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Christian Guinin

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"É como assistir a um time de uma divisão inferior": ícone do clube critica duramente a atuação do Liverpool contra o PSG

Liga dos Campeões
A. Slot
PSG x Liverpool
PSG
Liverpool
F. Wirtz

Jamie Carragher não mediu palavras ao se referir ao seu ex-clube, o Liverpool, após a derrota na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o PSG.

Com a derrota por 0 a 2 na noite de quarta-feira contra o atual campeão da Liga dos Campeões, os Reds acabaram se saindo bem, considerou Carragher em sua função de comentarista da emissora de TV americana CBS Sports.

  • "Foi como assistir a um time de uma divisão inferior", comentou o ícone do Liverpool, que percebeu uma clara "diferença de nível". "Do ponto de vista do Liverpool, isso foi muito preocupante." A grande diferença entre as duas equipes foi "absolutamente assustadora", segundo Carragher.

    De fato, o PSG foi claramente a equipe dominante no Parc des Princes, teve mais posse de bola e chances ao longo dos 90 minutos e venceu merecidamente por 2 a 0 os Reds, que no final apresentaram um valor de xG de apenas 0,17 (contra 2,35 do PSG). Desire Doue (11º), com um chute desviado, e Khvicha Kvaratskhelia (65º), após uma bela jogada individual, marcaram os gols para os franceses.

    Especialmente considerando as transferências realizadas no verão – o Liverpool gastou 265 milhões de euros apenas com seu trio ofensivo formado por Florian Wirtz, Hugo Ekitike e Alexander Isak –, Carragher não conseguiu entender a clara diferença de desempenho. “O Liverpool gastou 450 milhões de libras, provavelmente muito mais do que o PSG gastou no verão. Ver essa diferença é preocupante. A gente se pergunta: como isso pôde acontecer?”

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  • Hugo Ekitike Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images

    Será que o Liverpool será novamente eliminado pelo PSG?

    A lenda do Liverpool, Steven Gerrard, também se expressou em termos semelhantes. Na TNT Sports, ele avaliou a situação como “não perfeita, mas aceitável”, tendo em vista a superioridade do time parisiense. Mas: “Poderia ter sido muito pior se o PSG tivesse sido mais frio. Se considerarmos o jogo como um todo, tivemos sorte de perder apenas por 0 a 2. Eles tiveram chances de marcar mais gols”, disse o ex-jogador da seleção inglesa.

    Para a partida de volta na próxima semana, os Reds precisam agora de uma reviravolta de 180 graus para evitar a eliminação precoce da Liga dos Campeões. “Precisamos de uma atuação especial na próxima semana”, afirmou o capitão do LFC, Virgil van Dijk, que depositou grandes esperanças na torcida local.

    Já na temporada passada, o Liverpool havia sido eliminado pelo PSG na Liga dos Campeões. Embora os Reds tenham vencido a partida de ida na França por 1 a 0, após o 0 a 1 em Anfield Road, o Paris levou a melhor na disputa de pênaltis (4 a 1).

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