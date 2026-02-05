A dupla na mira do Fluminense após o Tricolor perder disputa com o Palmeiras por Jhon Arias

De acordo com apuração do UOL, a diretoria do Fluminense decidiu adotar uma postura mais cautelosa na negociação por Jhon Arias, priorizando o equilíbrio financeiro do clube. A avaliação interna foi de agir com racionalidade, deixando de lado o componente emocional ligado à forte identificação do colombiano com o Tricolor.

O Flu chegou a formalizar uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões na cotação atual) ao Wolverhampton pelo meia-atacante, mas a oferta foi prontamente recusada. A diretoria tricolor tinha ciência de que o valor dificilmente seria aceito, ainda assim optou por oficializar a tentativa antes de encerrar as conversas.

Com isso, Jhon Arias ficará muito próximo de ser confirmado como reforço do Palmeiras. O clube alviverde acertou a contratação do jogador por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões), com contrato válido por quatro temporadas. O negócio ainda contou com um efeito indireto do Flamengo, que anteriormente teve uma proposta de 23 milhões de euros recusada, ajudando a inflacionar o valor final da operação.