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Dusan Vlahovic está de saída! O atacante vai sair de graça após o fracasso das negociações contratuais com a Juventus - mas para onde ele irá?
Diferenças irreconciliáveis quanto às reivindicações salariais
Após quatro anos e meio no Allianz Stadium, os caminhos de Vlahovic e da Juventus estão prestes a se separar. O clube e o centroavante não conseguiram chegar a um acordo para a renovação do contrato, que está previsto para expirar em 30 de junho. As últimas rodadas de negociações revelaram uma diferença intransponível entre as exigências do jogador da seleção sérvia e o pacote financeiro oferecido pela diretoria da Bianconeri.
De acordo com a La Gazzetta dello Sport, Vlahovic exigia um salário de € 8 milhões por temporada para renovar seu contrato, complementado por bônus de assinatura significativos e comissões de agente. O CEO da Juventus, Comolli, manteve-se firme em uma oferta de € 6 milhões mais bônus relacionados ao desempenho, recusando-se a atender às exigências da comitiva por “encargos adicionais”. Com nenhuma das partes disposta a ceder, as negociações foram encerradas definitivamente, abrindo caminho para uma saída de grande repercussão.
Segundo relatos, times como Chelsea, Newcastle, Barcelona e Bayern de Munique entraram em contato com sua comitiva, embora ainda não esteja claro onde o atacante irá parar.
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Spalletti fica frustrado com o revés no mercado de transferências
O fracasso dessas negociações representa um duro golpe para o técnico Luciano Spalletti, que sempre demonstrou abertamente sua admiração pelo atacante. Spalletti, que supostamente já viu fracassarem as tentativas de contratação de Bernardo Silva e Alisson, via Vlahovic como um pilar fundamental de seu projeto. Após a vitória contra o Lecce, há menos de um mês, o técnico enfatizou a importância do atacante para seu esquema tático.
“A ausência de Vlahovic é algo que sofremos como pão de cada dia”, disse Spalletti. “Não se pode jogar futebol sem alguém com as características dele, sem um atacante físico e forte que marque gols. A renovação? O clube, pelo que sei, tentou fazer e estabelecer um contato desse tipo e tentará novamente, porque é isso que me dizem e eu confio nos meus diretores.”
Apesar do apoio público do técnico, a realidade financeira ditou um desfecho diferente para os planos esportivos do clube.
Um histórico de inconsistência em Turim
Vlahovic chegou a Turim em janeiro de 2022, vindo da Fiorentina, por um valor de 70 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em bônus, sendo aclamado como o sucessor de Cristiano Ronaldo. No entanto, sua passagem pelo clube tem sido marcada pela irregularidade. Embora tenha dado mostras de brilhantismo, os críticos frequentemente apontavam a falta do “instinto de matador” exigido em um clube europeu de primeira linha. A novela em torno de sua renovação durou mais de 18 meses, passando por várias trocas de comando técnico.
Inicialmente, o ex-diretor Cristiano Giuntoli parecia disposto a vender o atacante em 2025 para evitar uma saída sem custos. No entanto, sob a liderança de Comolli e com a chegada de Spalletti, a renovação voltou a ser prioridade, especialmente depois que Vlahovic recuperou a forma com quatro gols nos últimos quatro jogos do campeonato. No fim das contas, a lesão de longa duração que ele sofreu em novembro e a consequente falta de grandes ofertas europeias impediram uma venda antecipada, levando ao impasse atual.
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Reconstruindo o ataque da Juventus
A saída de Vlahovic deixa um enorme vazio no ataque da Juventus, obrigando o clube a buscar dois novos atacantes na próxima janela de transferências. A situação é complicada pelo fato de que a comissão técnica já descartou outros alvos. Notícias sugerem que tanto Loïs Openda quanto Jonathan David foram descartados como opções por Spalletti, deixando a equipe de contratações com uma tarefa difícil na busca por um substituto para o principal atacante.
Do ponto de vista financeiro, permitir que Vlahovic chegue ao fim de seu contrato liberará mais de € 40 milhões no balanço patrimonial, proporcionando algum espaço para investimentos futuros.