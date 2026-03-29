Dzeko enfrenta a Itália pela Copa do Mundo. Mas pode se aposentar no verão: do Schalke aos recordes, o que o futuro reserva para o atacante

Ele continuará sendo a principal ameaça para os Azzurri na tão esperada partida em Zenica. O próprio Dzeko, ao falar sobre o jogo, tentou explicar o que uma partida como essa pode significar para seu país e o quanto está em jogo: “Não sei qual das duas equipes pode ser considerada favorita. Nós podemos conseguir. Seria muito significativo não só para mim, mas também para toda a nova geração do nosso futebol”, disse ele.





Como verdadeiro líder e lenda do futebol bósnio, Dzeko assumiu a responsabilidade por uma equipe que reúne talentos em ascensão e jogadores já consagrados no cenário futebolístico europeu. A estrela, porém, é e continua sendo ele. O gol decisivo contra o País de Gales – que levou a partida para os pênaltis, onde os balcânicos levaram a melhor – foi mais um gol histórico, daqueles que entrarão para os anais e serão transmitidos às futuras gerações em seu país. Trata-se de um gol que lhe permitiu chegar à marca de 73 em 146 partidas (das quais 31 apenas nas eliminatórias para a Copa do Mundo em 45 partidas) e marcar gols pela seleção nacional por 20 anos consecutivos. Sim, de 2007 a 2026, pelo menos uma vez por ano, Dzeko marcou um gol pela Bósnia, um feito gigantesco.





Mas são muitos os recordes e as classificações de jogadores de ponta em que o recém-completado quarentão se destaca. Se falarmos de gols nas eliminatórias da Copa do Mundo, apenas 5 jogadores tiveram um desempenho melhor do que ele. E se restringirmos a classificação apenas aos europeus, Dzeko ocupa o terceiro lugar, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Na era moderna, finalmente, ou seja, a partir de 2000, apenas 6 jogadores marcaram mais gols do que ele: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic e Karim Benzema. Uma bela companhia.