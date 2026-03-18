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"É a minha última Copa do Mundo!" – Neymar "chateado" com a exclusão da seleção brasileira, mas o craque do Santos não desiste de convencer Carlo Ancelotti a convocá-lo
Neymar está "triste", mas apoia a Seleção
A última convocação da Seleção confirmou que Neymar ficará de fora dos próximos amistosos de grande destaque contra a França, em 26 de março, e contra a Croácia, em 1º de abril. Ao comentar sobre sua exclusão, o craque expressou sua decepção. “A convocação da Seleção acaba de ser anunciada. Não fomos convocados. É claro que estou triste, mas sempre vou torcer pela Seleção”, disse Neymar. “Agora é continuar trabalhando e estar pronto caso surja uma oportunidade. Obviamente, é a minha última Copa do Mundo. Fiquei chateado. Mas amanhã tenho que parar de ficar triste. Preciso trabalhar, treinar e jogar para que surja uma oportunidade de estar na Copa do Mundo. Estou preparado.”
Ancelotti exige que os jogadores estejam em plena forma física
O sonho de um retorno romântico à seleção continua em espera para o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil. Apesar do renascimento no Santos, marcado por dois gols e uma assistência nas duas últimas partidas, o nome do jogador de 34 anos foi a ausência mais marcante na última convocação da Seleção.
Embora Neymar sinta que está no caminho certo, Carlo Ancelotti deixou claro que a reputação por si só não é suficiente. O técnico explicou: “Por que não o convoquei desta vez? Porque ele não está 100% e eu preciso de jogadores que estejam 100%. Neymar deve, portanto, continuar treinando, jogando, demonstrando suas qualidades e mantendo-se em boa condição física.”
Uma corrida contra o tempo para a lenda da Seleção
Neymar está plenamente ciente de que sua janela de oportunidade para representar o Brasil em um grande torneio está se fechando rapidamente. Em entrevista ao Mad House, via Foot Mercato, ele admitiu: “Obviamente, estou decepcionado e triste por não ter sido convocado. Mas continuo focado, dia após dia. É claro que meu desejo é voltar à seleção, jogar na Copa do Mundo, mas isso não depende de mim.”
A atenção volta-se para a recuperação do Santos
Com a pausa para os jogos internacionais se aproximando, o foco imediato de Neymar continua sendo levar o Santos para uma posição melhor na tabela. O tempo está passando rapidamente antes do anúncio da lista definitiva da seleção para a Copa do Mundo, em 19 de maio. Como ele observou em seu documentário, o caminho para a redenção exige que ele “trabalhe, treine e jogue” a um nível que não deixe outra escolha à comissão técnica a não ser incluir seu camisa dez para uma última participação.
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