionante, mas os preços não estão tão inflacionados quanto antes — após a chegada de Messi ao sul da Flórida no verão de 2023. Convidados de primeira linha tornaram-se presença constante nas arquibancadas, já que inicialmente não estava claro quanto tempo o jogador da seleção argentina ficaria nos Estados Unidos.

Após saborear os triunfos como MVP e na MLS Cup, ele assinou contrato até 2028. Isso significa que não há mais uma corrida caótica para ver o grande jogador de todos os tempos entrar em campo, sugerindo que a bolha de Messi — embora não esteja pronta para estourar — não vai subir mais.