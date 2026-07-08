Duvidar de Jordan Pickford é uma tarefa inútil: o goleiro da Inglaterra continua calando os críticos enquanto se prepara para quebrar um recorde da Copa do Mundo

Foi uma partida dolorosa, tensa e não muito divertida para os torcedores da Inglaterra, já que sua seleção conseguiu uma vitória por 3 a 2 graças a uma defesa histórica. E Pickford parece adorar esse tipo de momento — um goleiro que conta tanto com sua personalidade quanto com sua habilidade entre os postes. E quando a equipe precisa se empenhar ao máximo, Pickford está mais do que disposto a entrar na briga.
Apesar disso, ele continua sendo imensamente subestimado. Talvez seja porque é visto como um rapaz meio pateta de Sunderland. Talvez seja porque joga pelo Everton, time que não é presença constante no futebol europeu, muito menos na Liga dos Campeões. Talvez seja porque seus raros erros ficam mais gravados na memória do que seus inúmeros momentos decisivos.
Mas, no fim das contas, fica claro que Pickford merece ser considerado um dos grandes goleiros da Inglaterra. Uma excelente atuação no Azteca comprovou isso, e agora ele precisa manter esse nível de desempenho para que a Inglaterra consiga realizar seus sonhos na Copa do Mundo.