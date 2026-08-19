Garlick deu a notícia que todo torcedor do Arsenal estava esperando, ao insistir que o futuro de Arteta no clube será “resolvido em breve”. O espanhol, que encerrou de forma marcante a espera de duas décadas do clube por um título da Premier League na temporada passada, entrou no último ano do contrato que assinou em 2024.

Apesar do tempo correndo, a cúpula no Emirates Stadium segue completamente tranquila em relação à situação, tratando um novo contrato como uma formalidade, e não como uma preocupação. O foco permaneceu totalmente no campo e na atual janela de transferências, mas o trabalho administrativo para garantir a permanência de Arteta a longo prazo agora está chegando à reta final.