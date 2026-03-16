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Brasil Defesa GFX (1)Getty/GOAL
Joaquim Lira Viana

Dúvidas no ataque desviam o foco do verdadeiro problema do Brasil: quem serão os defensores na Copa do Mundo de 2026?

Em meio à infinidade de possibilidades no terço final do campo, a defesa da seleção brasileira aparenta escassez de peças realmente seguras

A máxima de que defesas ganham campeonatos é antiga e já foi comprovada inúmeras vezes. Basta olhar para os protagonistas da Itália campeã da Copa do Mundo de 2006, por exemplo. Se o Brasil quiser seguir um roteiro semelhante rumo a 2026, precisará saber exatamente quem serão os responsáveis por proteger a própria área.

Hoje, a seleção conta com um dos melhores zagueiros do mundo: Gabriel Magalhães, peça-chave de um Arsenal defensivamente excepcional e que disputa títulos em todas as competições da temporada. Além dele, porém, quem é outro jogador que tem vaga garantida no quarteto de defesa da seleção brasileira?

A equipe do treinador Carlo Ancelotti disputará, neste mês de março, amistosos contra França (26/3) e Croácia (31/3). A primeira é a vice-campeã da última Copa do Mundo e tem Kylian Mbappé, um dos melhores (senão o melhor) jogadores do planeta. A segunda é a carrasca do Brasil em 2022, responsável pela dolorosa eliminação nas quartas de final do Mundial sediado no Qatar.

Serão, portanto, dois testes importantes para avaliar quem deve permanecer no ciclo e quem pode perder espaço na convocação final para a Copa do Mundo de 2026. E se no ataque o “problema” é a abundância de opções — com diversos jogadores pedindo passagem —, na defesa o cenário é bem diferente: poucos nomes conseguem se destacar o suficiente para reivindicar uma vaga no time titular.

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    Zaga com mais certezas

    No miolo da defesa, ao menos alguns nomes parecem mais consolidados. Gabriel Magalhães desponta como o principal pilar da zaga brasileira, vivendo grande fase no Arsenal e reunindo liderança, imposição física e regularidade. Ao seu lado, o parceiro mais natural seria Éder Militão, zagueiro de alto nível do Real Madrid — embora sua trajetória recente tenha sido marcada por lesões frequentes, que levantam dúvidas sobre sua continuidade e ritmo de jogo. Marquinhos, por sua vez, ainda aparece como alternativa relevante, sendo um jogador experiente e profundamente familiarizado com o ambiente da seleção brasileira.

    Outros nomes como Alexsandro (Lille) e Lucas Beraldo (PSG) também são opções para a zaga, aparecendo em convocações recentes e representando uma geração mais jovem de zagueiros. Já Léo Ortiz e Danilo, ambos do Flamengo, além de Fabrício Bruno, do Cruzeiro, também foram convocados por Ancelotti em diferentes momentos do ciclo e podem voltar a vestir a Amarelinha.

    Assim, embora a zaga ainda apresente alguns pilares relativamente claros — especialmente Magalhães e, se estiver saudável, Militão —, o restante das vagas permanece em aberto. A sensação é de um setor que tem talento, mas ainda busca hierarquia e definições mais sólidas rumo à Copa do Mundo de 2026.

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  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Laterais cheias de dúvidas

    Se na zaga ainda existem alguns nomes mais estabelecidos, nas laterais o cenário é bem mais nebuloso. O único jogador que apareceu em todas as quatro convocações de Carlo Ancelotti foi Wesley, lateral-direito, atualmente na Roma, que vive boa temporada no clube italiano. Seu perfil, no entanto, levanta questionamentos, uma vez que ele atua mais como um ala, com forte vocação ofensiva, do que como um lateral. Assim, apesar de poder ajudar na construção ofensiva, a defesa não é seu forte, e isto pode ser um grande problema em jogos de alto nível internacional.

    Na lateral-esquerda, os nomes com mais aparições nas convocações de Ancelotti foram Alex Sandro, do Flamengo, e Caio Henrique, do Monaco, ambos com três convocações. Alex Sandro oferece experiência, familiaridade com o ambiente da seleção brasileira e solidez defensiva; mesmo aos 35 anos, continua sendo titular incontestável no Flamengo. Caio Henrique, por sua vez, é o lateral titular do Monaco, mas recentemente sofreu uma lesão e não poderá participar da próxima data Fifa com o Brasil.

    Além destes, Douglas Santos, do Zenit, é uma opção experiente pela esquerda, enquanto Carlos Augusto, da Inter de Milão, é versátil na defesa, mas pouco joga no time titular do clube italiano. Na lateral-direita, Vanderson, do Monaco, oferece dinamismo e velocidade, porém sofre do mesmo problema de Wesley: é bom ofensivamente, mas frágil na defesa. Também do lado direito, Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, apareceram nas últimas convocações de Ancelotti, mas podem perder oportunidade pela má fase de seus clubes — fator que, consequentemente, reverbera sobre suas próprias atuações individuais. 

    O resultado desse cenário é uma grande incerteza sobre as vagas de titular e reserva nas laterais, que continua a ser a posição mais frágil do Brasil rumo à Copa de 2026.

  • brazil japan(C)Getty images

    Não se pode dar brecha

    Falta segurança na defesa do Brasil. A derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado em Tóquio, é o exemplo mais claro disso. O Brasil chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu a virada após uma sequência de erros defensivos. O primeiro gol japonês nasceu de um passe errado de Fabrício Bruno dentro da própria área, que permitiu a finalização adversária. Após a falha, a defesa brasileira perdeu organização e confiança, permitindo o empate e a virada dos japoneses em poucos minutos. 

    Esse é o tipo de situação que o Brasil não pode dar brecha contra seleções do mais alto calibre como França e Croácia. O mínimo erro pode custar caro, e saber quem colocar em campo para cada tipo de "encaixe" com o ataque adversário é essencial na busca por um sistema sólido. 

    Contra seleções que jogam com ênfase nos pontas, como França e Espanha, seria um erro colocar em campo laterais com características ofensivas; já contra seleções com estilo de jogo que focam na parte central, como Alemanha e Holanda, seria um desperdício colocar laterais menos móveis e com mais caraterísticas de zagueiros, como Alex Sandro 

    No caminho para a Copa do Mundo de 2026, resolver essa fragilidade talvez seja tão ou mais importante do que definir quem jogará no ataque. Hoje, mais do que falta de talento, o que a defesa brasileira parece carecer é de estabilidade e confiança.

  • Carlo Ancelotti Announces Brazil's Team To Face The FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Opinião: a defesa ideal

    Em um cenário ideal em que todos os atletas estão saudáveis, a defesa do Brasil deveria ser Alex Sandro na lateral-esquerda; Gabriel Magalhães e Éder Militão na zaga; e Wesley na lateral-direita. Saindo do banco, Caio Henrique, na esquerda, e Vanderson, na direita. Os reservas da zaga devem ser Marquinhos e Alexsandro, com Lucas Beraldo também sendo uma alternativa no time reserva.

    Existe, também, a possibilidade de jogar com Éder Militão na lateral-direita e começar com Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga. Esta seria uma opção para deixar o time mais compacto e defensivo. No caso contrário, quando a equipe precisar gerar mais perigo no ataque, Militão e Magalhães como dupla de zaga e Wesley (esquerda) e Vanderson (direita) nas laterais seria o esquema ideal para aumentar a quantidade de cruzamentos na área e deixar mais rápida a ligação da defesa com o ataque.

    Diferentemente de anos anteriores, a seleção brasileira não tem "estrelas" nas laterais, mas continua com jogadores bons e competentes. A grande dificuldade de Carlo Ancelotti será saber colocar os atletas que têm a disposição no contexto que melhor os favorecem, e será necessário mesclar atletas mais experientes com mais jovens afim de conseguir dinamismo e consistência na mesma intensidade.

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