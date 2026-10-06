Dura tomada de posição de Christophe Dugarry, que participou do programa "Rothen s'enflamme" na RMC, sobre o duelo desta noite entre Argentina e Benin, naquela que será a partida de despedida de Messi da Argentina: "Acho que é o jogo da vergonha. Todo mundo ganha com isso, sem respeitar os jogadores africanos. Organizar partidas desse tipo é um exagero, estamos falando da Argentina, da outra vez foi Burkina Faso, agora Benin, não havia adversários melhores?".
AFP
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Dugarry contra a Argentina: "Eles fazem os jogadores africanos viajarem nos porões, lembram dos insultos aos nossos jogadores negros?"
Os insultos aos jogadores franceses negros
Em seguida, ele continua: "Para mim, parece que o pensamento é claro: 'não estamos nem aí, não vamos pagar, vamos fazê-los viajar nos porões'. Não há nem sequer a dúvida de que alguém esteja lucrando com isso. Todos estão ganhando, não há nenhum respeito pelos jogadores africanos. Nem quero me esquecer das declarações e dos cantos dos jogadores argentinos após a vitória da Copa América 2024, da forma como eles pegaram no pé dos nossos jogadores negros. Também não vamos esquecer a atitude deles diante das acusações de racismo".
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