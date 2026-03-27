"E agora de volta à liga regional": ex-jogador da seleção nacional não entende a convocação de Leroy Sané para a seleção alemã

De fato, Sane ficou no banco nas duas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões do campeão turco contra o Liverpool. Enquanto não entrou em campo na partida de ida (1 a 0), ele ainda conseguiu jogar 45 minutos na partida de volta (0 a 4). Na Süper Lig, ele cumpriu uma suspensão por cartão vermelho na última vitória do Galatasaray por 3 a 0 sobre o Basaksehir.

Por outro lado, o jogador de longa data do Bayern de Munique deixou uma excelente impressão em suas últimas atuações pela seleção nacional: na importante vitória por 6 a 0 na última partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, em meados de novembro, ele brilhou e marcou três pontos (dois gols e uma assistência). Antes disso, ele também havia dado uma assistência na vitória por 2 a 0 em Luxemburgo.

Dietmar Hamann, outro ex-jogador da seleção alemã, também não consegue entender a escolha de Sané. “Fiquei muito surpreso com isso”, disse Hamann há alguns dias na Sky: “Temos El Mala, temos Adeyemi, temos Beier. Acho que todos eles mereciam mais do que Leroy Sané. Para mim, é incompreensível.”

Com vistas à Copa do Mundo no verão, Sané disputa a vaga na ala direita ofensiva com seu ex-companheiro de clube Serge Gnabry. O jogador de 30 anos disputou até agora 72 partidas pela seleção, nas quais marcou 16 gols e deu 10 assistências.