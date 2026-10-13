O Liverpool terá uma tarefa difícil na Champions League da UEFA nesta quarta-feira: enfrentará o LASK em um jogo decisivo sem três de seus jogadores de ataque mais influentes. Alexander Isak, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai devem desfalcar a equipe.

O trio já havia ficado de fora da derrota do Liverpool por 3 a 0 para o Manchester City no domingo. As ausências ocorreram após uma série de problemas físicos surgidos durante a última Data Fifa. Segundo relatos, Isak e Gakpo precisaram encerrar antecipadamente seus compromissos com as seleções devido a problemas na coxa e no tornozelo, enquanto Szoboszlai voltou da seleção da Hungria com um problema na parte posterior da coxa.

Nenhum dos três conseguiu demonstrar que estava em condições de jogar a tempo da viagem à Raiffeisen Arena. Por isso, ficaram fora da delegação de 23 jogadores que viajou à Áustria.