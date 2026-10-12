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“E as lembranças?”: Steven Gerrard rejeita medalhas retroativas da Premier League em meio às acusações contra o Manchester City
Memórias roubadas acima de medalhas concedidas retroativamente
Em participação no programa The Overlap, Gerrard falou sobre a possibilidade de o Liverpool ser declarado campeão da temporada 2013/14 caso o Manchester City tenha seus títulos anulados. Embora muitos torcedores tenham gostado da ideia, Gerrard vê a situação de outra forma.
“Para mim, não é nada pessoal em relação aos jogadores do Man City, porque todos são excepcionais, viveram aquele momento e mereceram [vencer]”, disse Gerrard. “Não sou do tipo que vai ficar aqui dizendo que aceitaria uma medalha da Premier League ou que quero uma das medalhas que eles têm.”
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Fazendo as pazes com o passado
Gerrard escorregou em um jogo decisivo contra o Chelsea durante aquela disputa pelo título sob o comando de Brendan Rodgers, em um episódio que acabou permitindo ao Manchester City conquistar o campeonato. No entanto, Gerrard superou a decepção e afirma que não fica pensando no que poderia ter acontecido.
“Acho que aceitei o fato de nunca ter vencido a Premier League, de não ter conseguido conquistá-la”, acrescentou Gerrard. “Aceitei isso. Aceitei o episódio que aconteceu comigo na reta final daquela temporada.”
O impacto mais amplo no futebol inglês
Embora os jogadores que defenderam o City possam argumentar que ninguém é capaz de apagar o que viveram, Gerrard destacou o impacto profundo sobre o restante da liga.
“E ouvi muitos jogadores do City, muitos torcedores do City, torcedores famosos, dizerem: ‘Vocês não podem tirar esses momentos de nós’. E as lembranças que eles tiraram dos outros? E as lembranças que eles tiraram não só, possivelmente, de mim e do time em que joguei, mas também, ao longo daqueles nove ou 10 anos, dos torcedores do Tottenham, do Manchester United e do Everton, dos times da parte de baixo da tabela e dos times que disputavam as copas? Os ex-jogadores do City, os jogadores atuais, os donos do City, todos os ligados ao clube precisam pensar nas lembranças que podem ter roubado de todos os outros.”
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O que vem a seguir para o Manchester City
O Manchester City nega veementemente todas as alegações e, no momento, se defende das acusações em uma audiência em andamento. Uma comissão independente dará, ao fim do processo, um veredicto definitivo que poderá mudar drasticamente a história do futebol inglês, enquanto clubes rivais aguardam ansiosamente para saber se serão aplicadas sanções esportivas sem precedentes.
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