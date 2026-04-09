"É como assistir a um time de uma divisão inferior": ícone do clube critica duramente a atuação do Liverpool contra o PSG

"Foi como assistir a um time de uma divisão inferior", comentou o ícone do Liverpool, que percebeu uma clara "diferença de nível". "Do ponto de vista do Liverpool, isso foi muito preocupante." A grande diferença entre as duas equipes foi "absolutamente assustadora", segundo Carragher.

De fato, o PSG foi claramente a equipe dominante no Parc des Princes, teve mais posse de bola e chances ao longo dos 90 minutos e venceu merecidamente por 2 a 0 os Reds, que no final apresentaram um valor de xG de apenas 0,17 (contra 2,35 do PSG). Desire Doue (11º), com um chute desviado, e Khvicha Kvaratskhelia (65º), após uma bela jogada individual, marcaram os gols para os franceses.

Especialmente considerando as transferências realizadas no verão – o Liverpool gastou 265 milhões de euros apenas com seu trio ofensivo formado por Florian Wirtz, Hugo Ekitike e Alexander Isak –, Carragher não conseguiu entender a clara diferença de desempenho. “O Liverpool gastou 450 milhões de libras, provavelmente muito mais do que o PSG gastou no verão. Ver essa diferença é preocupante. A gente se pergunta: como isso pôde acontecer?”