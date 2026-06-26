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Duplo susto com lesões na seleção da Inglaterra: Reece James e Declan Rice faltam ao treino antes do último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Panamá
James enfrenta uma corrida contra o tempo para recuperar a forma após lesão no tendão da coxa
O capitão do Chelsea é a principal preocupação da comissão médica da Inglaterra, depois que ele não compareceu ao treino na quinta-feira. O lateral-direito de 26 anos sofreu uma lesão no tendão da coxa durante o empate sem gols contra Gana na terça-feira e agora está sendo acompanhado de perto. Dado seu histórico significativo de lesões musculares, a comissão técnica está muito relutante em correr riscos desnecessários com a condição física do zagueiro.
O momento em que a lesão ocorreu é particularmente frustrante para Tuchel, que tem opções limitadas no lado direito da defesa. A Inglaterra já havia perdido Tino Livramento devido a uma lesão na panturrilha que o tirou do torneio antes mesmo de a competição começar, o que significa que uma ausência prolongada de James deixaria o elenco perigosamente enfraquecido nessa posição à medida que as fases eliminatórias se aproximam.
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Rice lida com dores nervosas contínuas
Rice também ficou de fora do treino na base de treinamento da Inglaterra, tendo saído da partida anterior com uma forte bandagem na panturrilha esquerda. No entanto, a situação do meio-campista do Arsenal parece ser menos preocupante, segundo a BBC. Rice revelou recentemente que vem lidando com dores neuropáticas no tendão da coxa desde o período de festas de fim de ano, uma condição que vem controlando nos bastidores há vários meses.
O jogador de 27 anos tem se manifestado abertamente sobre a “quantidade absurda de jogos” no calendário do futebol moderno, após uma temporada exaustiva em que disputou 55 partidas pelo clube. Embora Rice tenha dito à comissão técnica que estava “tudo bem” após o empate com Gana, sua ausência nos treinos sugere que a Inglaterra está tomando todas as precauções para garantir que seu craque do meio-campo esteja disponível para a reta final do torneio.
Tuchel avalia as opções de rodízio
Com a classificação para as oitavas de final praticamente garantida, Tuchel pode aproveitar a partida contra o Panamá para fazer algumas alterações no time, embora tenha alertado contra a realização de muitas mudanças de uma só vez. O alemão afirmou: “Não tenho receio de fazer algumas rotações agora. Alguns jogadores devem entrar em campo, mas talvez isso seja feito de forma mais moderada. Nem sempre é justo simplesmente fazer a rotação dos jogadores e dizer: ‘OK, vamos jogar bem’. Vamos ver.”
Caso James e Rice sejam considerados inadequados para a escalação inicial, Tuchel tem vários planos alternativos em mãos. Ezri Konsa pode ser escalado como lateral-direito, enquanto o jovem Nico O’Reilly, do Manchester City, e Kobbie Mainoo, do United, aguardam sua chance. Há também a tentação de fazer alterações para proteger Rice de uma possível suspensão, já que ele está atualmente a um cartão amarelo de ser suspenso por uma partida.
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A missão contra o Panamá
Apesar das preocupações com lesões, a Inglaterra continua em boa posição para liderar o Grupo L, caso consiga vencer o Panamá. Tuchel defendeu o desempenho de sua equipe contra Gana, enfatizando a necessidade de estabilidade. “Ainda há um longo caminho pela frente e ninguém ganhou uma Copa do Mundo marcando quatro gols por partida e jogando só no ataque”, insistiu o técnico. “Nossa responsabilidade é dar tudo de nós.”
Os Três Leões lideram atualmente o grupo com um gol de vantagem sobre as Estrelas Negras, e uma vitória em Nova Jersey garantiria a eles um caminho teoricamente mais fácil na primeira fase eliminatória. Com Bukayo Saka também voltando gradualmente à plena forma física após seus problemas no tendão de Aquiles, o trabalho da equipe médica em Kansas City pode, no fim das contas, definir as ambições da Inglaterra na Copa do Mundo.