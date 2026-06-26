É a hora de Bukayo Saka e Marcus Rashford! Como a Inglaterra DEVERIA entrar em campo contra o Panamá, já que os Três Leões buscam garantir a liderança do grupo na Copa do Mundo

Para ser claro, nem tudo é ruim. A classificação para as oitavas de final já está garantida. O Grupo L ainda está ao alcance. Um empate será suficiente para terminar em primeiro lugar. Mas agora, há muito pouca margem para erros. O que deveria ter sido um passeio em Nova Jersey vai, na verdade, ter um significado, e o empate sem gols com Gana plantou uma semente de dúvida sobre a verdadeira força da equipe de Tuchel.

E mesmo que empatar o segundo jogo em um grande torneio tenha se tornado uma espécie de tradição indesejada para os ingleses, isso ainda deixou os Três Leões expostos a um cenário que eles não queriam enfrentar. O que poderia ter sido um momento para dar descanso aos jogadores está, ao contrário, se transformando em mais uma partida em que — pelo menos no início — os craques terão que entrar em campo.

Então, o que esperar dessa partida? Bem, antes de tudo, a Inglaterra realmente deveria escalar a formação mais forte possível. Um bom início, uma vantagem confortável no segundo tempo e a rotação seriam bem-vindos, se não necessários. Mas qualquer risco significativo seria um grande erro da parte de Tuchel. E com isso, eis quem o GOAL acha que deve ser titular contra o Panamá na noite de sábado...