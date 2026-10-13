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Duro golpe! Liverpool terá três desfalques importantes para duelo pela Champions League, e crise de lesões se agrava
Liverpool sofre golpe triplo por lesões
O Liverpool terá uma tarefa difícil na Champions League da UEFA nesta quarta-feira: enfrentará o LASK em um jogo decisivo sem três de seus jogadores de ataque mais influentes. Alexander Isak, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai devem desfalcar a equipe.
O trio já havia ficado de fora da derrota do Liverpool por 3 a 0 para o Manchester City no domingo. As ausências ocorreram após uma série de problemas físicos surgidos durante a última Data Fifa. Segundo relatos, Isak e Gakpo precisaram encerrar antecipadamente seus compromissos com as seleções devido a problemas na coxa e no tornozelo, enquanto Szoboszlai voltou da seleção da Hungria com um problema na parte posterior da coxa.
Nenhum dos três conseguiu demonstrar que estava em condições de jogar a tempo da viagem à Raiffeisen Arena. Por isso, ficaram fora da delegação de 23 jogadores que viajou à Áustria.
- AFP
Iraola dá atualização sobre condições físicas
O técnico Andoni Iraola já havia manifestado preocupação com a disponibilidade de seus principais jogadores após a derrota para o Manchester City. O treinador do Liverpool admitiu que os prazos de recuperação eram curtos diante do pouco tempo entre as partidas.
“Dom voltou da seleção com uma sensação de rigidez, uma sobrecarga”, explicou o técnico, segundo a ESPN. “No treino, nós o colocamos como jogador coringa e tentamos poupá-lo, mas ele sentia um incômodo muito leve. Agora temos quatro jogos em 10 dias, então vai ser difícil, porque viajamos para a Áustria em dois dias. Acho que vai ser difícil recuperar qualquer um dos jogadores.”
Reação após revés diante do Manchester City
O Liverpool chega ao confronto em busca de estabilidade após um início difícil na Premier League. A dolorosa derrota por 3 a 0 para o Manchester City na última partida deixou a equipe na nona posição da tabela, com apenas nove pontos nas seis primeiras rodadas e a nove pontos do líder City.
Na Champions League, porém, há um motivo para otimismo: o Liverpool estreou com uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, enquanto o LASK tenta se recuperar após perder sua primeira partida por 1 a 0 para o AEK Atenas.
- Getty Images Sport
Um triplo golpe de alto custo
A ausência do trio será um duro golpe para o Liverpool. A produção ofensiva dos três fará muita falta, como mostra o desempenho de Szoboszlai nesta temporada. O meio-campista húngaro já marcou três gols em apenas sete partidas, considerando todas as competições. A ausência de Isak pode ter um impacto ainda maior: após uma temporada de estreia decepcionante, ele começa a mostrar seu verdadeiro potencial. Isak marcou quatro gols em sete jogos neste ano. Por fim, a ausência de Gakpo reduz ainda mais as opções ofensivas do Liverpool. O atacante holandês marcou dois gols em seis partidas.
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