Getty Images Sport
Traduzido por
'É apenas uma questão de tempo' - CEO do Arsenal, Richard Garlick, confirma que novo contrato de Mikel Arteta é iminente
Dirigente do Arsenal dá atualização definitiva sobre contrato
Garlick deu a notícia que todo torcedor do Arsenal estava esperando, ao insistir que o futuro de Arteta no clube será “resolvido em breve”. O espanhol, que encerrou de forma marcante a espera de duas décadas do clube por um título da Premier League na temporada passada, entrou no último ano do contrato que assinou em 2024.
Apesar do tempo correndo, a cúpula no Emirates Stadium segue completamente tranquila em relação à situação, tratando um novo contrato como uma formalidade, e não como uma preocupação. O foco permaneceu totalmente no campo e na atual janela de transferências, mas o trabalho administrativo para garantir a permanência de Arteta a longo prazo agora está chegando à reta final.
- Getty Images
Desejo de Arteta de ficar
Em entrevista à BBC Sport, Garlick foi transparente sobre as intenções do clube e o desejo do treinador de permanecer. O CEO deixou claro que não há tensão entre as partes. Arteta afirmou recentemente que se sente extremamente feliz e muito grato por trabalhar no clube onde reconstruiu a cultura do time principal.
"Mikel quer estar no Arsenal e nós queremos Mikel no Arsenal. É apenas uma questão de tempo até colocarmos isso em um novo contrato. Todos estão muito confiantes e tranquilos. Estamos apenas lidando com uma janela de transferências e tenho certeza de que o contrato de Mikel será resolvido muito em breve", disse Garlick.
Transformação das fortunas do norte de Londres
O impacto de Arteta foi nada menos que revolucionário, transformando o Arsenal de um time que lutava para encontrar identidade na principal força do futebol inglês. Ao conquistar o troféu da Premier League na última temporada, ele alcançou o que muitos consideravam impossível durante o domínio do Manchester City, garantindo ao clube o primeiro título da liga desde a era dos Invincibles, em 2004. Além disso, ele levou o time do norte de Londres à final da Champions League, consolidando seu status como uma das potências da elite europeia.
Enquanto o Arsenal se prepara para mais uma campanha desgastante, o foco segue em manter o alto nível estabelecido durante a bem-sucedida temporada do título. Arteta tem sido enfático sobre a necessidade de seu elenco evoluir e lidar com as exigências físicas e mentais de competir em várias frentes, incluindo a Champions League.
- (C)Getty Images
Uma nova era de estabilidade
Para Arteta, o novo contrato representa uma validação da cultura que ele construiu em London Colney. Desde que assumiu o comando, ele reformulou o elenco, abrindo mão de veteranos de alto perfil em favor de uma base jovem e faminta, que amadureceu e se transformou em campeã de títulos. Enquanto o Arsenal se prepara para começar a defesa do título contra o Coventry City no Emirates nesta sexta-feira, o ambiente ao redor do clube é de confiança absoluta. A forma convincente como venceu a Community Shield sugeriu que o Arsenal não tem nenhuma intenção de desacelerar após seus sucessos recentes.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.