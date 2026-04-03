"É bom estar de volta!" – Cristiano Ronaldo marca seu retorno após lesão com dois gols, enquanto o Al-Nassr se aproxima do título da Liga Profissional da Arábia Saudita

Ronaldo garantiu que sua histórica 100ª partida na Liga Profissional da Arábia Saudita fosse inesquecível. Após um breve período fora dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa que o deixou de fora das últimas três partidas do campeonato, o jogador de 41 anos voltou à equipe titular com a mesma garra que marcou sua carreira, marcando dois gols no segundo tempo para quebrar a resistência do Al-Najma.

As estatísticas continuam a desafiar a idade do ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United. Ronaldo já soma 97 gols em suas primeiras 100 partidas de liga na Arábia Saudita, impressionantes 39 a mais do que seu rival mais próximo, Abderrazzaq Hamed-Allah, conseguiu no mesmo período. Com oito chutes a gol — o maior número da partida — e quatro grandes chances criadas, Ronaldo mostrou ser exatamente o jogador decisivo de que o Al-Nassr precisa na reta final da disputa pelo título.