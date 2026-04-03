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"É bom estar de volta!" – Cristiano Ronaldo marca seu retorno após lesão com dois gols, enquanto o Al-Nassr se aproxima do título da Liga Profissional da Arábia Saudita
Um século de excelência para CR7
Ronaldo garantiu que sua histórica 100ª partida na Liga Profissional da Arábia Saudita fosse inesquecível. Após um breve período fora dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa que o deixou de fora das últimas três partidas do campeonato, o jogador de 41 anos voltou à equipe titular com a mesma garra que marcou sua carreira, marcando dois gols no segundo tempo para quebrar a resistência do Al-Najma.
As estatísticas continuam a desafiar a idade do ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United. Ronaldo já soma 97 gols em suas primeiras 100 partidas de liga na Arábia Saudita, impressionantes 39 a mais do que seu rival mais próximo, Abderrazzaq Hamed-Allah, conseguiu no mesmo período. Com oito chutes a gol — o maior número da partida — e quatro grandes chances criadas, Ronaldo mostrou ser exatamente o jogador decisivo de que o Al-Nassr precisa na reta final da disputa pelo título.
Ronaldo comemora seu retorno nas redes sociais
Após a partida, o lendário atacante compartilhou sua alegria no Instagram, postando para seus seguidores: “É bom estar de volta! Seguimos em frente juntos!” A mensagem do astro português refletiu sua satisfação com o retorno bem-sucedido aos gramados após o período de afastamento devido à lesão. A vitória no Al-Awwal Park coloca uma pressão enorme sobre o rival Al-Hilal, que agora está seis pontos atrás antes do confronto contra o Al-Taawon.
Sustos iniciais e uma aula de mestre de Mane
Apesar do placar final, o Al-Nassr não teve vida fácil no primeiro tempo. A equipe ficou surpresa aos 44 minutos, quando Felippe Cardoso demonstrou uma força impressionante para se livrar dos defensores antes de servir Rakan Al Tulayhi, que chutou com força, sem chances para o goleiro. Foi um lapso momentâneo em uma etapa que, de resto, foi dominada pela equipe de Jorge Jesus, mas eles reagiram com a eficiência típica de campeões.
A reviravolta começou antes mesmo do apito do intervalo. Abdullah Al Hamddan empatou ao aparecer como um fantasma na trave oposta para converter o desvio de Abdulelah Al Amri após um cruzamento de Marcelo Brozovic. Então, aos nove minutos do tempo de acréscimo, Sadio Mané assumiu o protagonismo. O atacante senegalês partiu para uma jogada individual deslumbrante, driblando três defensores antes de mandar uma bola certeira no canto superior direito, dando ao Al-Nassr a vantagem no intervalo.
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Ronaldo assume o comando após o intervalo
O Al-Najma ameaçou estragar a festa novamente no início do segundo tempo, quando Cardoso marcou, mandando uma bola com efeito certeira no canto após um passe de David Tijanic. No entanto, o empate durou apenas até Ronaldo assumir o comando. Quando Abdullah Al Hawsawi foi penalizado por uma mão dentro da área, o capitão do Al-Nassr não desperdiçou a cobrança de pênalti e restaurou a vantagem.
O segundo gol de Ronaldo na noite, aos 73 minutos, foi uma finalização clássica de artilheiro. Recebendo um cruzamento rasteiro de Nawaf Bu Washl com um primeiro toque delicado, ele chutou para o fundo da rede à queima-roupa. Embora o árbitro assistente inicialmente tenha levantado a bandeira por impedimento, uma longa revisão do VAR acabou confirmando que o gol era válido, para a alegria da torcida da casa. Mane então ampliou a vantagem aos 95 minutos, completando um cruzamento de Salem Al Najdi para selar a vitória por 5 a 2.