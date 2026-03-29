A Bósnia-Herzegovina tem a chance de fazer história, mais uma vez. A seleção balcânica está a um jogo de voltar à Copa do Mundo, onde esteve apenas uma vez, em 2014. Naquela época, assim como agora, grande parte do destino dos Dragões passa pelo jogador mais emblemático do futebol bósnio: Edin Dzeko. Se a equipe de Barbarez está disputando a final da repescagem contra a Itália, é justamente graças a um gol, o enésimo para ele, do ex-jogador da Roma, Inter e Fiorentina, contra o País de Gales, quando tudo parecia sorrir para os britânicos. O cisne de Sarajevo continua sendo um ícone do futebol europeu que, aos 40 anos, ainda é decisivo, mas cujo futuro é uma incógnita. Daqui a alguns meses, mesmo continuando a marcar gols com regularidade, Dzeko pode decidir pendurar as chuteiras.
Traduzido por
Dzeko enfrenta a Itália pela Copa do Mundo. Mas pode se aposentar no verão: do Schalke aos recordes, o que o futuro reserva para o atacante
NÚMEROS RECORDES
Ele continuará sendo a principal ameaça para os Azzurri na tão esperada partida em Zenica. O próprio Dzeko, ao falar sobre o jogo, tentou explicar o que uma partida como essa pode significar para seu país e o quanto está em jogo: “Não sei qual das duas equipes pode ser considerada favorita. Nós podemos conseguir. Seria muito significativo não só para mim, mas também para toda a nova geração do nosso futebol”, disse ele.
Como verdadeiro líder e lenda do futebol bósnio, Dzeko assumiu a responsabilidade por uma equipe que reúne talentos em ascensão e jogadores já consagrados no cenário futebolístico europeu. A estrela, porém, é e continua sendo ele. O gol decisivo contra o País de Gales – que levou a partida para os pênaltis, onde os balcânicos levaram a melhor – foi mais um gol histórico, daqueles que entrarão para os anais e serão transmitidos às futuras gerações em seu país. Trata-se de um gol que lhe permitiu chegar à marca de 73 em 146 partidas (das quais 31 apenas nas eliminatórias para a Copa do Mundo em 45 partidas) e marcar gols pela seleção nacional por 20 anos consecutivos. Sim, de 2007 a 2026, pelo menos uma vez por ano, Dzeko marcou um gol pela Bósnia, um feito gigantesco.
Mas são muitos os recordes e as classificações de jogadores de ponta em que o recém-completado quarentão se destaca. Se falarmos de gols nas eliminatórias da Copa do Mundo, apenas 5 jogadores tiveram um desempenho melhor do que ele. E se restringirmos a classificação apenas aos europeus, Dzeko ocupa o terceiro lugar, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Na era moderna, finalmente, ou seja, a partir de 2000, apenas 6 jogadores marcaram mais gols do que ele: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic e Karim Benzema. Uma bela companhia.
COMO ESTÃO AS COISAS NO SCHALKE 04
O imortal Dzeko não marca apenas pela seleção, mas está encontrando uma nova juventude na Zweite Bundesliga, para onde se transferiu em janeiro passado. Após uma passagem sem brilho pela Fiorentina, o bósnio voltou à Alemanha – onde havia conquistado títulos com o Wolfsburg – e está sendo fundamental para o Schalke 04, líder da tabela e em plena luta para voltar ao topo.
O jogador nascido em 1986 causou grande impacto no novo ambiente: marcou na estreia e, desde então, não parou mais. Em 8 partidas disputadas pelo clube de Gelsenkirchen, somou 6 gols e 3 assistências, longe de ser um canto do cisne.
Por outro lado, o bósnio vinha de uma passagem pela Fiorentina que, como já foi dito, não havia convencido. Em 18 partidas e 1.257 minutos disputados com a Fiorentina, ele nunca havia marcado gols no campeonato e só havia balançado as redes na Conference League. Seu impacto em campo foi limitado e, na verdade, falava-se mais dele por causa dos ataques à mídia e dos desentendimentos com os torcedores durante o período mais complicado da então equipe de Pioli. Em campo, por outro lado, pouco a destacar, a não ser uma convivência difícil com aquele Kean que agora ele enfrentará.
O FUTURO ENTRE A COPA DO MUNDO E A RETIRO
É difícil prever o que o futuro reserva para Dzeko. Obviamente, o jogo em Zenica contra a Itália será decisivo, pois pode prolongar sua carreira. Caso seja eliminado com a Bósnia, as especulações sobre uma possível aposentadoria voltarão a surgir no verão. Na Copa do Mundo, por outro lado, ele poderia escrever uma nova página da história. Entre os jogadores que participaram do torneio mundial – com exceção dos goleiros –, há muito poucos, na verdade apenas um: Roger Milla, de 42 anos, pela Camaraun nos EUA em 1994. Mas na próxima Copa do Mundo, Dzeko poderá estar mais uma vez em excelente companhia: tanto Luka Modric quanto Cristiano Ronaldo, de fato, ainda mais “idosos” do que ele, poderão participar de suas sextas Copas do Mundo.
Outro fator que pode influenciar é a possível promoção para a Bundesliga com o Schalke. Protagonista em todos os aspectos em seu novo clube, Dzeko poderia, então, decidir ficar para se testar uma última vez em uma das principais ligas, uma última corrida romântica antes de pendurar as chuteiras.
No verão de 2025, antes de sua temporada na Fiorentina, ele se pronunciou sobre o assunto da seguinte forma: “Quero chegar ao pré-temporada com a cabeça no lugar; quando estiver satisfeito em encerrar, vou me aposentar. Ainda me sinto longe desse dia. E tenho orgulho de poder dizer isso. Sei que não posso jogar todas as partidas, os tempos de recuperação são diferentes em comparação com quando eu tinha vinte anos. Mas ainda tenho muito a oferecer”. Recentemente, ele acrescentou: “No verão, vou ouvir meu corpo e ver o que ele vai me dizer, mas, no momento, ainda me sinto bem, como se vê pelo fato de que continuo marcando gols”.