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Duplo golpe de lesão para o Chelsea, já que Xabi Alonso confirma que Moises Caicedo e reforço de verão vão desfalcar o duelo com o Luton
Chelsea sem dupla importante para a Copa da Liga Inglesa
Depois de iniciar sua campanha na Premier League com uma vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Fulham na noite de segunda-feira, o Chelsea agora volta sua atenção para a copa nacional. No entanto, a equipe de Alonso terá de enfrentar o compromisso de quinta-feira pela Copa da Liga contra o Luton Town sem duas estrelas cruciais.
Nem Caicedo nem o recém-contratado Palestra atuaram no dérbi do oeste de Londres. Os dois jogadores seguem indisponíveis para o próximo compromisso em Stamford Bridge, limitando significativamente a capacidade de Alonso de rodar sua equipe titular. Palestra, que chegou da Atalanta na última janela de transferências, enfrenta um prazo incerto para seu retorno, enquanto Caicedo parece estar um pouco mais perto de voltar.
- AFP
Alonso explica contratempos por lesão
Após a suada vitória em Craven Cottage, Alonso revelou que seus astros ausentes sofreram problemas leves durante o treinamento. O treinador espanhol destacou uma abordagem cautelosa em relação à condição física dos jogadores nos estágios iniciais da campanha.
"Durante a semana eles tiveram alguns contratempos", explicou Alonso durante sua entrevista coletiva pré-jogo na tarde de quarta-feira. "Com o Moi, e com qualquer [jogador], não queremos correr muito risco. Eles não estavam prontos para jogar esta noite."
O técnico do Chelsea deu uma nova atualização sobre a condição da dupla antes do confronto com o Luton. Alonso confirmou a ausência imediata deles, mas ofereceu um vislumbre de otimismo em relação ao calendário da liga no fim de semana.
"Para amanhã, não, os dois não vão conseguir", afirmou Alonso. "Vamos ver, espero que o Moi possa estar disponível no fim de semana, mas precisamos verificar um pouco mais com o Marco. Fora isso, todos a partir de segunda-feira estão bem, o Cole [Palmer] está absolutamente bem."
Dúvidas no gol e oportunidade para Penders
Além do departamento médico, o Chelsea está lidando com intensa especulação sobre transferências. O goleiro titular Robert Sanchez foi alvo de escrutínio por sua atuação contra o Fulham, gerando relatos de que o Chelsea pode mirar Emiliano Martinez, do Aston Villa, antes do prazo final. Como consequência, o goleiro reserva Mike Penders pode ganhar uma oportunidade para impressionar debaixo das traves contra o Luton Town.
Ao abordar a escolha do goleiro, Alonso manteve cautela: "Penders faz parte do elenco, então ele tem uma oportunidade. Nós vamos decidir e então vou informar o time aos jogadores amanhã, então prefiro respeitar que eles saibam primeiro."
Enquanto isso, Enzo Fernandez deve atuar na quinta-feira apesar das ligações persistentes com o Manchester City. Elogiando o foco do argentino, Alonso acrescentou: "Enzo, sim, esperamos que ele esteja envolvido. Ele está treinando muito bem, é um bom profissional e estará envolvido."
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Fernandez envolvido em meio a ligações com transferência para o City
Um jogador que parece certo de atuar é Enzo Fernandez, apesar dos rumores persistentes que ligam o meio-campista argentino a uma transferência sensacional para o Manchester City. Alonso foi rápido em elogiar o profissionalismo do vencedor da Copa do Mundo de 2022 e confirmou sua disponibilidade para a próxima partida. O técnico acrescentou: "Enzo, sim, esperamos que ele esteja envolvido. Ele está treinando muito bem, é um bom profissional e estará envolvido."
Enquanto Caicedo tenta estar em forma para o próximo jogo do Chelsea pela Premier League neste fim de semana, o clube ainda monitora seus ausentes de longo prazo. Jordan Henderson e Emmanuel Emegha perderam a vitória na rodada de abertura e seguem fora, embora seja esperado que retomem os treinamentos completos dentro de duas semanas.
Uma vitória sobre o Luton garantiria a classificação na Carabao Cup e manteria o embalo inicial sob o comando de Alonso. No entanto, o técnico precisa equilibrar cuidadosamente sua escolha de equipe para evitar agravar os problemas físicos atuais antes de uma exigente sequência de jogos no cenário doméstico.
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