Segundo uma reportagem do jornal Sport, com sede em Barcelona, o brasileiro de 29 anos teria passado pelas últimas semanas em uma “fase de autorreflexão” e, nesse contexto, teria descoberto “dúvidas existenciais sobre o seu futuro”.
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"Dúvidas existenciais" sobre o seu futuro: será que uma grande estrela do FC Barcelona vai deixar o clube no meio do ano?
Ele já teria comunicado isso ao clube, razão pela qual, na situação atual, ainda não se sabe se Raphinha continuará vestindo a camisa dos catalães na próxima temporada. No entanto, essas dúvidas não teriam nada a ver diretamente com o FC Barcelona, mas sim com questões pessoais do próprio atacante.
Ainda na temporada passada, o jogador de 29 anos era um dos principais candidatos ao Ballon d'Or, ao passo que, na temporada atual, não conseguiu manter o mesmo nível de desempenho. Além disso, devido a duas lesões prolongadas na coxa, Raphinha disputou apenas 31 partidas pelo Barça, nas quais conseguiu marcar 19 gols e dar oito assistências.
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O Barcelona quer convencer Raphinha a ficar
O contrato do brasileiro vai até 30 de junho de 2028; caso ocorra uma saída na próxima janela de transferências de verão, o Barcelona receberia uma indenização correspondente. Vários clubes da Arábia Saudita estariam interessados.
No entanto, os catalães não estão de forma alguma forçando uma saída e, ao contrário, querem convencer Raphinha a permanecer, já que ele continua desempenhando um papel decisivo na equipe do técnico Hansi Flick. Internamente, portanto, há otimismo de que isso seja possível.
Na partida contra o CA Osasuna no último sábado (2 a 1), Raphinha voltou a integrar o elenco pela primeira vez desde o final de março, mas não entrou em campo. O jogador de 29 anos poderá comemorar seu retorno após a lesão no Clássico contra o Real Madrid no próximo domingo. Justamente nessa ocasião, os catalães também poderão garantir definitivamente o título do campeonato.