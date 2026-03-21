Duplo golpe para o Bologna: Pobega e Odgaard estão fora do jogo contra a Lazio. A lista de convocados de Italiano e o estado dos dois lesionados

Conforme informa o boletim médico divulgado pelo Bologna, Pobega e Odgaard não estarão em campo amanhã no 'Dall'Ara' devido a uma lesão muscular: o primeiro no iliopsoas direito e o segundo na coxa esquerda. O objetivo do Bologna é recuperar os dois jogadores a tempo da partida fora de casa contra o Cremona, no dia 5 de abril, durante a Páscoa.