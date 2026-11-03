"Durante muito tempo dissemos que os jogadores eram mercenários e só pensavam no dinheiro. Agora chegou a vez dos treinadores. O time foi montado para você, faltam oito meses para o fim e você não pode terminar a temporada? Não entendo o sentido de tudo isso. Um treinador é alguém que conduz um grupo à maturidade, ajuda os jogadores a evoluir e fica feliz em vê-los todos os dias. Um treinador é um líder, um guru, um profeta, alguém que deixa sua marca na carreira de alguém e em um clube. É diferente de um jogador".

"Estou chocado, mas teremos de nos acostumar, embora isso seja terrível para o futebol e para os torcedores do Lyon. Mas acho que o que está acontecendo é terrível para o futebol em geral. Isso realmente me causa repulsa. Não é justo da parte de Paulo Fonseca e me causa muito incômodo. Não acredito nem por um segundo em suas lágrimas de crocodilo, porque quem fica tão irritado assim acaba ficando. Ninguém o mandou embora".