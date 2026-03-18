"É a minha última Copa do Mundo!" – Neymar "chateado" com a exclusão da seleção brasileira, mas o craque do Santos não desiste de convencer Carlo Ancelotti a convocá-lo

O sonho de um retorno romântico à seleção continua em espera para o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil. Apesar do renascimento no Santos, marcado por dois gols e uma assistência nas duas últimas partidas, o nome do jogador de 34 anos foi a ausência mais marcante na última convocação da Seleção.

Embora Neymar sinta que está no caminho certo, Carlo Ancelotti deixou claro que a reputação por si só não é suficiente. O técnico explicou: “Por que não o convoquei desta vez? Porque ele não está 100% e eu preciso de jogadores que estejam 100%. Neymar deve, portanto, continuar treinando, jogando, demonstrando suas qualidades e mantendo-se em boa condição física.”