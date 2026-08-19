Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

'É apenas uma questão de tempo' - CEO do Arsenal, Richard Garlick, confirma que novo contrato de Mikel Arteta é iminente

M. Arteta
Arsenal
Premier League

O diretor-executivo do Arsenal, Richard Garlick, confirmou que o futuro de longo prazo de Mikel Arteta no Emirates Stadium será resolvido em breve. O espanhol, que entrou nos 12 meses finais de seu contrato atual, deve comprometer seu futuro ao clube após um período de progresso sem precedentes no norte de Londres.

  • Dirigente do Arsenal dá atualização definitiva sobre contrato

    Garlick deu a notícia que todo torcedor do Arsenal estava esperando, ao insistir que o futuro de Arteta no clube será “resolvido em breve”. O espanhol, que encerrou de forma marcante a espera de duas décadas do clube por um título da Premier League na temporada passada, entrou no último ano do contrato que assinou em 2024.

    Apesar do tempo correndo, a cúpula no Emirates Stadium segue completamente tranquila em relação à situação, tratando um novo contrato como uma formalidade, e não como uma preocupação. O foco permaneceu totalmente no campo e na atual janela de transferências, mas o trabalho administrativo para garantir a permanência de Arteta a longo prazo agora está chegando à reta final.

    • Publicidade
  • Mikel ArtetaGetty Images

    Desejo de Arteta de ficar

    Em entrevista à BBC Sport, Garlick foi transparente sobre as intenções do clube e o desejo do treinador de permanecer. O CEO deixou claro que não há tensão entre as partes. Arteta afirmou recentemente que se sente extremamente feliz e muito grato por trabalhar no clube onde reconstruiu a cultura do time principal.

    "Mikel quer estar no Arsenal e nós queremos Mikel no Arsenal. É apenas uma questão de tempo até colocarmos isso em um novo contrato. Todos estão muito confiantes e tranquilos. Estamos apenas lidando com uma janela de transferências e tenho certeza de que o contrato de Mikel será resolvido muito em breve", disse Garlick.

  • Transformação das fortunas do norte de Londres

    O impacto de Arteta foi nada menos que revolucionário, transformando o Arsenal de um time que lutava para encontrar identidade na principal força do futebol inglês. Ao conquistar o troféu da Premier League na última temporada, ele alcançou o que muitos consideravam impossível durante o domínio do Manchester City, garantindo ao clube o primeiro título da liga desde a era dos Invincibles, em 2004. Além disso, ele levou o time do norte de Londres à final da Champions League, consolidando seu status como uma das potências da elite europeia.

    Enquanto o Arsenal se prepara para mais uma campanha desgastante, o foco segue em manter o alto nível estabelecido durante a bem-sucedida temporada do título. Arteta tem sido enfático sobre a necessidade de seu elenco evoluir e lidar com as exigências físicas e mentais de competir em várias frentes, incluindo a Champions League.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • mikel arteta(C)Getty Images

    Uma nova era de estabilidade

    Para Arteta, o novo contrato representa uma validação da cultura que ele construiu em London Colney. Desde que assumiu o comando, ele reformulou o elenco, abrindo mão de veteranos de alto perfil em favor de uma base jovem e faminta, que amadureceu e se transformou em campeã de títulos. Enquanto o Arsenal se prepara para começar a defesa do título contra o Coventry City no Emirates nesta sexta-feira, o ambiente ao redor do clube é de confiança absoluta. A forma convincente como venceu a Community Shield sugeriu que o Arsenal não tem nenhuma intenção de desacelerar após seus sucessos recentes.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Coventry crest
Coventry
COV