A Juventus, portanto, seguirá com o 3-5-2 amanhã, fora de casa contra o Genoa, como fez no domingo, na vitória fora de casa sobre o Lecce. Independentemente de como isso tenha sido decidido, e damos crédito às palavras de Luciano Spalletti, segundo o qual "os jogadores são sérios e não faltariam com o respeito" ao pedir uma mudança de esquema, o fato é que até Spalletti, que esteve na vanguarda de um (belo) futebol ofensivo durante boa parte de sua carreira como técnico, prefere continuar se resguardando um pouco mais nesta fase delicada de uma temporada delicada.





Não é exatamente um caso de "primeiro, não sofrer gols", mas quase: os fantasmas e o frio da noite da derrota por 3 a 0 para a Lazio ainda estão recentes demais para pensar em algo além de começar a partida com cinco defensores de origem, que muito provavelmente serão Gatti, Bremer e Lucumi pelo centro, com Kalulu e Cambiaso pelos lados.