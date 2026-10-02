Com uma mensagem íntima, repleta de gratidão e emoção, o Cisne de Sarajevo confiou às redes sociais as palavras de sua despedida:"Às vezes eu me perguntava quando esse momento chegaria... Mas nunca imaginei o quanto ficaria emocionado ao escrever estas palavras. No dia 2 de outubro, contra a Suécia, jogarei minha última partida pela nossa seleção nacional. Nada na minha carreira jamais se comparou ao orgulho que senti toda vez que vesti aquela camisa. Nada. Era o meu sonho de infância, um sonho que levei comigo em cada uma das 151 ocasiões em que tive a honra de representar meu país em um campo de futebol. Sempre tive orgulho de fazer isso, exatamente como tive na primeira vez. Já se passaram quase vinte anos desde aquela partida contra a Turquia. Muitas coisas mudaram, e eu também mudei, mas o meu amor por esta camisa nunca mudou. Agora sinto que chegou o momento de dar um passo atrás. Se cheguei aos 40 anos com a seleção nacional, é porque realmente dei tudo o que tinha. Todas as vezes. Tudo. Jogar pela minha nação foi a oportunidade mais emocionante que o futebol já me deu. A sensação que tive naquela noite contra o País de Gales, e depois em Zenica contra a Itália em março, ficará para sempre no meu coração. Ver a minha gente comemorando pelas ruas das nossas cidades foi outro presente incrível que o futebol me deu. Haverá tempo para agradecer a todos que estiveram ao meu lado e me apoiaram durante esta maravilhosa jornada. Por enquanto, espero que eles estejam lá naquela noite contra a Suécia, para que possamos compartilhar mais uma emoção... Porque cada uma dessas experiências incríveis foi algo que vivemos juntos. E é assim que quero viver minha última noite representando meu país: com todos vocês ao meu lado, vestindo a camisa que amei desde menino - e a camisa que amarei pelo resto da minha vida".







