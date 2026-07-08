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Jordan Pickford England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Duvidar de Jordan Pickford é uma tarefa inútil: o goleiro da Inglaterra continua calando os críticos enquanto se prepara para quebrar um recorde da Copa do Mundo

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J. Pickford
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Noruega x Inglaterra

Os últimos 20 minutos da dramática vitória da Inglaterra sobre o México nas oitavas de final foram perfeitos para Jordan Pickford. Os Três Leões estavam com apenas 10 jogadores em campo, e Thomas Tuchel deixou a missão bem clara: se defender e manter a bola o mais longe possível do gol. Pickford cumpriu sua tarefa à risca.

Foi uma partida dolorosa, tensa e não muito divertida para os torcedores da Inglaterra, já que sua seleção conseguiu uma vitória por 3 a 2 graças a uma defesa histórica. E Pickford parece adorar esse tipo de momento — um goleiro que conta tanto com sua personalidade quanto com sua habilidade entre os postes. E quando a equipe precisa se empenhar ao máximo, Pickford está mais do que disposto a entrar na briga.

Apesar disso, ele continua sendo imensamente subestimado. Talvez seja porque é visto como um rapaz meio pateta de Sunderland. Talvez seja porque joga pelo Everton, time que não é presença constante no futebol europeu, muito menos na Liga dos Campeões. Talvez seja porque seus raros erros ficam mais gravados na memória do que seus inúmeros momentos decisivos.

Mas, no fim das contas, fica claro que Pickford merece ser considerado um dos grandes goleiros da Inglaterra. Uma excelente atuação no Azteca comprovou isso, e agora ele precisa manter esse nível de desempenho para que a Inglaterra consiga realizar seus sonhos na Copa do Mundo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Começo instável

    O início deste torneio não foi nada favorável para Pickford. Seu desempenho contra a Croácia não foi ruim, mas ficou aquém dos padrões que ele mesmo estabelece. Ele defendeu bem um chute de Martin Baturina, mas não conseguiu impedir que a Croácia empatasse em 1 a 1 no primeiro tempo; além disso, alguns de seus passes foram um pouco imprecisos, com Tuchel sendo flagrado pelas câmeras em Dallas repreendendo Pickford por sua distribuição de bola.

    O goleiro do Everton passou por outro momento instável contra Gana, quando teve um pouco de sorte ao evitar um cartão vermelho depois de sair da área, errar a bola e colidir com Prince Adu, que avançava em sua direção. Foi apenas graças a um contato forte do atacante ganês que Pickford não foi expulso durante um jogo monótono que terminou em 0 a 0.

    Já no confronto contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final, Pickford sofreu um gol de Brian Cipenga no seu poste mais próximo, quando a seleção africana abriu o placar em Atlanta. Se Harry Kane não tivesse virado o jogo nos últimos 15 minutos, grande parte da culpa pela derrota teria recaído sobre Pickford.

    • Publicidade
  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Merece todos os elogios"

    E, nesse contexto, o que aconteceu no Azteca teve ainda mais importância. A Inglaterra sempre teria momentos em que precisaria aguentar a pressão na Cidade do México, e Pickford precisaria fazer uma grande partida.

    O México teve a primeira chance real da partida quando Raúl Jiménez — que deve ter odiado a visão de Pickford no final da partida — ganhou uma cabeçada no primeiro poste, mas Pickford mostrou reações impressionantes e se jogou para a esquerda, desviando a bola para fora. Ele fez outra excelente defesa contra o número 9 do México pouco antes do intervalo, desta vez desviando a cabeçada de Jiménez por cima do travessão. Teria sido um empate devastador para a Inglaterra sofrer, mas, em vez disso, a equipe foi para o intervalo com uma vantagem preciosa de 2 a 1.

    E então vieram os últimos 30 minutos, mais ou menos. Pickford parecia saborear cada segundo. Ele gritava com seus zagueiros centrais, organizava a defesa e saía para defender um cruzamento atrás do outro. No final de tudo, ele somou cinco socos, fez três defesas vitais e realizou várias intervenções cruciais.

    “Ele não é bonito de se ver, mas, meu Deus, ele é eficaz, e dá para confiar nele; nos momentos decisivos, ele quer estar lá e ser aquele cara”, disse o ex-goleiro da Inglaterra Joe Hart à BBC. “É fundamental ter alguém assim em um time.

    “Ser o titular da Inglaterra por tanto tempo e continuar melhorando e se destacando em jogos importantes... Estou muito feliz que ele tenha tido essa noite hoje e ele merece cada elogio que vai receber.”

  • Jordan PickfordGetty

    Quebra-recorde

    Hart destaca um ponto importante aqui: Pickford nunca recebeu exatamente o reconhecimento que merece. Tuchel chegou a ressaltar, antes do torneio, que havia disputa por todas as posições, inclusive a de goleiro — sobretudo devido às atuações impressionantes e consistentes de Dean Henderson com a camisa do Crystal Palace.

    No entanto, o histórico de Pickford como goleiro da Inglaterra é praticamente impecável. Após estrear em novembro de 2017, ele rapidamente se consolidou sob o comando de Sir Gareth Southgate. Ele foi titular em todas as partidas de cinco grandes torneios consecutivos e, supondo que essa sequência não termine de forma inesperada contra a Noruega no sábado, Pickford se tornará o jogador da Inglaterra com mais partidas disputadas em Copas do Mundo — superando o recorde de Peter Shilton, de 17 partidas no cenário mundial.

    “Acho que ele é provavelmente o melhor desde que eu me aposentei da seleção inglesa”, disse Shilton. “Se você olhar para o histórico, semifinais de Copa do Mundo, defesas de pênaltis... Acho que ele está provavelmente entre os melhores. Eu o colocaria lá no topo como o melhor. Obviamente, David Seaman está bem próximo. Mas acho que, de modo geral, olhando para a situação dele como um todo, ele é provavelmente o melhor desde que eu joguei.”

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  • Jordan Pickford EnglandGetty

    Ações heróicas repetidas

    Pickford também teve muitos momentos memoráveis ao longo dos anos. Em 2018, ele foi peça fundamental da seleção inglesa que superou muitos desafios na Copa do Mundo, defendendo um pênalti crucial na vitória da Inglaterra nos pênaltis contra a Colômbia nas oitavas de final, antes de apresentar uma atuação que lhe rendeu o prêmio de Melhor Jogador da Partida contra a Suécia nas quartas de final.

    Ele voltou a brilhar na final da Euro 2020, defendendo dois pênaltis durante a derrota de partir o coração para a Itália em Wembley. Ele repetiu feitos heróicos em 2024, defendendo um pênalti de Manuel Akanji na vitória da Inglaterra sobre a Suíça nas quartas de final. No total, Pickford defendeu quatro dos 14 pênaltis que enfrentou em disputas de pênaltis na Copa do Mundo e na Eurocopa.

    “Quando se trata de uma disputa de pênaltis, acho que não escolheria mais ninguém”, disse o ex-goleiro da Inglaterra Ben Foster em 2024. “Acho que, naquele momento em que chega a disputa de pênaltis, ele está realmente pensando: ‘É hora do show, cara’.” Se fosse possível medir o nível de adrenalina no sangue ou coletar uma amostra do quanto de adrenalina está circulando pelo corpo dele naquele momento, acho que estaria no nível máximo, bem no limite. É como se ele tivesse tomado seis espressos duplos.”

    Já em jogadas abertas, Pickford tem estado praticamente sem erros desde que se tornou o goleiro titular do seu país. Modelos estatísticos sugerem que ele cometeu apenas um erro que resultou em gol desde 2018. Seria difícil encontrar muitos goleiros tão confiáveis.

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Sr. Confiável

    O mesmo se aplica no âmbito dos clubes. Pickford é o goleiro titular mais antigo da Premier League, sendo o número 1 do Everton há quase 10 anos. Ele foi eleito o Jogador da Temporada dos Toffees em 2022, 2023 e 2024 e, desde a temporada 2022-23, defendeu mais gols do que qualquer outro goleiro da liga, segundo a Opta.

    “Ele é um goleiro de ponta, fez defesas espetaculares durante toda a temporada, é totalmente capaz disso”, continuou Hart após a partida contra o México.

    E sim, pelo Everton, Pickford cometeu alguns erros. Ele ficará para sempre associado a um ou dois erros de grande repercussão, entre os quais se destaca uma entrada terrível em Virgil Van Dijk que rompeu o ligamento cruzado anterior do zagueiro central do Liverpool. No entanto, todos os treinadores do Everton desde 2017 mantiveram a confiança nele.

    Pickford é um líder para os Toffees e fez uma série de grandes defesas por um time que, em inúmeras ocasiões, precisou que ele estivesse no seu melhor para afastar a ameaça do rebaixamento.

  • Erling HaalandGetty Images

    Um adversário conhecido

    Pickford sabe que precisará estar no seu melhor em Miami no sábado, especialmente com um adversário conhecido nas fileiras da Noruega. Erling Haaland tem feito festa contra o Everton durante sua passagem pela Premier League, marcando sete gols contra Pickford desde que chegou ao Manchester City; apenas quatro goleiros tiveram que tirar a bola do fundo da rede com mais frequência contra o norueguês.

    Também não ajuda o fato de Haaland ter marcado em cada uma de suas últimas 14 partidas oficiais pela Noruega, somando impressionantes 27 gols nesse período. Ele praticamente sozinho derrotou o Brasil nas oitavas de final, apesar de ter tocado pouquíssimo na bola, marcando dois gols maravilhosos que mandaram a Seleção para casa mais cedo. Em resumo, ele é o atacante mais letal do mundo no momento — e não há ninguém nem de longe que se aproxime.

    No entanto, se há algo que os últimos torneios deveriam ter ensinado à Inglaterra, é que Pickford tem uma tendência a se destacar nos momentos mais decisivos. Os Três Leões entram na partida de sábado como ligeiros favoritos, mas também sabem que a Noruega percorreu o caminho mais difícil para chegar até aqui. Além disso, estão certamente mais descansados, tendo feito com que a partida contra o Brasil parecesse relativamente rotineira em comparação com as dificuldades da Inglaterra no México.

    Mais uma vez, parece provável que seja uma partida em que Pickford será chamado a agir em momentos cruciais. A boa notícia? Ele costuma atender a esse chamado.

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