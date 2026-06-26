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England lineup Panama GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

É a hora de Bukayo Saka e Marcus Rashford! Como a Inglaterra DEVERIA entrar em campo contra o Panamá, já que os Três Leões buscam garantir a liderança do grupo na Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
Inglaterra
Análises
Panamá x Inglaterra
Panamá
J. Bellingham
H. Kane
M. Rashford
B. Saka
A. Gordon
N. Madueke
D. Rice
R. James

Thomas Tuchel certamente não queria estar nessa situação. Após a estreia da Inglaterra no torneio, na qual os Três Leões derrotaram a Croácia com bastante facilidade, supunha-se que o técnico alemão já estaria pensando em fazer rodízio a esta altura. Seu adversário mais difícil já havia sido superado, o que significava que mais uma vitória, contra Gana, garantiria a liderança com uma partida de antecedência. Em vez disso, ele terá que manter os titulares em campo após um empate incrivelmente frustrante contra as Estrelas Negras.

Para ser claro, nem tudo é ruim. A classificação para as oitavas de final já está garantida. O Grupo L ainda está ao alcance. Um empate será suficiente para terminar em primeiro lugar. Mas agora, há muito pouca margem para erros. O que deveria ter sido um passeio em Nova Jersey vai, na verdade, ter um significado, e o empate sem gols com Gana plantou uma semente de dúvida sobre a verdadeira força da equipe de Tuchel.

E mesmo que empatar o segundo jogo em um grande torneio tenha se tornado uma espécie de tradição indesejada para os ingleses, isso ainda deixou os Três Leões expostos a um cenário que eles não queriam enfrentar. O que poderia ter sido um momento para dar descanso aos jogadores está, ao contrário, se transformando em mais uma partida em que — pelo menos no início — os craques terão que entrar em campo.

Então, o que esperar dessa partida? Bem, antes de tudo, a Inglaterra realmente deveria escalar a formação mais forte possível. Um bom início, uma vantagem confortável no segundo tempo e a rotação seriam bem-vindos, se não necessários. Mas qualquer risco significativo seria um grande erro da parte de Tuchel. E com isso, eis quem o GOAL acha que deve ser titular contra o Panamá na noite de sábado...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Bem, é verdade. Jordan Pickford, para ser sincero, não tem tido um grande torneio até agora. É claro que ele não teve muito o que fazer nos dois gols da Croácia, mas parecia nervoso contra Gana. Houve um momento específico em que o goleiro da Inglaterra poderia muito bem ter sido expulso. Ele calculou mal um passe em profundidade e saiu da linha de forma pouco convincente. Somente o fato de Prince Adu ter iniciado o contato com Pickford o salvou do que teria sido uma expulsão.

    Fora isso, ele praticamente não foi desafiado naquele dia. Mas ele ainda não teve a chance de provar sua qualidade. Isso, porém, não é motivo para deixá-lo no banco. Pickford será titular.

    • Publicidade
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Lá vamos nós de novo: depois de algumas partidas decentes de futebol, Reece James volta a ser motivo de preocupação por causa de uma lesão. Esse é, obviamente, o “ciclo James”. Ele é o lateral-direito mais completo da Inglaterra? Certamente. Ele também é o titular mais propenso a lesões? Pode apostar. É uma combinação realmente terrível com a qual Tuchel precisa lidar, especialmente agora.

    Tino Livramento era um reserva mais do que aceitável, mas deixou o elenco com uma lesão na panturrilha. Tuchel optou por convocar um zagueiro central em seu lugar. E agora, a Inglaterra parece um pouco desfalcada. Será que essa pode ser uma chance para Djed Spence provar seu valor no outro lado da defesa? Talvez. Por enquanto, porém, James será titular se estiver em condições físicas. E esse “se” é sempre muito grande.

  • CB: Ezri Konsa

    Ezri Konsa, seu garoto de muita, muita sorte. Não se enganem: Konsa deveria ter cometido um pênalti contra Gana. O fato de ele não ter cometido foi um pequeno milagre. Ele derrubou Prince Kwabena Adu com toda a força dentro da área, acertando o joelho do atacante e nem chegando perto da bola. Carlos Queiroz brincou dizendo que o “VAR foi tomar um café” e, por isso, deve ter perdido o lance. Brincadeiras à parte, foi um momento de imprudência por parte de um zagueiro que costuma ser bastante sereno.

    Mas, fora isso, foi uma atuação organizada. Konsa ainda não convenceu totalmente neste torneio — ele também demorou um pouco para reagir em um dos gols da Croácia. No entanto, não é hora de entrar em pânico. Um pouco de confiança seria bem-vinda.

  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Essa é a primeira decisão realmente importante. A aposta em John Stones simplesmente não deu certo contra a Croácia. Stones, embora tenha sido fundamental para a Inglaterra em torneios anteriores, simplesmente não jogou o suficiente para justificar sua convocação para a Copa do Mundo. Ele teve dificuldades durante toda a partida e parece estar muito longe do zagueiro que era em 2023.

    Guehi foi seu substituto na partida contra Gana e teve um desempenho satisfatório. Na verdade, foi algo bastante comum. Ele distribuiu a bola com precisão suficiente, tomou as decisões certas e mostrou-se sólido no posicionamento. Haverá algumas críticas em relação à sua distribuição de bola avessa ao risco, mas ele foi preciso. É tudo o que a Inglaterra precisa — por enquanto.

  • Djed SpenceGetty

    LB: Djed Spence

    A decisão de escalar Spence como lateral-esquerdo na última partida surpreendeu alguns. Nico O’Reilly teve um ou dois momentos de incerteza na defesa contra a Croácia, mas nada do que fez na defesa parecia, por si só, motivo para ser deixado de fora. Mesmo assim, Tuchel o deixou de fora, e Spence se saiu bem. Ele avançou nos momentos certos e ocupou os meios-espaços da maneira correta.

    Isso deve ser suficiente para mantê-lo no time — mesmo que seja um pouco injusto com O’Reilly. Há, é claro, o cenário alternativo, no qual James não possa jogar. Nesse caso, Spence passará para a direita e O’Reilly entrará em campo. De qualquer forma, o jogador do Spurs parece ter conquistado uma boa chance de voltar a ser titular.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Rice foi visto caminhando pela zona mista com uma forte bandagem na parte inferior da perna após a partida contra Gana e parecia estar com dificuldades nos últimos 10 minutos da própria entrevista coletiva. Isso aconteceu após uma atualização preocupante de Tuchel após a primeira partida da Inglaterra, quando ele admitiu que Rice vinha lidando com outra lesão.

    Resumindo, ele está bastante contundido após uma longa temporada. Mas a Inglaterra precisa dele no time. Ele é, talvez, o jogador mais importante da seleção. E em uma partida que de repente ganhou importância, Rice precisa estar em campo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Parabéns ao jogador de 116 milhões de libras! Foi divulgado na tarde desta quinta-feira que Elliot Anderson concretizará sua tão comentada transferência para o Manchester City após a Copa do Mundo, e essa é uma transferência merecida para um sólido meio-campista central que ainda tem muito a oferecer. Ele parece estar bem preparado para ter sucesso no Etihad também, especialmente com o calibre dos jogadores ao seu redor.

    E, até lá, ele tem um time decente para atuar pela Inglaterra. Anderson é o jogador ideal para dar coesão a essa equipe, o complemento perfeito para Rice e Jude Bellingham, que mantêm tudo funcionando. Espetacular? Não. Extremamente eficaz? Com certeza.

  • Jude Bellingham(C)Getty Images

    CAM: Jude Bellingham

    Não, não há necessidade de recorrer ao Morgan Rogers — pelo menos não ainda. Bellingham substituiu Rogers no segundo tempo contra Gana, e isso pareceu uma decisão um tanto injusta na hora. Bellingham é um jogador decisivo, e mesmo que tenha tido altos e baixos durante a partida, ele deveria ter motivos para permanecer em campo o tempo todo.

    Então, sim, mesmo que a partida contra Gana não tenha sido sua melhor exibição, não há necessidade de mudar nada — especialmente depois de seu desempenho contra a Croácia.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Vamos falar das mudanças. Tuchel deu a entender que Saka poderia estar pronto para enfrentar Gana. Foi, portanto, uma surpresa que ele não tenha começado como titular. Foi ainda mais curioso que ele não tenha entrado no intervalo, considerando que a Inglaterra estava com dificuldades para superar a defesa das Estrelas Negras. Mas aqui, com os três pontos praticamente necessários, o jogador do Arsenal deve ter sua primeira partida completa.

  • Harry Kane England 2026Getty/GOAL

    CF: Harry Kane

    Harry Kane perdeu uma ótima chance contra Gana. Isso não vai acontecer de novo. Não há necessidade de explicar nem de intelectualizar isso. A alegação de que a Inglaterra “depende demais dele” também não faz muito sentido. Ele é o melhor jogador da equipe e vai marcar gols. Ponto final.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    LW: Marcus Rashford

    Havia argumentos bastante convincentes a favor da escalação de Rashford para a partida contra Gana. Ele marcou contra a Croácia e mostrou-se bastante ativo ao entrar como reserva. No fim das contas, Anthony Gordon foi escalado, principalmente por sua perspicácia defensiva e dedicação.

    Nesse caso, a Inglaterra provavelmente precisa de alguém um pouco mais incisivo. É uma escolha meio a meio, e não há uma resposta realmente errada. Mas provavelmente é a hora do Rashy. Também existe um universo paralelo em que Rogers começa como titular aqui. Mas ele obstrui demais os espaços. Então, que seja o Rashford.

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