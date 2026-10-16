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Duro golpe para o Chelsea! Pesadelo de Reece James com lesões continua, e capitão passa por cirurgia após nova lesão no joelho
Mais um revés para o capitão do Chelsea
O lateral de 26 anos teve de acompanhar de fora a recente goleada por 5 a 1 sobre o Bournemouth em Stamford Bridge. A equipe médica avaliou o defensor após ele sofrer uma pancada no treino e concluiu que uma cirurgia era inevitável para resolver o problema.
Após um pequeno procedimento bem-sucedido, o jogador da seleção inglesa já iniciou seu programa de reabilitação em Cobham. Ele permanecerá sob a supervisão constante da equipe médica do clube enquanto trabalha para recuperar a plena forma física, embora não tenha sido estabelecido um prazo definido para sua recuperação.
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Chelsea confirma detalhes da cirurgia
O Chelsea divulgou um comunicado oficial para esclarecer a condição de seu capitão e apontou a necessidade da cirurgia após as avaliações iniciais. O clube detalhou as medidas tomadas depois que o defensor relatou o problema.
“O capitão Reece James passou por uma pequena cirurgia no joelho, realizada com sucesso”, informou o comunicado. “O jogador de 26 anos não participou da vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth, no sábado, em Stamford Bridge, enquanto passava por avaliações médicas após a lesão sofrida em um treinamento. Essas avaliações confirmaram que a cirurgia seria o procedimento necessário.”
O Chelsea reafirmou seu compromisso de ajudar o jogador a voltar aos gramados e acrescentou: “Reece já iniciou sua recuperação e contará com o apoio do departamento médico do clube em Cobham durante esta fase de reabilitação. Todos no Chelsea desejam uma rápida recuperação a Reece e o apoiarão em seu retorno.”
Uma história de frustração já conhecida
Essa mais recente intervenção cirúrgica se soma ao preocupante histórico de problemas físicos do defensor nas últimas temporadas. Antes da pausa para as seleções, outra contusão o tirou da derrota por 3 a 0 para o Brentford, o que posteriormente lhe custou uma vaga na convocação da Inglaterra feita por Thomas Tuchel.
James havia voltado brevemente aos treinos antes do confronto com o Bournemouth, aumentando as esperanças de um retorno iminente. No entanto, o técnico Xabi Alonso revelou que o defensor sentiu desconforto imediatamente.
“Ele sentiu algo, mas depois que fizemos os exames no fim da tarde”, explicou Alonso. “Ele teve alguns pequenos problemas no joelho, então precisamos verificar quanto tempo isso vai durar. Vamos avaliá-lo semana a semana.”
- Craig Mercer
Desafio contra o Everton se aproxima
O Chelsea terá de enfrentar os próximos compromissos da Premier League sem seu influente capitão, a começar por uma difícil visita ao Everton no Hill Dickinson Stadium, no sábado.
Com James afastado por tempo indeterminado, Alonso precisará recorrer a outras opções pelo lado direito para manter o embalo da vitória contundente sobre o Bournemouth. O Chelsea espera que seu departamento médico cuide de James com cautela para evitar que seu quadro se agrave ainda mais.
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