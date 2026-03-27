O ex-jogador da seleção alemã Markus Babbel não consegue entender a convocação de Leroy Sané para a seleção alemã para os próximos amistosos contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março).
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"E agora de volta à liga regional": ex-jogador da seleção nacional não entende a convocação de Leroy Sané para a seleção alemã
Para o campeão europeu de 1996, Sané apresenta grandes oscilações de rendimento. O ex-companheiro de equipe de Babbel, Mario Basler, criticou recentemente a convocação do ponta e chegou a chamá-lo de “jogador da segunda divisão”.
Sobre isso, Babbel disse ao ran: “A formulação é, naturalmente, muito polêmica, mas, no fundo, concordo cem por cento com ele. Tenho dificuldade com jogadores dos quais não sei o que posso esperar. Para mim, é simplesmente uma discrepância muito grande entre um desempenho de ponta e, em seguida, um desempenho de nível amador.”
“Todo mundo fala sempre do potencial de Leroy Sané, mas de que adianta esse potencial se não consigo aproveitá-lo?”, questionou Babbel, acrescentando: “Afinal, ele já nem é mais titular no Galatasaray.”
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Dietmar Hamann: A convocação de Sané é "incompreensível"
De fato, Sane ficou no banco nas duas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões do campeão turco contra o Liverpool. Enquanto não entrou em campo na partida de ida (1 a 0), ele ainda conseguiu jogar 45 minutos na partida de volta (0 a 4). Na Süper Lig, ele cumpriu uma suspensão por cartão vermelho na última vitória do Galatasaray por 3 a 0 sobre o Basaksehir.
Por outro lado, o jogador de longa data do Bayern de Munique deixou uma excelente impressão em suas últimas atuações pela seleção nacional: na importante vitória por 6 a 0 na última partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, em meados de novembro, ele brilhou e marcou três pontos (dois gols e uma assistência). Antes disso, ele também havia dado uma assistência na vitória por 2 a 0 em Luxemburgo.
Dietmar Hamann, outro ex-jogador da seleção alemã, também não consegue entender a escolha de Sané. “Fiquei muito surpreso com isso”, disse Hamann há alguns dias na Sky: “Temos El Mala, temos Adeyemi, temos Beier. Acho que todos eles mereciam mais do que Leroy Sané. Para mim, é incompreensível.”
Com vistas à Copa do Mundo no verão, Sané disputa a vaga na ala direita ofensiva com seu ex-companheiro de clube Serge Gnabry. O jogador de 30 anos disputou até agora 72 partidas pela seleção, nas quais marcou 16 gols e deu 10 assistências.
Estatísticas de Leroy Sané no Galatasaray nesta temporada
Intervenções 35 Partidas com duração superior a 90 minutos 21 Gols 6 Assistências 8 Cartões amarelos 1 Cartões vermelhos 1