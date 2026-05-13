Dusan Vlahovic é oferecido ao Atlético de Madrid enquanto o atacante da Juventus se prepara para uma transferência a título gratuito

Em um desdobramento que deve preocupar os torcedores da Juventus, o Atlético de Madrid teria sido contatado a respeito da possível contratação de Vlahovic. Com seu contrato atual previsto para expirar em 1º de julho, o atacante está legalmente autorizado a negociar com clubes estrangeiros, e um intermediário teria entrado em contato com o gigante espanhol para propor uma transferência para o Metropolitano.

Diego Simeone é conhecido por ser um admirador de atacantes centrais físicos e precisos, e Vlahovic se encaixa perfeitamente nesse perfil. Embora a Juve continue esperançosa de chegar a um acordo, o fato de seu nome estar circulando entre a elite europeia sugere que o jogador de 26 anos está considerando seriamente suas opções fora da Série A.