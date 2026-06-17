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“É a equipe que precisa marcar, não você” - Thierry Henry acusa Cristiano Ronaldo de atrapalhar Bruno Fernandes em uma análise contundente sobre a péssima atuação do ícone português contra a República Democrática do Congo
Henry critica o egoísmo de Ronaldo
A estreia de Portugal na Copa do Mundo, em Houston, terminou em um empate decepcionante, mas as discussões pós-jogo foram dominadas pela análise contundente de Henry sobre Ronaldo. Apesar de ter feito história como o jogador de linha mais velho a ser titular em uma partida da Copa do Mundo, aos 41 anos e 132 dias, Ronaldo foi acusado de priorizar seu próprio recorde de gols em detrimento do sucesso coletivo da equipe.
Em entrevista à Fox News após a partida, Henry foi claro sobre onde o astro do Al-Nassr errou. “Uma coisa é importante, pessoal, por favor, aí em casa: a equipe precisa marcar, não você precisa marcar”, afirmou Henry. O francês argumentou que os movimentos de Ronaldo no terço final do campo, na verdade, prejudicaram as chances de Portugal romper a resistente defesa da República Democrática do Congo, especificamente durante uma jogada no segundo tempo envolvendo João Cancelo e Bruno Fernandes.
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Análise tática de uma oportunidade perdida
Henry utilizou uma jogada ofensiva específica para ilustrar seu argumento, sugerindo que a presença de Ronaldo em certas áreas do campo sobrecarregava seus companheiros. “Então, obviamente, vamos ver aqui Portugal com a posse de bola, Cancelo vai receber a bola. Cristiano Ronaldo já esteve nessa situação várias vezes. Se você fizer essa corrida aqui, você... você faz com que o zagueiro tenha que tomar a decisão de avançar para a área de seis jardas”, explicou Henry durante sua análise tática.
Ele continuou sugerindo que a intuição de Ronaldo de marcar ele mesmo levou a um erro tático. “Mas, como ele quer marcar, ele entra na trajetória de Bruno Fernandes. Se ele entrasse naquela área de seis jardas — você já passou por essa situação, eu sei —, você teria que acompanhá-lo, acompanhá-lo, e então ele teria deixado a bola fácil para Bruno Fernandes empurrar para o gol. Mas, como ele quer marcar, ele entra na trajetória do passe para trás. Você vê os dois jogadores, e fica mais fácil para você defender.”
A noite de frustração de Ronaldo em Houston
As estatísticas confirmaram a avaliação de Henry de que foi uma noite desperdiçada no NRG Stadium. Ronaldo terminou a partida sem um único chute a gol pela sexta vez em sua extensa carreira na Copa do Mundo. Enquanto buscava marcar um gol que quebraria o recorde em seu sexto torneio, sua frustração transbordou em várias ocasiões, seguindo uma tendência de dificuldades recentes no cenário internacional.
Henry observou que até mesmo os jogadores em campo pareciam exasperados com a falta de coesão. “E é isso que eu acho: a equipe precisa marcar, não você. Você viu a reação do Bruno Fernandes lá atrás, tipo: ‘Deixa rolar, avança, abre espaço, pra eu só empurrar pra dentro’. E é isso que eu acho”, acrescentou Henry, apontando para o atrito visível entre as duas principais forças criativas de Portugal durante o confronto do Grupo K.
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Um resultado histórico para os Leopards
Embora o foco estivesse no ícone português, o resultado marcou um momento histórico para o futebol africano. A República Democrática do Congo conquistou seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo, um feito ainda mais impressionante pelo fato de ter ficado atrás no placar logo no início, com um gol de cabeça de João Neves. Yoane Wissa silenciou a torcida pró-Portugal com o gol de empate pouco antes do intervalo, garantindo a divisão dos pontos.
Para Portugal, o empate deixa a seleção com muito trabalho pela frente se quiser fazer jus ao seu status de favorita antes do torneio. Todos os olhos continuarão voltados para Ronaldo, que agora vê sua sequência sem gols na competição chegar a cinco partidas. Como sugeriu Henry, uma mudança de mentalidade por parte do capitão pode ser necessária para que a equipe avance até as fases finais do torneio na América do Norte.