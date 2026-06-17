“É a equipe que precisa marcar, não você” - Thierry Henry acusa Cristiano Ronaldo de atrapalhar Bruno Fernandes em uma análise contundente sobre a péssima atuação do ícone português contra a República Democrática do Congo

A estreia de Portugal na Copa do Mundo, em Houston, terminou em um empate decepcionante, mas as discussões pós-jogo foram dominadas pela análise contundente de Henry sobre Ronaldo. Apesar de ter feito história como o jogador de linha mais velho a ser titular em uma partida da Copa do Mundo, aos 41 anos e 132 dias, Ronaldo foi acusado de priorizar seu próprio recorde de gols em detrimento do sucesso coletivo da equipe.

Em entrevista à Fox News após a partida, Henry foi claro sobre onde o astro do Al-Nassr errou. “Uma coisa é importante, pessoal, por favor, aí em casa: a equipe precisa marcar, não você precisa marcar”, afirmou Henry. O francês argumentou que os movimentos de Ronaldo no terço final do campo, na verdade, prejudicaram as chances de Portugal romper a resistente defesa da República Democrática do Congo, especificamente durante uma jogada no segundo tempo envolvendo João Cancelo e Bruno Fernandes.