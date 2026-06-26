Duplo susto com lesões na seleção da Inglaterra: Reece James e Declan Rice faltam ao treino antes do último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Panamá

O capitão do Chelsea é a principal preocupação da comissão médica da Inglaterra, depois que ele não compareceu ao treino na quinta-feira. O lateral-direito de 26 anos sofreu uma lesão no tendão da coxa durante o empate sem gols contra Gana na terça-feira e agora está sendo acompanhado de perto. Dado seu histórico significativo de lesões musculares, a comissão técnica está muito relutante em correr riscos desnecessários com a condição física do zagueiro.

O momento em que a lesão ocorreu é particularmente frustrante para Tuchel, que tem opções limitadas no lado direito da defesa. A Inglaterra já havia perdido Tino Livramento devido a uma lesão na panturrilha que o tirou do torneio antes mesmo de a competição começar, o que significa que uma ausência prolongada de James deixaria o elenco perigosamente enfraquecido nessa posição à medida que as fases eliminatórias se aproximam.



