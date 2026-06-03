Após quatro anos e meio no Allianz Stadium, os caminhos de Vlahovic e da Juventus estão prestes a se separar. O clube e o centroavante não conseguiram chegar a um acordo para a renovação do contrato, que está previsto para expirar em 30 de junho. As últimas rodadas de negociações revelaram uma diferença intransponível entre as exigências do jogador da seleção sérvia e o pacote financeiro oferecido pela diretoria da Bianconeri.

De acordo com a La Gazzetta dello Sport, Vlahovic exigia um salário de € 8 milhões por temporada para renovar seu contrato, complementado por bônus de assinatura significativos e comissões de agente. O CEO da Juventus, Comolli, manteve-se firme em uma oferta de € 6 milhões mais bônus relacionados ao desempenho, recusando-se a atender às exigências da comitiva por “encargos adicionais”. Com nenhuma das partes disposta a ceder, as negociações foram encerradas definitivamente, abrindo caminho para uma saída de grande repercussão.

Segundo relatos, times como Chelsea, Newcastle, Barcelona e Bayern de Munique entraram em contato com sua comitiva, embora ainda não esteja claro onde o atacante irá parar.