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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

E agora, Tottenham? O que vai acontecer após a saída de Tudor? Veja quem são os favoritos para assumir o cargo

Tottenham
Mercado da bola
I. Tudor
R. De Zerbi
S. Dyche

Todas as possibilidades para o futuro próximo do banco técnico do Spurs.

Agora a notícia se tornou oficial: Igor Tudor deixa o Tottenham após o anúncio feito diretamente pelos canais do clube inglês, que confirmou a separação de comum acordo entre as partes. Desde sua chegada, o técnico croata — que se liberou do contrato com a Juventus — ficou aquém das expectativas, conquistando apenas um ponto (contra o Liverpool) na Premier League e não conseguindo reverter a situação dos Spurs, que continuam em plena luta para evitar o rebaixamento para a Championship, com apenas um ponto de vantagem sobre o penúltimo colocado.

Mas agora, em quem os ingleses vão confiar para evitar o abismo do rebaixamento para a segunda divisão inglesa?

  • O COMUNICADO

    Retomamos com o comunicado do Tottenham: "Podemos confirmar que foi acordado de comum acordo que o técnico Igor Tudor deixa o clube com efeito imediato. Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci também deixaram seus respectivos cargos de treinador de goleiros e preparador físico. Agradecemos a Igor, Tomislav e Riccardo pelo empenho demonstrado nas últimas seis semanas, durante as quais trabalharam incansavelmente.

    Além disso, expressamos nossa solidariedade a Igor pelo luto que sofreu recentemente e enviamos nosso apoio a ele e à sua família neste momento difícil. No momento oportuno, forneceremos atualizações sobre a nomeação do novo treinador”.

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  • AS PRIMEIRAS IDEIAS

    E agora, então, quem será o seu substituto?

    Começou oficialmente a corrida para encontrar, antes do fim da pausa dedicada às seleções nacionais, o novo técnico do Tottenham. No passado, falava-se de Roberto De Zerbi, mas atualmente o favorito número um parece ser Sean Dyche, que, nesta temporada, já foi demitido do Nottingham Forest, outro time envolvido na luta contra o rebaixamento e que recentemente derrotou justamente os Spurs no campeonato.

  • DYCHE É O FAVORITO, DE ZERBI NÃO QUER ENTRAR NA DISPUTA

    Mas por que Sean Dyche viria? O ex-técnico do Forest pode aceitar um contrato de curto prazo e assumir o cargo no meio da temporada. Solução que Roberto De Zerbi parece ter recusado, preferindo esperar para ver como terminará a temporada, para então decidir se, eventualmente, se reunirá com a diretoria do Spurs para um retorno à Premier League a partir do ano que vem.

    O ex-técnico do Marselha prefere continuar esperando pelo projeto certo, evitando a possibilidade de assumir o comando no meio de uma situação particularmente delicada como a que envolve o Tottenham, que precisa fazer de tudo para evitar o rebaixamento e a queda para a Championship.

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