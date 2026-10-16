O Chelsea divulgou um comunicado oficial para esclarecer a condição de seu capitão e apontou a necessidade da cirurgia após as avaliações iniciais. O clube detalhou as medidas tomadas depois que o defensor relatou o problema.

“O capitão Reece James passou por uma pequena cirurgia no joelho, realizada com sucesso”, informou o comunicado. “O jogador de 26 anos não participou da vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth, no sábado, em Stamford Bridge, enquanto passava por avaliações médicas após a lesão sofrida em um treinamento. Essas avaliações confirmaram que a cirurgia seria o procedimento necessário.”

O Chelsea reafirmou seu compromisso de ajudar o jogador a voltar aos gramados e acrescentou: “Reece já iniciou sua recuperação e contará com o apoio do departamento médico do clube em Cobham durante esta fase de reabilitação. Todos no Chelsea desejam uma rápida recuperação a Reece e o apoiarão em seu retorno.”



