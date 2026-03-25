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"É a hora certa" para Mohamed Salah sair, já que Alan Shearer insiste que o Liverpool pode "encontrar outro" grande jogador da Premier League para substituí-lo
Um acordo mútuo para uma saída lendária
Shearer prestou uma homenagem calorosa a Mohamed Salah, considerando o egípcio uma das figuras mais marcantes da história tanto do Liverpool quanto da primeira divisão inglesa. O atacante causou grande comoção no mundo do futebol ao divulgar um vídeo muito emocionante nas redes sociais para anunciar sua saída iminente no final da temporada 2025-26.
Em declarações à Betfair, Shearer disse: “Mo Salah é um dos grandes nomes do Liverpool e um dos grandes nomes da Premier League. Acho que, quando você olha para os grandes nomes que passaram pelo Liverpool — Dalglish, Gerrard —, quer dizer, não há dúvida de que ele está entre os cinco maiores nomes da história do Liverpool. Ele deixa um grande vazio a ser preenchido agora pelo Liverpool, um vazio inacreditável. Ninguém poderia ter previsto o que ele fez. Ele tem sido simplesmente excepcional e conquistou o maior respeito pelo que fez, pelo que alcançou, pelo que ganhou, pelo número de gols e assistências. Tudo tem sido simplesmente especial.”
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Sair de cena no momento certo
Apesar da importância contínua de Salah para a equipe, Shearer acredita que, aos 33 anos, é o momento certo para uma mudança de ares. O egípcio tem sido fortemente associado a uma transferência para o Oriente Médio, com relatos sugerindo que o Al-Ittihad está pronto para torná-lo o novo rosto de seu projeto após o anúncio.
“Ele tem 33 anos agora e, infelizmente, o tempo nos alcança às vezes”, explicou Shearer. “Ele provavelmente conquistou o direito de ir jogar por mais dois ou três anos em algum lugar ensolarado, onde o ritmo não seja tão intenso, tão feroz e tão rápido quanto na Premier League. Sempre disse que é melhor sair de cena quando as pessoas estão pedindo mais, e este é o momento certo para ele. Foi uma decisão mútua, depois de tudo o que ele fez pelo clube e conquistou, e do que o clube fez por ele. Chegaram à decisão certa para ambas as partes.”
A tradição do Liverpool de substituir os insubstituíveis
Embora a perspectiva de uma vida sem Salah seja assustadora para muitos torcedores dos Reds, Shearer destacou a capacidade de longa data do clube de revelar novas superestrelas após a saída de figuras lendárias. Embora seu agente, Ramy Abbas, tenha alertado contra especulações sobre o próximo destino do jogador, o foco em Anfield logo se voltará para quem virá a seguir.
Shearer observou: “É uma lacuna enorme para preencher, uma lacuna inacreditável. Mas o mesmo aconteceu com Kevin Keegan, John Toshack, Kenny Dalglish, Ian Rush, Peter Beardsley, Alan Hansen e Steven Gerrard. Esse clube de futebol, de alguma forma, tem grandes nomes inacreditáveis, mas eles sempre saem e, de alguma forma, encontram outro. Quero dizer, boa sorte na tentativa de substituí-lo, pois essa será uma tarefa difícil. O Liverpool Football Club sempre faz isso. Eles têm o jovem Rio Ngumoha, então podem dar mais oportunidades a ele. Mas acho que terão que sair e contratar alguém.”
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Dificuldades em campo sob o comando de Slot
A notícia da saída surge em um momento difícil em campo para os jogadores de Arne Slot. Após uma recente derrota decepcionante para o Brighton, Shearer expressou preocupação com o atual estado físico da equipe e a coesão defensiva, sugerindo que eles parecem uma sombra do time que disputou os títulos nas temporadas anteriores.
“O Liverpool parece extremamente cansado e defensivamente está uma bagunça. Van Dijk, Konate e a zaga estavam uma bagunça”, observou Shearer. “Eles parecem estar no fim das forças. Não parecem coesos, considerando a facilidade com que os times conseguem passar por eles. Enquanto, certamente, durante grande parte da temporada passada, eles tinham energia, pareciam sólidos defensivamente e agora são totalmente o oposto disso. O que vimos até agora, especialmente no campeonato, está muito aquém do que o Liverpool precisa.”