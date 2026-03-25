"É a hora certa" para Mohamed Salah sair, já que Alan Shearer insiste que o Liverpool pode "encontrar outro" grande jogador da Premier League para substituí-lo

Shearer prestou uma homenagem calorosa a Mohamed Salah, considerando o egípcio uma das figuras mais marcantes da história tanto do Liverpool quanto da primeira divisão inglesa. O atacante causou grande comoção no mundo do futebol ao divulgar um vídeo muito emocionante nas redes sociais para anunciar sua saída iminente no final da temporada 2025-26.

Em declarações à Betfair, Shearer disse: “Mo Salah é um dos grandes nomes do Liverpool e um dos grandes nomes da Premier League. Acho que, quando você olha para os grandes nomes que passaram pelo Liverpool — Dalglish, Gerrard —, quer dizer, não há dúvida de que ele está entre os cinco maiores nomes da história do Liverpool. Ele deixa um grande vazio a ser preenchido agora pelo Liverpool, um vazio inacreditável. Ninguém poderia ter previsto o que ele fez. Ele tem sido simplesmente excepcional e conquistou o maior respeito pelo que fez, pelo que alcançou, pelo que ganhou, pelo número de gols e assistências. Tudo tem sido simplesmente especial.”