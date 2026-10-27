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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

É a Juventus dos 5 defensores: os jogadores de criação têm apenas 20 minutos, veja por quê

Juventus
L. Spalletti
Campeonato Italiano

Também em Gênova, como em Lecce, Spalletti voltará a usar o 3-5-2, que, com pequenas variações, pode se transformar em um 3-4-2-1.

A Juventus, portanto, seguirá com o 3-5-2 amanhã, fora de casa contra o Genoa, como fez no domingo, na vitória fora de casa sobre o Lecce. Independentemente de como isso tenha sido decidido, e damos crédito às palavras de Luciano Spalletti, segundo o qual "os jogadores são sérios e não faltariam com o respeito" ao pedir uma mudança de esquema, o fato é que até Spalletti, que esteve na vanguarda de um (belo) futebol ofensivo durante boa parte de sua carreira como técnico, prefere continuar se resguardando um pouco mais nesta fase delicada de uma temporada delicada.


Não é exatamente um caso de "primeiro, não sofrer gols", mas quase: os fantasmas e o frio da noite da derrota por 3 a 0 para a Lazio ainda estão recentes demais para pensar em algo além de começar a partida com cinco defensores de origem, que muito provavelmente serão Gatti, Bremer e Lucumi pelo centro, com Kalulu e Cambiaso pelos lados.

  • AS PEQUENAS ROTAÇÕES

    E depois? Como a Juventus poderá mudar durante a partida? Spalletti explicou na coletiva de imprensa da véspera, tomando Kerim Alajbegovic como exemplo: "Como o bósnio pode entrar na rotação do 3-5-2? Essa é uma questão pertinente, porque o 3-5-2 parte, em certa medida, da avaliação dos jogadores e, naturalmente, não nos faz esquecer a composição do nosso elenco. É preciso não prejudicar quem tem características diferentes, porque basta uma movimentação mínima para que o esquema vire um 3-4-2-1.Todos podem jogar nas duas posições atrás do centroavante. Também dá para fazer isso com Kolo Muani, que pode atuar nesse meio-espaço, mais como meia-atacante ou mais como atacante pelo lado. Alajbegovic está entre esses jogadores".


  • OS 20 MINUTOS

    Portanto, pode-se começar de um jeito e terminar de outro, mas sem mudanças radicais (nada de defesa com quatro jogadores, por exemplo), apenas com pequenos ajustes, ou "pequeníssimas rotações", como diz Spalletti. E, nesse sentido, a contribuição de quem vier do banco de reservas será fundamental. Spalletti, mais uma vez: "Lá na frente, é possível mudar alguma coisa. Sobretudo levando em conta as 5 substituições. É fácil identificar os 16 que vão jogar. É importante entender como serão os 20 minutos em campo dos jogadores que entrarem".


    Em outras palavras: primeiro, a equipe se protege e não corre riscos; depois, no fim da partida, tenta fazer a diferença recorrendo à qualidade técnica de um banco de reservas que o Genoa de De Rossi (o "braço armado" de Spalletti na Roma) não pode se dar ao luxo de ter.

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