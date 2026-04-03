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“É como quando a WWE chega à cidade” – Será que a febre por Lionel Messi atingiu o auge na MLS? Perguntas feitas à superestrela do Inter Miami e à turnê do “GOAT”
Messi lota os estádios enquanto os preços dos ingressos disparam
O oito vezes vencedor da Bola de Ouro continua lotando os estádios por toda a América do Norte, com muitos times rivais transferindo seus jogos para estádios maiores — aqueles ocupados por franquias da NFL — sempre que Messi e o Inter Miami vão visitar a região.
Os ingressos continuam sendo vendidos a um ritmo impressionante, mas os preços não estão tão inflacionados quanto antes — após a chegada de Messi ao sul da Flórida no verão de 2023. Convidados de primeira linha tornaram-se presença constante nas arquibancadas, já que inicialmente não estava claro quanto tempo o jogador da seleção argentina ficaria nos Estados Unidos.
Após saborear os triunfos como MVP e na MLS Cup, ele assinou contrato até 2028. Isso significa que não há mais uma corrida caótica para ver o grande jogador de todos os tempos entrar em campo, sugerindo que a bolha de Messi — embora não esteja pronta para estourar — não vai subir mais.
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O interesse por Messi atingiu o auge na MLS?
Essa é a opinião do ex-goleiro da seleção americana e astro da MLS, Keller, que declarou ao Jackpot City Casino: “[O efeito Messi] definitivamente atingiu o auge, porque havia uma situação em que ninguém sabia por quanto tempo ele continuaria jogando na liga.
“Eu conhecia muitas pessoas que eram ricas o suficiente para poder levar seus filhos a um jogo do Inter Miami, porque você não sabe se vai poder ver o Messi novamente. É como quando a WWE chega à cidade, ou o Supercross chega à cidade. É como se você estivesse construindo algo para uma base de fãs semana após semana?”
A MLS deveria abolir as regras do teto salarial?
Messi ajudou a atrair outros nomes de peso para a MLS, incluindo jogadores como Heung-min Son e Thomas Müller, com a promessa de que mais nomes virão. Ele está negociando o contrato mais lucrativo do futebol americano.
Tem-se afirmado que a MLS deveria considerar flexibilizar as regras do teto salarial em algum momento, permitindo que mais dinheiro seja investido em contratações de peso, mas Keller não está convencido de que esse seja o caminho a seguir — já que os gastos excessivos se tornariam uma ameaça óbvia.
Keller acrescentou sobre questões que precisam ser abordadas: “O que eu faria, não necessariamente eliminaria o teto salarial. A forma como a MLS funciona agora é que você tem esses jogadores designados, você tem esses jogadores de alocação direcionada. O que isso realmente faz é que, quando você contrata alguém a quem está pagando, não há realmente nenhuma outra competição no elenco.
“O problema então é que você diz: ‘Ok, esse cara ganha US$ 250 mil e esse outro ganha US$ 2,5 milhões, e não há como, dentro do teto salarial, recompensar o cara que ganha US$ 250 mil quando ele supera o cara que ganha US$ 2,5 milhões. Eu simplesmente não posso deixar que o cara supere ele, porque vou parecer [idiota] para o meu proprietário se não escalar o jogador a quem estou pagando 10 vezes mais salário.”
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Inter Miami e Messi se mudam para o Nu Stadium
Após a recente pausa para os jogos internacionais — na qual Messi disputou o que pode ter sido sua última partida em solo argentino —, o Inter Miami volta à ação no campeonato nacional no sábado, quando recebe o Austin FC. A partida será disputada no Nu Stadium, que abre suas portas pela primeira vez.