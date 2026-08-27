Após a suada vitória em Craven Cottage, Alonso revelou que seus astros ausentes sofreram problemas leves durante o treinamento. O treinador espanhol destacou uma abordagem cautelosa em relação à condição física dos jogadores nos estágios iniciais da campanha.

"Durante a semana eles tiveram alguns contratempos", explicou Alonso durante sua entrevista coletiva pré-jogo na tarde de quarta-feira. "Com o Moi, e com qualquer [jogador], não queremos correr muito risco. Eles não estavam prontos para jogar esta noite."

O técnico do Chelsea deu uma nova atualização sobre a condição da dupla antes do confronto com o Luton. Alonso confirmou a ausência imediata deles, mas ofereceu um vislumbre de otimismo em relação ao calendário da liga no fim de semana.

"Para amanhã, não, os dois não vão conseguir", afirmou Alonso. "Vamos ver, espero que o Moi possa estar disponível no fim de semana, mas precisamos verificar um pouco mais com o Marco. Fora isso, todos a partir de segunda-feira estão bem, o Cole [Palmer] está absolutamente bem."



