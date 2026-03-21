Más notícias no Bologna na véspera do importante confronto em casa pelo campeonato contra a Lazio. Italiano terá, de fato, que dispensar tanto Tommaso Pobega quanto Jens Odgaard, ambos afastados devido a uma lesão muscular.
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Duplo golpe para o Bologna: Pobega e Odgaard estão fora do jogo contra a Lazio. A lista de convocados de Italiano e o estado dos dois lesionados
A SITUAÇÃO DE POBEGA E ODGAARD
Conforme informa o boletim médico divulgado pelo Bologna, Pobega e Odgaard não estarão em campo amanhã no 'Dall'Ara' devido a uma lesão muscular: o primeiro no iliopsoas direito e o segundo na coxa esquerda. O objetivo do Bologna é recuperar os dois jogadores a tempo da partida fora de casa contra o Cremona, no dia 5 de abril, durante a Páscoa.
A CONVOCAÇÃO
Esta é a lista dos convocados do Bologna:
Goleiros: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Defensores: Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Meio-campistas: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.
Atacantes: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.
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