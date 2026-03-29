E agora, Tottenham? O que vai acontecer após a saída de Tudor? Veja quem são os favoritos para assumir o cargo

Agora a notícia se tornou oficial: Igor Tudor deixa o Tottenham após o anúncio feito diretamente pelos canais do clube inglês, que confirmou a separação de comum acordo entre as partes. Desde sua chegada, o técnico croata — que se liberou do contrato com a Juventus — ficou aquém das expectativas, conquistando apenas um ponto (contra o Liverpool) na Premier League e não conseguindo reverter a situação dos Spurs, que continuam em plena luta para evitar o rebaixamento para a Championship, com apenas um ponto de vantagem sobre o penúltimo colocado.

Mas agora, em quem os ingleses vão confiar para evitar o abismo do rebaixamento para a segunda divisão inglesa?