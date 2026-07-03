“É a última dança” - a irmã de Cristiano Ronaldo afirma que o capitão da seleção portuguesa vai se aposentar da seleção após a Copa do Mundo

Em entrevista à Sport TV ao chegar em Toronto para apoiar seu irmão, Katia Aveiro confirmou que possui informações privilegiadas e confiáveis sobre os planos futuros do atacante. Apesar da pressão incessante dos torneios de futebol, ela insistiu que o atacante do Al-Nassr permanece totalmente imperturbável diante dos rumores externos enquanto se prepara para sua despedida dos palcos internacionais.

Katia afirmou: “O mais importante é aproveitar esses mais de 20 anos que vivemos. Sinto um orgulho incrível. Eu estava no Catar e agora estou aqui. É um motivo de enorme orgulho. Estou confiante e, no final, estaremos sorrindo.

“Ronaldo está confiante, menos nervoso do que nós. Senti uma boa energia e confiança. Para nós, torcedores, isso traz conforto. Podemos confiar nele. Espanha nas oitavas de final? Que venha quem vier a seguir, temos que enfrentá-los e precisamos estar preparados.”

Questionada sobre se o experiente atacante poderia disputar a Euro 2028, Katia deu uma resposta definitiva com base em informações privilegiadas. Ela acrescentou: “Pelas informações que tenho, podem se despedir. Ainda não é hoje, mas acredito que esta seja a despedida. Estou falando da seleção nacional. Segundo uma fonte confiável, a Copa do Mundo será a ‘última dança’.”