"É chocante que alguém faça declarações tão desrespeitosas": estrela suíça da Copa do Mundo critica duramente o ex-goleiro da seleção nacional Jens Lehmann

“Acho que o que os suíços mais esperam é, de alguma forma, conseguir uma camisa do Messi depois do jogo, ou algo assim”, explicou ele em entrevista ao jornal suíço Blick.

Entre os suíços, é claro, essa declaração descarada não foi nada bem recebida. De fato, a equipe de Murat Yakin exigiu o máximo dos atuais campeões mundiais — só com dois gols no final da prorrogação os argentinos, que jogavam com um jogador a mais, garantiram a classificação para as semifinais da Copa do Mundo.

“Até o 2 a 1, aos 112 minutos, a Argentina praticamente não teve nenhuma chance de gol. Jogamos muito bem e fomos a melhor equipe”, analisou Akanji sobre a atuação da Suíça ao microfone daARD, antes de se dirigir diretamente a Lehmann.

“Um abraço também para Jens Lehmann, que disse que só estamos aqui para trocar camisetas. Hoje ficou claro do que somos capazes — mesmo com dez jogadores. Acho absurdo que se façam declarações tão desrespeitosas depois de termos apresentado um desempenho tão bom durante anos — inclusive neste torneio. Ainda mais quando se vê a posição da Alemanha e como ela tem se saído ultimamente”, afirmou o jogador que disputou 87 partidas pela seleção suíça.