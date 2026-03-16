Dúvidas no ataque desviam o foco do verdadeiro problema do Brasil: quem serão os defensores na Copa do Mundo de 2026?

A máxima de que defesas ganham campeonatos é antiga e já foi comprovada inúmeras vezes. Basta olhar para os protagonistas da Itália campeã da Copa do Mundo de 2006, por exemplo. Se o Brasil quiser seguir um roteiro semelhante rumo a 2026, precisará saber exatamente quem serão os responsáveis por proteger a própria área.

Hoje, a seleção conta com um dos melhores zagueiros do mundo: Gabriel Magalhães, peça-chave de um Arsenal defensivamente excepcional e que disputa títulos em todas as competições da temporada. Além dele, porém, quem é outro jogador que tem vaga garantida no quarteto de defesa da seleção brasileira?

A equipe do treinador Carlo Ancelotti disputará, neste mês de março, amistosos contra França (26/3) e Croácia (31/3). A primeira é a vice-campeã da última Copa do Mundo e tem Kylian Mbappé, um dos melhores (senão o melhor) jogadores do planeta. A segunda é a carrasca do Brasil em 2022, responsável pela dolorosa eliminação nas quartas de final do Mundial sediado no Qatar.

Serão, portanto, dois testes importantes para avaliar quem deve permanecer no ciclo e quem pode perder espaço na convocação final para a Copa do Mundo de 2026. E se no ataque o “problema” é a abundância de opções — com diversos jogadores pedindo passagem —, na defesa o cenário é bem diferente: poucos nomes conseguem se destacar o suficiente para reivindicar uma vaga no time titular.