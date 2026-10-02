O fim de uma era, de um ciclo irrepetível, de uma lenda. Edin Dzeko já havia anunciado e, nesta noite, no duelo contra a Suécia, vestiu pela última vez a camisa da Bósnia e Herzegovina, no estádio Bilino Polje, em Zenica, fatal para a Itália e decisivo para o maior jogador bósnio da história na conquista da segunda e última Copa do Mundo de sua carreira. Uma decisão sofrida, tomada aos 40 anos e após 151 partidas.
Dzeko deixa a seleção e faz toda a Bósnia chorar: a despedida do maior de todos os tempos, com gol anulado pelo VAR
A despedida
Com uma mensagem íntima, repleta de gratidão e emoção, o Cisne de Sarajevo confiou às redes sociais as palavras de sua despedida:"Às vezes eu me perguntava quando esse momento chegaria... Mas nunca imaginei o quanto ficaria emocionado ao escrever estas palavras. No dia 2 de outubro, contra a Suécia, jogarei minha última partida pela nossa seleção nacional. Nada na minha carreira jamais se comparou ao orgulho que senti toda vez que vesti aquela camisa. Nada. Era o meu sonho de infância, um sonho que levei comigo em cada uma das 151 ocasiões em que tive a honra de representar meu país em um campo de futebol. Sempre tive orgulho de fazer isso, exatamente como tive na primeira vez. Já se passaram quase vinte anos desde aquela partida contra a Turquia. Muitas coisas mudaram, e eu também mudei, mas o meu amor por esta camisa nunca mudou. Agora sinto que chegou o momento de dar um passo atrás. Se cheguei aos 40 anos com a seleção nacional, é porque realmente dei tudo o que tinha. Todas as vezes. Tudo. Jogar pela minha nação foi a oportunidade mais emocionante que o futebol já me deu. A sensação que tive naquela noite contra o País de Gales, e depois em Zenica contra a Itália em março, ficará para sempre no meu coração. Ver a minha gente comemorando pelas ruas das nossas cidades foi outro presente incrível que o futebol me deu. Haverá tempo para agradecer a todos que estiveram ao meu lado e me apoiaram durante esta maravilhosa jornada. Por enquanto, espero que eles estejam lá naquela noite contra a Suécia, para que possamos compartilhar mais uma emoção... Porque cada uma dessas experiências incríveis foi algo que vivemos juntos. E é assim que quero viver minha última noite representando meu país: com todos vocês ao meu lado, vestindo a camisa que amei desde menino - e a camisa que amarei pelo resto da minha vida".
O símbolo
Edin Dzeko, atualmente no Schalke 04, da Bundesliga, representa a história da Bósnia e Herzegovina. O ex-Roma e Inter não foi apenas o artilheiro mais prolífico, o homem dos gols decisivos ou o capitão, mas foi o rosto da redenção de todo um povo. Criado entre os escombros e as sirenes da Sarajevo dos anos 90, sua trajetória humana e esportiva encarnou a dignidade e a vontade de renascer de uma nação ferida. Quando a Bósnia conquistou a histórica classificação para a Copa do Mundo do Brasil de 2014, o ponto mais alto da história do futebol bósnio até 2026, era ele quem liderava o ataque, assim como em março passado, em Zenica, contra a Itália.
A despedida e o gol anulado
No minuto 11 da partida contra a Suécia, o grupo de torcedores "BH Fanaticos" reservou uma ovação e uma apresentação coreografada em tributo à camisa número 11 que Dzeko usou durante toda a sua carreira na seleção. Uma pena pelo gol anulado pelo VAR no primeiro tempo, que poderia selar a despedida. A Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina fez um apelo a todos os espectadores para não deixarem o estádio imediatamente após o fim da partida: toda a cerimônia oficial, incluindo uma guarda de honra, a entrega de homenagens de reconhecimento e algumas surpresas, aconteceu apenas depois do apito final. Uma grande campanha humanitária, organizada em colaboração com a associação Pomozi.ba também acrescentou um toque especial à noite. Os torcedores foram convidados a levar um bichinho de pelúcia ao estádio: só depois do fim da partida, quando o locutor do estádio der o sinal e o capitão iniciar sua volta de honra, os bichinhos de pelúcia foram lançados das arquibancadas enquanto ele saúda o público, e depois serão doados a casas de acolhimento de crianças em toda a Bósnia e Herzegovina
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