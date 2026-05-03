"Dúvidas existenciais" sobre o seu futuro: será que uma grande estrela do FC Barcelona vai deixar o clube no meio do ano?

O contrato do brasileiro vai até 30 de junho de 2028; caso ocorra uma saída na próxima janela de transferências de verão, o Barcelona receberia uma indenização correspondente. Vários clubes da Arábia Saudita estariam interessados.

No entanto, os catalães não estão de forma alguma forçando uma saída e, ao contrário, querem convencer Raphinha a permanecer, já que ele continua desempenhando um papel decisivo na equipe do técnico Hansi Flick. Internamente, portanto, há otimismo de que isso seja possível.

Na partida contra o CA Osasuna no último sábado (2 a 1), Raphinha voltou a integrar o elenco pela primeira vez desde o final de março, mas não entrou em campo. O jogador de 29 anos poderá comemorar seu retorno após a lesão no Clássico contra o Real Madrid no próximo domingo. Justamente nessa ocasião, os catalães também poderão garantir definitivamente o título do campeonato.