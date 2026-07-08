Duvidar de Jordan Pickford é uma tarefa inútil: o goleiro da Inglaterra continua calando os críticos enquanto se prepara para quebrar um recorde da Copa do Mundo

E, nesse contexto, o que aconteceu no Azteca teve ainda mais importância. A Inglaterra sempre teria momentos em que precisaria aguentar a pressão na Cidade do México, e Pickford precisaria fazer uma grande partida.

O México teve a primeira chance real da partida quando Raúl Jiménez — que deve ter odiado a visão de Pickford no final da partida — ganhou uma cabeçada no primeiro poste, mas Pickford mostrou reações impressionantes e se jogou para a esquerda, desviando a bola para fora. Ele fez outra excelente defesa contra o número 9 do México pouco antes do intervalo, desta vez desviando a cabeçada de Jiménez por cima do travessão. Teria sido um empate devastador para a Inglaterra sofrer, mas, em vez disso, a equipe foi para o intervalo com uma vantagem preciosa de 2 a 1.

E então vieram os últimos 30 minutos, mais ou menos. Pickford parecia saborear cada segundo. Ele gritava com seus zagueiros centrais, organizava a defesa e saía para defender um cruzamento atrás do outro. No final de tudo, ele somou cinco socos, fez três defesas vitais e realizou várias intervenções cruciais.

“Ele não é bonito de se ver, mas, meu Deus, ele é eficaz, e dá para confiar nele; nos momentos decisivos, ele quer estar lá e ser aquele cara”, disse o ex-goleiro da Inglaterra Joe Hart à BBC. “É fundamental ter alguém assim em um time.

“Ser o titular da Inglaterra por tanto tempo e continuar melhorando e se destacando em jogos importantes... Estou muito feliz que ele tenha tido essa noite hoje e ele merece cada elogio que vai receber.”