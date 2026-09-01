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Adhe Makayasa

Traduzido por

Dupla esquecida deve seguir Jack Grealish para fora do Etihad após Enzo Maresca dispensar dupla do Manchester City em limpeza no último dia da janela de transferências

Mercado da bola
C. Echeverri
J. Bah
E. Maresca
J. Grealish
Manchester City
Premier League

O Manchester City está prestes a se desfazer dos jovens esquecidos Juma Bah e Claudio Echeverri no último dia da janela de transferências, enquanto Enzo Maresca dá sequência à sua impiedosa reformulação do elenco. As possíveis saídas acontecem após a ida de Jack Grealish por empréstimo para o Everton, com o Chelsea enxugando suas opções periféricas enquanto busca contratações de peso nas últimas horas da janela.

  • City se prepara para dupla saída

    De acordo com o Manchester Evening News, o City está finalizando as saídas do defensor Bah e do meia Echeverri antes do prazo final da janela de transferências. A redução do elenco acontece após a ida de Grealish por empréstimo para o Everton como parte do acordo que leva Iliman Ndiaye ao Etihad. O novo técnico Maresca decidiu que nenhum dos dois jovens faz parte de seus planos para o time principal na temporada 2026-27.

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    Clube da Bundesliga mira zagueiro

    Bah está prestes a se juntar ao Augsburg, da Bundesliga, em um acordo inicial de empréstimo que inclui uma opção para tornar a transferência permanente no próximo verão por £ 18,5 milhões. O internacional de Serra Leoa, de 20 anos, passou as duas temporadas anteriores por empréstimo na França, com Lens e Nice. Contratado junto ao Real Valladolid por £ 7 milhões em 2025, o zagueiro segue sob contrato em Manchester até 2031.

  • Benfica lidera a corrida pelo meia-armador

    O gigante português Benfica lidera a corrida para contratar Echeverri por empréstimo inicial, em um acordo que contém opção de compra. O argentino de 20 anos chamou a atenção no Mundial de Clubes, mas seu desenvolvimento estagnou durante passagens por empréstimo difíceis por Bayer Leverkusen e Girona. Com contrato até 2028, o meia fez apenas três aparições no time principal desde sua chegada vinda do River Plate.

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    Maresca reformula o elenco do Etihad

    Além de se desfazer de opções periféricas do elenco, o City trabalha contra o relógio para concluir uma contratação recorde do clube por Enzo Fernandez e sacramentar a chegada de Ndiaye. A movimentação agressiva no último dia da janela representa uma oportunidade crucial para Maresca finalizar seu elenco antes da pausa internacional. Garantir a profundidade ideal do elenco segue sendo imperativo para que o City sustente uma forte disputa tanto no cenário doméstico quanto no europeu.

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