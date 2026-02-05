Goal.com
Luis Felipe Gonçalves

A dupla na mira do Fluminense após o Tricolor perder disputa com o Palmeiras por Jhon Arias

Após chegar ao máximo de suas cifras para igualar a oferta do Alviverde, o Fluminense desistiu da contratação de Jhon Arias e já possui novos alvos na mira

De acordo com apuração do UOL, a diretoria do Fluminense decidiu adotar uma postura mais cautelosa na negociação por Jhon Arias, priorizando o equilíbrio financeiro do clube. A avaliação interna foi de agir com racionalidade, deixando de lado o componente emocional ligado à forte identificação do colombiano com o Tricolor.

O Flu chegou a formalizar uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões na cotação atual) ao Wolverhampton pelo meia-atacante, mas a oferta foi prontamente recusada. A diretoria tricolor tinha ciência de que o valor dificilmente seria aceito, ainda assim optou por oficializar a tentativa antes de encerrar as conversas.

Com isso, Jhon Arias ficará muito próximo de ser confirmado como reforço do Palmeiras. O clube alviverde acertou a contratação do jogador por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões), com contrato válido por quatro temporadas. O negócio ainda contou com um efeito indireto do Flamengo, que anteriormente teve uma proposta de 23 milhões de euros recusada, ajudando a inflacionar o valor final da operação.

    Quem são os novos alvos do Fluminense?

    Diante da desistência por Arias, a diretoria do Fluminense passou a concentrar esforços em outras frentes nesta janela de transferências. Dois nomes estão no radar: o zagueiro Nino, que defendeu o clube entre 2019 e 2023 e atualmente está no Zenit, e o atacante Denis Bouanga, destaque do LAFC, da MLS.

    No caso de Nino, já existe um acordo verbal para o retorno às Laranjeiras. O entrave está na postura do Zenit, que faz jogo duro para liberar o defensor neste momento, sobretudo por considerá-lo peça-chave do elenco russo.

    Já por Bouanga, atacante gabonês de 31 anos, o Fluminense apresentou uma proposta de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 78,7 milhões), que está nas mãos do clube norte-americano. O jogador também despertou o interesse do Inter Miami, de Lionel Messi, o que pode aumentar a concorrência. 

    Internamente, o Fluminense não pretende se posicionar oficialmente sobre a saída definitiva de Jhon Arias. Pelo clube, o colombiano disputou 230 partidas, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências, além de conquistar a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e dois bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara, em 2022 e 2023.

    O que vem pela frente?

    Enquanto ajusta sua estratégia no mercado após perder a disputa por Arias, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo nesta quinta-feira (05), quando enfrenta o Bahia, em Salvador, às 19h (de Brasília), pela sequência do Brasileirão 2026.

