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Botafogo v Palmeiras - Brasileirao 2024Getty Images Sport
Gabriel Marin

Duelo português: Abel Ferreira tenta superar retrospecto negativo contra Artur Jorge para fazer Palmeiras voltar a vencer no Brasileirão

A. Ferreira
A. Jorge
Palmeiras x Cruzeiro
Palmeiras
Cruzeiro
Brasileirão

Técnicos lusitanos se reencontram neste sábado (16), na Arena Barueri, em confronto marcado por rivalidade recente e vantagem do comandante cruzeirense

O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, neste sábado (16), às 21h, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá um ingrediente especial além da disputa por pontos importantes na tabela: o reencontro entre Abel Ferreira e Artur Jorge. Os dois treinadores portugueses construíram uma rivalidade recente no futebol brasileiro, com vantagem significativa para o atual comandante da Raposa.

Líder do Brasileirão com 34 pontos, o Palmeiras tenta reencontrar o caminho das vitórias após dois empates seguidos, contra Santos e Remo. Do outro lado, o Cruzeiro vive momento de recuperação desde a chegada de Artur Jorge, contratado em março para substituir Tite e reorganizar a equipe celeste na temporada.

Mais do que um simples duelo entre clubes tradicionais, a partida também representa um novo capítulo de um embate particular entre técnicos que se conhecem há anos e acumulam confrontos decisivos desde o futebol português.

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  • FBL-LIBERTADORES-CERROPORTENO-PALMEIRASAFP

    Retrospecto pesa contra Abel Ferreira

    Os números recentes mostram que Artur Jorge tem levado vantagem sobre Abel Ferreira. De acordo com levantamento do Sofascore, os treinadores se enfrentaram quatro vezes no futebol brasileiro, com três vitórias de Artur Jorge e um empate.

    O primeiro encontro entre os portugueses aconteceu na Libertadores de 2024, quando Artur Jorge comandava o Botafogo. No duelo de ida, no Nilton Santos, o time carioca venceu o Palmeiras por 2 a 1. Na volta, no Allianz Parque, empate por 2 a 2 e classificação botafoguense, resultado que aumentou a pressão sobre Abel Ferreira.

    Além do desempenho positivo em mata-matas, Artur Jorge também conseguiu superar o compatriota em confrontos diretos no Brasileirão. Sob seu comando, o Botafogo manteve regularidade na reta final da competição e terminou com o título nacional, deixando o Palmeiras para trás na disputa.

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  • FBL-POR-BRAGA-SPORTINGAFP

    Rivalidade começou ainda nas categorias de base

    A história entre Abel Ferreira e Artur Jorge, porém, começou muito antes do futebol brasileiro. Em 2012, os dois já mediam forças nas categorias de base de Portugal.

    Naquele período, Artur Jorge treinava o time Sub-19 do Braga, enquanto Abel Ferreira comandava equipes inferiores do Sporting. O retrospecto também foi favorável ao atual técnico do Cruzeiro, que conquistou uma vitória e um empate nos confrontos diante do rival português.

    A coincidência reforça como a trajetória dos treinadores se cruzou em diferentes momentos da carreira, até atingirem protagonismo no cenário sul-americano.

  • FBL-LIBERTADORES-CRISTAL-PALMEIRASAFP

    Palmeiras tenta reagir em meio à pressão

    Mesmo na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega pressionado para voltar a vencer e manter a vantagem na ponta da tabela. Abel Ferreira busca respostas rápidas para recuperar o desempenho da equipe e impedir que os adversários diminuam a distância na classificação.

    Desde 2020 no comando alviverde, o treinador português consolidou uma era vencedora no clube, acumulando títulos nacionais e continentais. Ainda assim, os recentes confrontos contra equipes dirigidas por Artur Jorge se transformaram em um incômodo para a comissão técnica palmeirense.

    Além da rivalidade pessoal, o duelo deste sábado também pode ter impacto direto na confiança do elenco para a sequência da temporada.

  • Cruzeiro v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cruzeiro aposta em crescimento com Artur Jorge

    No Cruzeiro, o ambiente é de confiança após a evolução apresentada nas últimas rodadas. Desde que assumiu o clube mineiro, Artur Jorge conseguiu reorganizar o sistema defensivo e tornar a equipe mais competitiva no Brasileirão.

    Atualmente na 11ª colocação, a Raposa tenta se aproximar da parte de cima da tabela e vê o retrospecto recente contra o Palmeiras como um fator motivacional. Em 2025, o time mineiro terminou invicto diante dos paulistas: venceu por 2 a 1 no Mineirão, ainda sob o comando de Leonardo Jardim, e empatou sem gols no Allianz Parque.

    Agora, com Artur Jorge à frente da equipe, o Cruzeiro espera manter o histórico positivo diante do líder do campeonato e ampliar a marca favorável do treinador português sobre Abel Ferreira.

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