Duelo português: Abel Ferreira tenta superar retrospecto negativo contra Artur Jorge para fazer Palmeiras voltar a vencer no Brasileirão

O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, neste sábado (16), às 21h, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá um ingrediente especial além da disputa por pontos importantes na tabela: o reencontro entre Abel Ferreira e Artur Jorge. Os dois treinadores portugueses construíram uma rivalidade recente no futebol brasileiro, com vantagem significativa para o atual comandante da Raposa.

Líder do Brasileirão com 34 pontos, o Palmeiras tenta reencontrar o caminho das vitórias após dois empates seguidos, contra Santos e Remo. Do outro lado, o Cruzeiro vive momento de recuperação desde a chegada de Artur Jorge, contratado em março para substituir Tite e reorganizar a equipe celeste na temporada.

Mais do que um simples duelo entre clubes tradicionais, a partida também representa um novo capítulo de um embate particular entre técnicos que se conhecem há anos e acumulam confrontos decisivos desde o futebol português.