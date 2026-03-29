Dzeko e um elenco que custa tanto quanto Bastoni e Dimarco: tudo o que você precisa saber sobre a Bósnia, o último obstáculo entre a Itália e a Copa do Mundo de 2026

Mas não é só Dzeko: nos últimos anos surgiram os melhores jogadores bósnios de todos os tempos, como o ex-jogador da Juventus e da Roma Miralem Pjanic, protagonista absoluto na equipe da Juventus de Massimiliano Allegri, e o ex-jogador da Lazio Senad Lulic, que marcou um gol decisivo na histórica vitória no clássico da final da Coppa Italia contra a Roma na temporada 2012/2013. Entre os melhores jogadores da Bósnia está, sem dúvida, também o atual técnico, Sergej Barbarez, de 54 anos, nascido na belíssima Mostar, principal centro histórico, cultural e econômico da Herzegovina, no extremo sul da Bósnia, entre a Croácia e Montenegro. Ex-meio-campista ou atacante, ele tem origens bósnias, sérvias e croatas e, com 330 partidas disputadas, é o jogador estrangeiro com o maior número de partidas na Bundesliga, o que lhe rendeu uma estátua em sua cidade. Apesar de ter começado a jogar no Velez Mostar, a partir de 1992 mudou-se para a Alemanha, onde se encontrava quando eclodiu o conflito na Iugoslávia, hospedado pelo tio Mujo, que lhe conseguiu um contrato no Hannover. Daí em diante, Union Berlim, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hamburgo e Bayer Leverkusen, por 16 temporadas consecutivas na primeira divisão alemã. Ele está entre os jogadores com o maior número de partidas pela Seleção Nacional, 47, e entre os que marcaram mais gols, 17: entrou para a lenda dos Zmajevi quando, durante uma partida contra a Sérvia, fez com que o jogo fosse interrompido três vezes porque os torcedores bósnios estavam sendo atacados pelos torcedores rivais. Iniciou a carreira de técnico em 2024, justamente como técnico da Bósnia, aclamado pelo seu povo devido ao espírito nacionalista que o caracteriza: antes era jogador profissional de pôquer, agora é chamado para a primeira grande missão de sua vida como técnico.







