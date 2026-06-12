Aqui está o texto escrito pelo atacante de 40 anos, ex-jogador do Inter e da Roma:





Queridas crianças da Bósnia e Herzegovina,

tenho apenas uma mensagem para vocês.

Nada é impossível.

Nada.





Temos sorte de ser bósnios. Não digo isso apenas como um homem que conseguiu realizar seu sonho, mas como um menino que sobreviveu à guerra e que poderia facilmente ter tido um destino diferente.





Não gosto de falar sobre o cerco de Sarajevo, mas é importante que vocês entendam como foi realmente. Eu tinha seis anos quando tudo começou. Lembro-me de quando soaram as primeiras sirenes, minha mãe me pegou no colo e nos escondemos atrás do sapateiro. Aquele foi o primeiro dia. Isso durou quatro anos. Não entendíamos totalmente o que estava acontecendo, mas todos os dias ficávamos apavorados. Quando nossa casa ficou perigosa demais para ficarmos, nos mudamos para o apartamento dos meus avós. Acho que tinha uns 40 metros quadrados. Éramos 15 pessoas – primos, tios, tias – todos dormindo no chão.





Jogávamos Monopoly. Vocês conhecem? Era perigoso sair, porque os atiradores cercavam a cidade, então eu e meus primos sentávamos no chão da varanda e jogávamos por horas. Ouvíamos as sirenes e as bombas. Às vezes, a terra tremia e as peças do Monopoly acabavam espalhadas por todo o chão.





Mas sempre que jogávamos, havia aqueles pequenos momentos em que nos perdíamos no jogo. Por alguns minutos, esquecíamos a guerra.





Esquecíamos que o mundo estava desmoronando ao nosso redor.





Por um instante, podíamos ser simplesmente crianças.





Queríamos muito jogar futebol lá fora. Todos os dias víamos pessoas inocentes sendo levadas de ambulância. Mas como se pode manter uma criança trancada em casa por quatro anos? Não dá, e nossos pais sabiam disso. De vez em quando, quando parecia haver um pouco de tranquilidade, minha mãe abria a porta da frente e eu saía para brincar com as outras crianças do bairro.





Nunca vou esquecer a expressão que ela tinha quando abria aquela porta. Um sorriso quase imperceptível, porque ela ficava tão feliz em me ver brincando. Então eu olhava nos olhos dela e percebia o quanto ela estava preocupada que eu não voltasse mais.





Todos nós precisávamos sair de vez em quando. A água sempre acabava, então tínhamos que pegar esses baldes e nos alinhar em uma das ruas para enchê-los. Os elevadores estavam fora de serviço. Não havia energia elétrica. Então, caminhávamos. Terceiro andar... quarto andar... ainda seis andares para subir. Eu devia ser a criança mais em forma de Sarajevo. Até a comida era uma luta. Nossos pais arriscavam a vida para nos conseguir comida. Mas, às vezes, essas caixas cheias de comida caíam do céu, como por magia. Nós as chamávamos de nossas caixas de lanche. Não sabíamos de onde vinham e não nos importávamos. Eram rações militares. Para nós, tinham um sabor incrível. Quando você come sempre as mesmas coisas, a manteiga de amendoim parece uma dádiva do céu.





No fim das contas, sobrevivemos. Pensando bem, fico impressionado com o quanto éramos fortes. Éramos apenas crianças. Mas a guerra não fazia sentido. Todas aquelas pessoas inocentes mortas, e para quê?





Por dinheiro. Poder. Ego.





Por nada.





Quando hoje ouço falar de guerra no noticiário, fico mal.





Não quero ver isso em lugar nenhum.





Por alguma razão, os adultos nunca aprendem.





Eu tinha quase 10 anos quando o cerco acabou. Eu não tinha intenção de me tornar jogador de futebol.





Parecia tão impossível que nem sequer pensei nisso. Veja bem, estava tudo destruído. Os campos de futebol que vocês veem hoje foram completamente destruídos pelas chamas. Continuei jogando apenas porque gostava. Meu pai me levava a um ginásio da escola, onde treinei nos primeiros meses. No fim, limparam o campo e começaram a traçar as linhas brancas naquele terreno queimado.





O trabalho do meu pai na época era entregar bolos e pães, mas quando entrei no meu primeiro time, ele tirava um tempo para me acompanhar aos treinos. No caminho, ele me dizia para ser gentil e tratar a todos da mesma forma, independentemente de sua origem ou profissão. Nunca me esqueci disso. Ele tinha sido jogador nas divisões de base e era meu herói. Sempre que eu saía do carro, ele me dava uma banana e dizia: “Boa sorte, filho”.





Nos fins de semana, assistíamos juntos aos jogos de futebol na televisão (uma rara pausa nas novelas mexicanas que eu assistia todos os dias com minha mãe). Naquela época, a Série A era o melhor campeonato. Vocês já ouviram falar de Shevchenko, o atacante do Milan? Eu adorava o “Sheva”. Eu amava a Itália. Para mim, era como um país de contos de fadas do outro lado do mundo. Jogar futebol lá era algo que eu nem conseguia imaginar. Parecia irreal demais. Tudo o que eu esperava era jogar no time principal do meu clube, o Zeljeznicar. Um dos meus treinadores começou a me chamar de Sheva, porque eu era loiro e marcava muitos gols. Eu pensava: “Bem, por mim tudo bem”.





Então, um dia, quando eu tinha 19 anos, apareceu outro treinador que me disse que queria me levar para a República Tcheca. Eu não queria sair da Bósnia, mas ele me disse que lá eu teria mais chances de realizar meu sonho. Na verdade, eu nem sabia qual era o meu sonho. Eu só queria melhorar. Eu tinha muita confiança em mim mesmo. A parte mais forte do meu corpo era a minha mente. Quando cheguei a Teplice, disse a mim mesmo: “Edin, você tem que trabalhar mais duro do que esses rapazes, senão vão te mandar embora”.





Eles me contrataram por 25 mil euros.





Cerca de dois anos depois, assinei com o Wolfsburg. Quando jogamos contra o Milan, troquei de camisa com o Sheva.





Depois, o Manchester City me comprou por 37 milhões.





Depois fui para a Roma.





Cresci em meio à guerra. De repente, me vi vivendo um conto de fadas.





Nada é impossível.





Nem mesmo levar a Bósnia à Copa do Mundo.





Vocês se lembram de 2014? Provavelmente muitos de vocês ainda nem tinham nascido. Mas quando nos classificamos para nossa primeira Copa do Mundo, foi o dia mais bonito da nossa vida.





Lembro que jogamos a partida decisiva das eliminatórias em um antigo estádio na Lituânia, e quando o árbitro apitou o fim, um grupo de bósnios começou a pular as paredes para correr para dentro do campo. Mas as paredes tinham cerca de dois metros de altura, e eles tiveram que pular no chão de concreto. Lembro-me de ter me virado e de tê-los visto correndo todos em nossa direção e de ter pensado: “Meu Deus, esses caras são loucos”.





E então vi um rapaz correndo um pouco mais devagar que os outros. Ele mancava em minha direção com lágrimas nos olhos.





Era meu pai.





Perguntei: “Pai, o que aconteceu?”.





Ele respondeu: “Magoei o pé ao cair. Mas não se preocupe. Agora não sinto dor!”. Nós nos abraçamos e choramos.





Infelizmente, a sorte não estava do nosso lado no Brasil. Vocês não devem se lembrar, mas marquei um gol contra a Nigéria que deveria ter sido validado, e naquela época não havia VAR, então fomos eliminados da nossa chave. Mas pelo menos nosso pequeno país teve a chance de jogar no Maracanã. Pelo menos mostramos ao mundo quem somos.





E agora estamos de volta.





Sabem o que é engraçado? Fiz 40 anos em março e ainda não comemorei. Sou muçulmano, era Ramadã, e depois tínhamos jogos importantes contra o País de Gales e a Itália. Então pensei: OK, vou fazer DESTA a minha festa.





Lembro-me de quando estávamos perdendo por 1 a 0 contra o País de Gales e olhei para o placar.





85:00





Pânico. O tempo estava se esgotando.





Então ganhamos um escanteio, e aquele garoto estava me marcando, e eu pensei: “Ah, que ótimo!”. Desviei a bola para o gol e, bem na hora em que comemorava, lembrei-me de ter jogado quatro séries de pênaltis na carreira. Tinha perdido todas.





Felizmente, nossos jovens sabem como cobrar pênaltis. Eles não pensam demais, como nós, veteranos.





Quando jogamos contra a Itália em Zenica, eu tinha muito medo do Donnarumma. Ele é enorme, sabem? Sinceramente, não sei se teria conseguido marcar contra ele nos pênaltis, mas então machuquei o ombro direito no último minuto da prorrogação e tive que sair. Na verdade, não vi nosso primeiro pênalti, porque nosso fisioterapeuta ainda estava enfaixando meu braço contra o peito. Eu estava sentado no banco e todos os treinadores estavam bloqueando minha visão. Quando a bola entrou, ouvi o rugido da torcida e pensei...





Sabe de uma coisa? Talvez seja sorte. Não vou olhar. Não posso olhar. Só quero ouvir a torcida. Quero ouvir o meu povo.





Então a Itália errou. O barulho era altíssimo.





Quando eles perderam outro pênalti, o barulho foi louco. Eu rezava e rezava. Só conseguia ver as costas dos nossos treinadores.





Então, quando Esmir se preparou para cobrar o pênalti decisivo, nosso técnico se virou e disse: “Eu também não consigo olhar”.





Ele veio até mim e me deu um abraço de urso. Aproximamos nossas cabeças, fechamos os olhos e ouvimos...





E então ouvimos o som mais estranho de todos.





Ouvimos o Esmir chutar a bola.





A torcida soltou um “Ahhhhhhh...”





Gigi tocou a bola com um dedo.





A torcida gritou “Ohhhhhh...”





O estádio ficou em silêncio por um instante. Foi a milésima de segundo mais longa da minha vida.





E então... uma explosão.





Gritos, fumaça, fogos de artifício. Pessoas pulando. Todo o nosso banco correu para o campo. Abracei meu técnico ainda mais forte, olhei para o céu e então soltei o grito mais alto da minha vida.





“AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!”





Assim por 20 segundos.





Nosso pequeno país estava indo para a Copa do Mundo novamente.





Chegar até aqui nunca foi fácil. Não é fácil quando você tem 40 anos e suas costas gritam de dor na manhã seguinte, e você precisa recorrer novamente aos analgésicos. Mas sempre que meu corpo quer

Lembro-me de todas as festas que perdi, de todos os meses passados longe da minha família, de todas as férias de verão dedicadas aos torneios enquanto meus amigos curtiam coquetéis na praia. Mentalmente é difícil. As críticas ainda doem. Mas quando entro em campo, ainda me sinto uma criança, um de vocês, com borboletas no estômago e estrelas nos olhos.





E, todas as vezes, volto à mesma coisa.





Vale a pena.





Tudo isso.





Sem momentos ruins, os bons nunca chegam.





Quando vencemos a Itália, fui cumprimentar alguns dos meus companheiros, aqueles com quem eu havia jogado na Série A. Depois fui procurar minha família nas arquibancadas. Beijei minha esposa. Abracei meus pais. Sem eles, nada disso teria acontecido.





Naquela noite, estar em Zenica foi incrível. Quanto mais longe estou da Bósnia, mais eu a amo. Já se passaram 20 anos. Nove deles na Itália. Meus filhos nasceram em Roma. Ainda é o meu segundo lar. Mas toda vez que vou visitar meus pais em Sarajevo, e minha mãe cozinha, e estamos todos juntos, fico simplesmente muito feliz. Vestindo esta camisa, meu coração bate de um jeito diferente.





Jogo pelo meu povo. Jogo pelos meninos e meninas nas ruas de Sarajevo. Jogo por todas as diferentes culturas e religiões que tornam nosso país tão bonito, mesmo que ainda haja quem tente nos dividir.





Eles nunca vão conseguir.





Não por minha culpa. Não por culpa dos adultos. Nós nunca aprendemos. A culpa é de vocês, garotos... Vocês nunca mudam.





Então, façam-me um último favor, ok?





Sejam vocês de Sarajevo, Roma ou Saint Louis... Sejam vocês muçulmanos, judeus, católicos ou ortodoxos...





Nunca se esqueçam de onde vocês vêm.





Vocês são bósnios. O mundo está aos seus pés.





Eu amo vocês.





Com carinho,





Edin



