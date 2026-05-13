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Dusan Vlahovic é oferecido ao Atlético de Madrid enquanto o atacante da Juventus se prepara para uma transferência a título gratuito
O Atlético surge como destino surpresa
Em um desdobramento que deve preocupar os torcedores da Juventus, o Atlético de Madrid teria sido contatado a respeito da possível contratação de Vlahovic. Com seu contrato atual previsto para expirar em 1º de julho, o atacante está legalmente autorizado a negociar com clubes estrangeiros, e um intermediário teria entrado em contato com o gigante espanhol para propor uma transferência para o Metropolitano.
Diego Simeone é conhecido por ser um admirador de atacantes centrais físicos e precisos, e Vlahovic se encaixa perfeitamente nesse perfil. Embora a Juve continue esperançosa de chegar a um acordo, o fato de seu nome estar circulando entre a elite europeia sugere que o jogador de 26 anos está considerando seriamente suas opções fora da Série A.
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Obstáculos nas negociações contratuais
O principal motivo para o impasse nas negociações entre os Bianconeri e seu atacante estrela gira em torno das expectativas salariais. De acordo com o Calciomercato.com, Vlahovic está exigindo um pacote no valor de € 8 milhões por temporada. No entanto, a Juventus está disposta, neste momento, a oferecer apenas um contrato na faixa de € 6 milhões por ano, já que busca controlar sua folha salarial.
A discrepância é particularmente acentuada quando se consideram os ganhos atuais de Vlahovic. Seu contrato atual foi negociado durante uma era econômica diferente para o clube de Turim, e os novos termos propostos representariam essencialmente um corte salarial de 50% em comparação com seus ganhos máximos anteriores. Essa diferença financeira continua sendo o maior obstáculo para qualquer possível renovação.
Grandes nomes acompanhando a situação
O Real Madrid está longe de ser o único clube a acompanhar de perto a situação do jogador da seleção sérvia. Se Vlahovic realmente chegar ao mercado como jogador sem contrato, ele poderá escolher entre as principais ligas da Europa. Grandes clubes tradicionais, como Bayern de Munique e Barcelona, há muito tempo são associados ao ex-jogador da Fiorentina, vendo-o como uma solução de longo prazo para suas necessidades no ataque.
Na Premier League, o Arsenal continua sendo apontado como interessado, tendo perdido o atacante quando ele se transferiu originalmente para a Juventus em 2022. Além disso, acredita-se que o AC Milan esteja atento à situação, podendo oferecer a Vlahovic a chance de permanecer na Itália ao se transferir para um rival direto na disputa pelo Scudetto.
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As exigências dos agentes aumentam a complexidade
Além do salário pessoal do jogador, há a questão importante das taxas e comissões dos agentes. Segundo relatos, a equipe de Vlahovic estaria exigindo uma comissão substancial para fechar qualquer renovação com a Juventus. Essas exigências costumam ser mais fáceis de atender quando um jogador se transfere como agente livre, já que o clube contratante economiza dezenas de milhões em taxas de transferência.