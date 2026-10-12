“E as lembranças?”: Steven Gerrard rejeita medalhas retroativas da Premier League em meio às acusações contra o Manchester City

Em participação no programa The Overlap, Gerrard falou sobre a possibilidade de o Liverpool ser declarado campeão da temporada 2013/14 caso o Manchester City tenha seus títulos anulados. Embora muitos torcedores tenham gostado da ideia, Gerrard vê a situação de outra forma.

“Para mim, não é nada pessoal em relação aos jogadores do Man City, porque todos são excepcionais, viveram aquele momento e mereceram [vencer]”, disse Gerrard. “Não sou do tipo que vai ficar aqui dizendo que aceitaria uma medalha da Premier League ou que quero uma das medalhas que eles têm.”