Em seguida, ele continua: "Para mim, parece que o pensamento é claro: 'não estamos nem aí, não vamos pagar, vamos fazê-los viajar nos porões'. Não há nem sequer a dúvida de que alguém esteja lucrando com isso. Todos estão ganhando, não há nenhum respeito pelos jogadores africanos. Nem quero me esquecer das declarações e dos cantos dos jogadores argentinos após a vitória da Copa América 2024, da forma como eles pegaram no pé dos nossos jogadores negros. Também não vamos esquecer a atitude deles diante das acusações de racismo".