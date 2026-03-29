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Edin Dzeko Bosnia-Erzegovina DESKTOPGETTY

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Dzeko e um elenco que custa tanto quanto Bastoni e Dimarco: tudo o que você precisa saber sobre a Bósnia, o último obstáculo entre a Itália e a Copa do Mundo de 2026

Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias

Um guia sobre os adversários da Azzurri na final dos playoffs: do estádio "fortaleza" a um elenco avaliado em 120 milhões de euros.

Edin Dzeko, o melhor jogador bósnio de todos os tempos, lidera um elenco avaliado em 120 milhões de euros por 24 jogadores — valor que, segundo oTransfermarkt, corresponde ao valor de mercado de Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, cujo custo total é exatamente igual ao de toda a seleção comandada pelo técnico Sergej Barbarez: 70 mais 50 milhões. O último obstáculo, na noite de terça-feira no estádio-fortaleza de Zenica, entre a Itália de Gennaro Gattuso e a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México é, no entanto, uma seleção orgulhosa, obstinada e representativa de um povo rico em história, embora a estreia oficial nas competições da FIFA e da UEFA tenha ocorrido apenas em 1995, após a dissolução da Iugoslávia em consequência da Guerra dos Balcãs.


Vamos descobrir juntos tudo o que há para saber sobre a seleção de futebol da Bósnia e Herzegovina, ou melhor, a Ногометна репрезентација Босне и Херцеговине


  • OS ZMAJEVI E DZEKO

    Os Zmajevi são a única seleção do mundo a ter se classificado para uma Copa do Mundo, em 2014, quando foram eliminados na primeira fase, mas nunca para o seu próprio torneio continental, ou seja, o Campeonato Europeu: o recordista de partidas disputadas e de golsmarcados é Edin Dzeko, ex-atacante do Manchester City, da Roma e da Inter, que conta com 147 partidas pela seleção e 73 gols. A posição no Ranking da FIFA é a 75ª, e o patrocinador técnico é a Kelme, uma empresa multinacional espanhola. A estreia internacional remonta a 30 de novembro de 1995, no amistoso em Tirana contra a Albânia.

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  • ENTRE PJANIC E LULIC, ATENÇÃO A BARBAREZ

    Mas não é só Dzeko: nos últimos anos surgiram os melhores jogadores bósnios de todos os tempos, como o ex-jogador da Juventus e da Roma Miralem Pjanic, protagonista absoluto na equipe da Juventus de Massimiliano Allegri, e o ex-jogador da Lazio Senad Lulic, que marcou um gol decisivo na histórica vitória no clássico da final da Coppa Italia contra a Roma na temporada 2012/2013. Entre os melhores jogadores da Bósnia está, sem dúvida, também o atual técnico, Sergej Barbarez, de 54 anos, nascido na belíssima Mostar, principal centro histórico, cultural e econômico da Herzegovina, no extremo sul da Bósnia, entre a Croácia e Montenegro. Ex-meio-campista ou atacante, ele tem origens bósnias, sérvias e croatas e, com 330 partidas disputadas, é o jogador estrangeiro com o maior número de partidas na Bundesliga, o que lhe rendeu uma estátua em sua cidade. Apesar de ter começado a jogar no Velez Mostar, a partir de 1992 mudou-se para a Alemanha, onde se encontrava quando eclodiu o conflito na Iugoslávia, hospedado pelo tio Mujo, que lhe conseguiu um contrato no Hannover. Daí em diante, Union Berlim, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hamburgo e Bayer Leverkusen, por 16 temporadas consecutivas na primeira divisão alemã. Ele está entre os jogadores com o maior número de partidas pela Seleção Nacional, 47, e entre os que marcaram mais gols, 17: entrou para a lenda dos Zmajevi quando, durante uma partida contra a Sérvia, fez com que o jogo fosse interrompido três vezes porque os torcedores bósnios estavam sendo atacados pelos torcedores rivais. Iniciou a carreira de técnico em 2024, justamente como técnico da Bósnia, aclamado pelo seu povo devido ao espírito nacionalista que o caracteriza: antes era jogador profissional de pôquer, agora é chamado para a primeira grande missão de sua vida como técnico.



  • DE SUSIC AOS CROATAS DE MOSTAR

    A história da seleção bósnia de futebol é relativamente recente, com apenas 30 anos: de 1920 a 1992, os melhores jogadores do país defendiam a Iugoslávia. Um nome em destaque? Safet Susic, ícone do PSG nos anos 90 e criador da lendária “kičma”, a finta que marcou sua carreira, protagonista da última seleção iugoslava de todos os tempos, na Copa do Mundo da Itália de 1990, ao lado de companheiros do calibre de Stojkovic, Boksic, Prosinecki, Savicevic e Suker. A Bósnia treina no centro esportivo do FK Sarajevo e está hospedada no hotel cinco estrelas da capital. Grande entusiasmo por parte de todos os bósnios espalhados pelo mundo, que estão voltando à pátria para assistir ao jogo. O campeonato, porém, tem na liderança o Borac Banja Luka, time de Banja Luka, à frente do Zrinjski, clube dos croatas de Mostar, que detém o recorde de vitórias, nada menos que 9, desde a fundação da Premijer Liga Bosne i Hercegovine, em 2000.

  • OS "JUSTICÍARIOS" DE SACCHI

    O primeiro confronto com a Itália? Em 6 de novembro de 1996, quando a Bósnia conquistou sua primeira vitória após a afiliação à FIFA, impondo-se por 2 a 1 em um amistoso de prestígio no estádio Koševo, em Sarajevo, contra a Itália de Arrigo Sacchi, que na época era vice-campeã mundial, com gols do ex-jogador da Juventus e do Bayern de Munique Hasan Salihamidžić e de Elvir Bolic. Após essa partida, Sacchi foi demitido pela FIGC.

  • A REALIZAÇÃO DE BLAZEVIC

    Depois, houve um período sombrio, que durou cerca de dez anos, até a "geração de ouro" de Dzeko, que estreou na seleção em 2007, ao lado de companheiros como Ibisevic, Misimovic, Salihovic, Ibricic e Pandza, protagonistas da histórica classificação para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, sob a liderança primeiro do antigo mestre Miroslav “Ciro” Blazevic e depois do próprio Safet Susic.

  • O FORTINHO DE ZENICA

    Dedicamos a última parte ao Estádio Bilino Polje, palco da partida decisiva desta terça-feira, quando, aliás, o local estará coberto de neve e com um clima hostil, não apenas para os torcedores adversários: o estádio de Zenica, às vezes utilizado também para partidas de rúgbi, tem capacidade para 15.600 lugares, embora apenas cerca de 8 mil pessoas tenham permissão para entrar na partida do playoff, devido a uma antiga suspensão pendente. Inaugurado em 1972, em 2009 sediou a repescagem para a qualificação para a Copa do Mundo de 2010, perdida por 1 a 0 contra Portugal devido ao gol de Raul Meireles. A seleção bósnia permaneceu invicta neste estádio de 1995 até outubro de 2006. Certamente não será um passeio no parque.

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