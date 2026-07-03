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“É a última dança” - a irmã de Cristiano Ronaldo afirma que o capitão da seleção portuguesa vai se aposentar da seleção após a Copa do Mundo
O fim de uma carreira internacional icônica
Uma notícia bombástica abalou a seleção portuguesa após alegações de que Ronaldo estaria participando de seu último torneio internacional. O experiente atacante, que recentemente se tornou o primeiro jogador de 41 anos a disputar uma partida das oitavas de final de uma Copa do Mundo, marcou seu primeiro gol em uma fase eliminatória, de pênalti, durante a dramática vitória por 2 a 1 sobre a Croácia. No entanto, revelações vindas de sua família mais próxima sugerem que o capitão se afastará definitivamente da seleção nacional assim que este torneio terminar.
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Fonte interna confirma a despedida
Em entrevista à Sport TV ao chegar em Toronto para apoiar seu irmão, Katia Aveiro confirmou que possui informações privilegiadas e confiáveis sobre os planos futuros do atacante. Apesar da pressão incessante dos torneios de futebol, ela insistiu que o atacante do Al-Nassr permanece totalmente imperturbável diante dos rumores externos enquanto se prepara para sua despedida dos palcos internacionais.
Katia afirmou: “O mais importante é aproveitar esses mais de 20 anos que vivemos. Sinto um orgulho incrível. Eu estava no Catar e agora estou aqui. É um motivo de enorme orgulho. Estou confiante e, no final, estaremos sorrindo.
“Ronaldo está confiante, menos nervoso do que nós. Senti uma boa energia e confiança. Para nós, torcedores, isso traz conforto. Podemos confiar nele. Espanha nas oitavas de final? Que venha quem vier a seguir, temos que enfrentá-los e precisamos estar preparados.”
Questionada sobre se o experiente atacante poderia disputar a Euro 2028, Katia deu uma resposta definitiva com base em informações privilegiadas. Ela acrescentou: “Pelas informações que tenho, podem se despedir. Ainda não é hoje, mas acredito que esta seja a despedida. Estou falando da seleção nacional. Segundo uma fonte confiável, a Copa do Mundo será a ‘última dança’.”
Família rejeita críticas externas
O capitão português tem enfrentado intenso escrutínio em relação ao seu desempenho geral e à sua longevidade internacional ao longo desta campanha no torneio. No entanto, sua família continua ferozmente protetora, argumentando que suas conquistas históricas nas últimas duas décadas o colocam muito acima da negatividade constante gerada pelos detratores.
Katia continuou: “Para pessoas inteligentes, quem ama futebol tem que amar o Ronaldo. São elas que estão perdendo. Ele vem quebrando barreiras há mais de 20 anos. Veja onde a família de Aveiro está agora e de onde viemos. O sofrimento pelo qual minha mãe passou... você acha que as críticas vão interferir na nossa felicidade? Nunca!”
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Os grandes nomes europeus se preparam
Portugal enfrentará o maior desafio para comprovar suas credenciais no campeonato ao enfrentar a Espanha, atual campeã europeia, em um confronto de grande destaque nas oitavas de final nesta segunda-feira. Depois de ter passado com dificuldade pela Croácia graças ao gol da vitória de Gonçalo Ramos nos acréscimos, a equipe de Roberto Martínez precisa elevar rapidamente seu nível de desempenho.
Com a confirmação pública da iminente aposentadoria de Ronaldo da seleção pairando sobre o elenco, os jogadores estarão desesperados para prolongar a última jornada do capitão no torneio.